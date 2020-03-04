Российские машины решили сделать умными. Но не спешите радоваться этому

Автомобили российского производства могут начать в обязательном порядке оснащать системой предупреждения о нарушениях. По задумке, они будут помогать водителю. Но специалисты считают, что не все так просто.

Как это будет работать?

Согласно новому стандарту, все новые отечественные автомобили будут оборудованы умной системой, которая предупредит водителей о дорожных знаках и светофорах. Работать она будет с помощью специальной камеры: та зафиксирует нарушения, а затем даст сигнал водителю.

Как именно — возможны варианты. Либо сообщения выведут на специальный экран, либо будет звуковое оповещение. В некоторых машинах, возможно, будут вибрировать кресло и руль.

Камера сможет видеть на расстоянии от 30 до 100 метров, если скорость не превысит 150 километров в час.

Похожие системы существуют во многих зарубежных моделях. Кроме того, сейчас очень популярны GРS-навигаторы, в которых есть схожие функции. Как правило, они фиксируют камеры, следящие за скоростью, таким образом оберегая водителей от лишних штрафов.

Очередь на демонтаж

Однако некоторые автоэксперты настроены скептически. По словам автоблогера и координатора движения «Общество синих ведерок» Петра Шкуматова, такая система неэффективна в случае с нарушениями. Нужна она не для того, чтобы снизить число аварий, а чтобы увеличить количество зафиксированных нарушений и, соответственно, штрафов.

Более того, умная система предполагает наличие базы данных. По мнению Шкуматова, она может хранить и информацию обо всех передвижениях, к которым может получить доступ, например, Госавтоинспекция. Такая слежка вряд ли понравится большинству водителей.

Если я узнаю, что Госавтоинспекция следит за мной 24/7, я буду первым клиентом сервиса, который предложит мне демонтировать эту систему. Петр Шкуматов автоблогер, координатор движения «Общество синих ведерок».

Также Шкуматов заявил, что новая система заключает в себе еще один существенный недостаток: ввиду огромного количества дорожных знаков, буквально «на каждом шагу», сообщения о них будут только раздражать и отвлекать водителя от дороги.

Не стоит еще забывать, что внедрение новой системы потребует от производителей больших затрат. А значит, стоимость отечественных автомобилей, может, и несущественно, но все-таки повысится. Таким образом российский автопром рискует пережить еще один удар по популярности.

Впрочем, вопрос еще, хватит ли средств у российских автопроизводителей, чтобы соответствовать новому ГОСТу. Впрочем, пока что он находится только на стадии обсуждения и еще не прошел сертификацию ГИБДД.