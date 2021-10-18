«Слышала четыре выстрела». Девушка, на которую в Подмосковье напал алабай, рассказала о своем спасении

В Подмосковье алабай напал на девушку. Прибывшие на место происшествия полицейские пытались отогнать пса, но тот вел себя агрессивно. И тогда правоохранители решили стрелять. Одна из пуль попала девушке в ногу. Теперь она в больнице, а региональное МВД начало проверку.

Жительница Ильинского 17 октября шла домой вместе со своей тетей, когда увидела бегавшую по улице собаку.

«Начала хватать за куртки, прижала к забору. Тетя позвонила в полицию, объяснила ситуацию», — рассказала «360» девушка.

На снятом ей видео заметна собака, которая не хочет отходить и пытается встать на задние лапы.

От пса — только царапины

Сначала полицейские, подчеркнула девушка, пытались отогнать животное, в том числе электрошокером. Но затем взялись за оружие.

«Пес повалил меня на землю, был сверху и начал кидаться на полицейских, когда те хотели подойти. <…> Вроде слышала четыре выстрела. У меня был шок, и я не очень соображала. Почувствовала боль, что-то потекло по ноге. Увидела, что это кровь», — вспомнила подробности случившегося пострадавшая, уточнив, что получила ранение в бедро.

Собаку ликвидировали. Тетя девушки не пострадала. Сама она находится в больнице в стабильном состоянии. Пес оставил ей только царапины и синяки. Хозяина животного, по словам пострадавшей, нашли.

В ГУ МВД по Московской области рассказали, что по факту применения оружия сотрудником полиции начали проверку. В ведомстве подчеркнули, что после сообщения о нападении собаки на место незамедлительно прибыл участковый.

«Собака породы алабай повалила девушку на землю, порвала одежду и вела себя агрессивно по отношению к ней», — отметила начальник пресс-службы регионального главка Татьяна Петрова.

Полицейский решил стрелять, чтобы обеспечить безопасность девушки, и ранил ее.

Пастух, ставший сторожем

Алабаев относят к горным и швейцарским скотогонным собакам, но в современных условиях используют как сторожевых. Представители этой породы, по данным из открытых источников, с посторонними обычно ведут себя недоверчиво и осторожно.

Опасными алабаев считают в первую очередь из-за больших размеров: рост кобеля в холке может достигать 70 сантиметров, а вес — минимум 50 килограммов. Характер у них своенравный, и добиться послушания от животного можно только дрессировкой.

Агрессивные алабаи не отбирались для селекции, однако эта черта характера при отсутствии должного воспитания проявляется в первую очередь. Даже в качестве охраны такие животные опасны, поскольку способны направить агрессию не только на нарушителей территории, но и на своих хозяев.

В Подмосковье в конце весны 2021 года внесли поправки в КоАП, касающиеся правил выгула собак. Владельцев животных обязали убирать за питомцами в общественных местах и на территориях общего пользования многоквартирных домов. Выгуливать их разрешено только на специальных площадках, причем собаке необходим намордник и поводок, когда она находится во дворе, на спортплощадке или возле школ и больниц. Аналогичное правило действует для подъездов, лифтов и проезжей части. Без присмотра животных оставлять нельзя, также запрещено бывать с ними на детских площадках, на территории детских садов и школ.