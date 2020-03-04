    04 марта 2020, 21:40

    Российские машины решили сделать умными. Но не спешите радоваться этому

    Кирилл Тодоров, Ольга Нижельская

    Автомобили российского производства могут начать в обязательном порядке оснащать системой предупреждения о нарушениях. По задумке, они будут помогать водителю. Но специалисты считают, что не все так просто.
    Российские машины решили сделать умными. Но не спешите радоваться этому

    Как это будет работать?

    Согласно новому стандарту, все новые отечественные автомобили будут оборудованы умной системой, которая предупредит водителей о дорожных знаках и светофорах. Работать она будет с помощью специальной камеры: та зафиксирует нарушения, а затем даст сигнал водителю.

    Как именно — возможны варианты. Либо сообщения выведут на специальный экран, либо будет звуковое оповещение. В некоторых машинах, возможно, будут вибрировать кресло и руль.

    Камера сможет видеть на расстоянии от 30 до 100 метров, если скорость не превысит 150 километров в час.

    Похожие системы существуют во многих зарубежных моделях. Кроме того, сейчас очень популярны GРS-навигаторы, в которых есть схожие функции. Как правило, они фиксируют камеры, следящие за скоростью, таким образом оберегая водителей от лишних штрафов.

    Очередь на демонтаж

    Однако некоторые автоэксперты настроены скептически. По словам автоблогера и координатора движения «Общество синих ведерок» Петра Шкуматова, такая система неэффективна в случае с нарушениями. Нужна она не для того, чтобы снизить число аварий, а чтобы увеличить количество зафиксированных нарушений и, соответственно, штрафов.

    Более того, умная система предполагает наличие базы данных. По мнению Шкуматова, она может хранить и информацию обо всех передвижениях, к которым может получить доступ, например, Госавтоинспекция. Такая слежка вряд ли понравится большинству водителей.

    Если я узнаю, что Госавтоинспекция следит за мной 24/7, я буду первым клиентом сервиса, который предложит мне демонтировать эту систему.

    Петр Шкуматовавтоблогер, координатор движения «Общество синих ведерок».

    Также Шкуматов заявил, что новая система заключает в себе еще один существенный недостаток: ввиду огромного количества дорожных знаков, буквально «на каждом шагу», сообщения о них будут только раздражать и отвлекать водителя от дороги.

    Не стоит еще забывать, что внедрение новой системы потребует от производителей больших затрат. А значит, стоимость отечественных автомобилей, может, и несущественно, но все-таки повысится. Таким образом российский автопром рискует пережить еще один удар по популярности.

    Впрочем, вопрос еще, хватит ли средств у российских автопроизводителей, чтобы соответствовать новому ГОСТу. Впрочем, пока что он находится только на стадии обсуждения и еще не прошел сертификацию ГИБДД.