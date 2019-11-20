Ирландские фанаты поглумились над датским полузащитником Кристианом Эриксеном во время решающего отборочного матча на Евро-2020. Когда датчанин бежал подавать угловой, они пропели: «Ян Вертонген — он тра*** твою жену».

Команды Дании и Ирландии встречались 18 ноября в Дублине. Датчане после семи туров лидировали в группе D с 15 очками. Ирландия с 12 очками находилась на третьей позиции. На Евро едут команды, занявшие первое и второе места в своих группах. Для того, чтобы принять участие в чемпионате Европы, ирландцам нужно было победить с любым счетом.

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Два года назад датчане не пустили команду Ирландии на ЧМ-2018 — скандинавы разгромили их в Дублине с разгромным счетом 5:1. Осенью 2018 года команды дважды сыграли по нулям в Лиге наций. Дания в итоге поднялась в группу А, а Ирландия опустилась в третий по силам дивизион.

Из-за ответственности за результаты нынешнего матча для Ирландии, игра получилась не особенно зрелищной, писал «Спорт-Экспресс».

В какой-то момент ирландские фанаты решили поддеть Эриксена. Футболисту напомнили про слух о том, что его партнер по «Тоттенхэму» бельгиец Ян Вертонген якобы спал с миссис Эриксен.

По данным CaughtOffside, слух появился на Reddit в начале октября. Его мог запустить фанат английского клуба «Вест Хэм Юнайтед». Британские таблоиды и соцсети подхватили новость. Сообщалось даже, что Эриксен и Вертонген подрались в раздевалке, из-за чего Вертонген потом ходил с синяком под глазом.

Однако, как писала Daily Mirror, игрок получил синяк на тренировке, и никаких разборок между ним и Эриксеном не было.

Сам Эриксен также назвал сообщение о драке чушью.

Кричалка ирландцев не помогла их команде. Сборные сыграли вничью 1:1, что не позволило Ирландии пробиться на Евро.

В групповом этапе чемпионата Европы Дания сыграет со сборной России. В групповом этапе Евро-2020 команды попали в группу B. Они проведут по два матча в Санкт-Петербурге и Копенгагене.

Уже известны почти все участники Евро. Последние четыре команды попадут на чемпионат по итогам матчей, которые состоятся в марте 2020 года.

Ян Вертонген — бельгийский футболист, защитник английского «Тоттенхэма», рекордсмен сборной Бельгии по числу сыгранных матчей, имеющий прозвище Супер Ян. Он женат на театральном режиссере Софи де Врис, с которой учился в школе. У пары двое детей.

Кристиан Эриксен — полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Дании, четырежды признавался в стране футболистом года. Он живет в Лондоне со своей девушкой Сабиной Квист. Летом 2018 года у пары родился сын.