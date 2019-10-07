Слуга улиц. Зеленский столкнулся с первыми протестами и умолк

Владимиру Зеленскому впервые на посту президента пришлось иметь дело с массовыми протестами. На майдане несколько тысяч человек выступили против «формулы Штайнмайера». Особенно активно протестовали националисты и те, кто воевал в Донбассе. Хватит ли Зеленскому авторитета, чтобы выполнить договоренности и усмирить политических противников внутри своей страны? Похоже, что нет.

«Повыползали на майдан»

В воскресенье на майдане Незалежности в Киеве собрались 10 тысяч человек, которые требовали, чтобы Зеленский отказался от «формулы Штайнмайера», которая расписывает мирное урегулирование конфликта в Донбассе. Формулу предложил бывший глава МИД Германии, а ныне президент Франк Вальтер-Штайнмайер. Ее суть в том, что сначала на Украине вступает в силу временный закон об особом статусе территорий, контролируемых ЛНР и ДНР, потом там проводят выборы, и если ОБСЕ признает голосование, закон начнет действовать на постоянной основе.

«Формула Штайнмайера» нужна, чтобы остановить боевые действия на юго-востоке Украины. Вот только вышедшие на майдан решили, будто Зеленский капитулирует и сдает позиции в Донбассе. Плакаты у них были с таким содержанием: «Ради чего проливалась кровь?», «Нет капитуляции», «Слуга, выходи, народ пришел», «Лучше беги отсюда», «ЗЕмократуру вон!», «Вова, беги».

Среди участников протестов заметили и бывшего президента Украины Петра Порошенко, которого уже обвинили в найме митингующих. Но опрошенные «360» эксперты в протестах видят вину не только Порошенко, но и самого Зеленского, который не общается с народом.

«Самое удивительное, что сам президент молчит. Он же не говорит народу: „Соберемся на митинг в Киеве, так тысяч 100“. Тогда никто бы не собирал митинги по 10-15 тысяч по всей Украине. Он не объединяет, он не знает, что делать с этим рейтингом, а его надо конвертировать в народную поддержку», — заметил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

Пока в политической плоскости он (Зеленский — прим. ред.) не сделал ничего. Реально за это время он не привлек к ответственности тех, кто привел к такой ситуации, к Донбассу, к расстрелу на майдане. И посему повыползали те люди, которые притаились, посмотрели, что ими никто не занимается, и вывели на майдан людей Владимир Олейник.

Сколько ждать обещанного

И говорить нужно, ведь сейчас Украина ждет, кого послушает президент — своих избирателей или улицу. В последнем случае его рейтинг начнет падать, а те, против кого он боролся, смогут диктовать условия.

«Избиратель Зеленского ждет, что тот будет двигаться по курсу выполнения своих избирательных обещаний, на которых строились президентская и парламентская кампании. Вопрос в том, покажет ли Зеленский себя как политик, которому важен его избиратель, или он будет подчиняться гласу улицы. В таком случае очевидно — для Зеленского это чревато падением рейтинга и тому, что такая улица, часто организованная его противниками, вообще начнет задавать тон», — заметил украинский политолог Алексей Якубин.

По его мнению, поддержку улице может оказывать и правительство Зеленского. Например, в недавно принятой программе нет ничего позитивного для граждан Украины.

Рада приняла закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» еще в 2014 году. Причем, как напомнил Олейник, в то время сам Порошенко называл себя автором Минских соглашений. Теперь на улице он не готов с этим законом примириться.

«Закон об особом статусе принят, я за него голосовал. Был внесен по предложению Порошенко 16 сентября 2014 года. Закон проголосован, он просто каждый год приостанавливал его действие, ожидая того момента, когда можно будет проводить выборы. Почему сегодня Порошенко, который все время утверждал, что он является автором Минских соглашений, отказывается от них? Говорил, что существует „формула Штайнмайера“, сегодня говорит, что впервые о ней слышит?» — обратил внимание Олейник.

Подкоп под Богдана

После протестов глава офиса президента Андрей Богдан опубликовал скрины с рассылками, которые подтверждают, что по крайней мере часть протестующих оказалась на майдане за деньги.

После этого митингующие выдвинули Зеленскому новое требование. Участники вече в Киеве дали президенту срок до 14 октября. К этому времени он должен отказаться от «капитуляции Украины» и уволить Богдана.

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«Попытка канализировать часть протестов на отставку Богдана свидетельствует о желании снизить его влияние на Зеленского, но пока, на данный момент, учитывая, что скамьи запасных у Зеленского нет, я думаю, это маловероятно. Отставка Данилюка (бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк — прим. ред.) прошла незаметно, но ведь она произошла, когда тот намекнул, что именно с Богданом у него были конфликты. На данный момент Зеленский выбрал Богдана», — заявил Якубин.