Слуга 11 президентов. Как босоногий сын фермера попал в Белый дом и стал его самым добродушным дворецким

Один из старейших технических сотрудников Белого дома Уилсон Рузвельт Джерман заразился коронавирусом и умер. Свою карьеру Джерман начал в 1957 году уборщиком при Дуайте Эйзенхауэре. Работал при 11 президентах и вышел на пенсию в 2012 году с должности лифтера Барака Обамы.

91-летний Уилсон Рузвельт Джерман, служивший 11 президентам, скончался 16 мая в Вирджинии в медицинском центре Sentara Northern Virginia. Его внучка Джемила Гарретт рассказала The New York Times, что причиной смерти стало заболевание, вызванное коронавирусом.

В Белом доме Джерман проработал с 1957 по 1993 год, а затем с 2003 по 2012 год, выйдя на пенсию с должности лифтера Барака Обамы.

«Он был так горд работать на них и счастлив видеть цветного человека в качестве президента. Он никогда не думал, что когда-либо увидит в Белом доме нечто подобное», — подчеркнула Джемила.

С вечеринок в Белый дом

Джерман родился 21 января 1929 года в городке Сиборде в Северной Каролине. По словам его внучки, семья жила бедно. В детстве у Джермана не было обуви — он ходил в школу босым или подкладывал картонки в драные ботинки. А в 12 лет вообще бросил учебу из-за работы на ферме.

В 1952 году 20-летний молодой человек женился на своей ровеснице Глэдис. В 1955 году семья перебралась в Вашингтон, где Джерман занимался обслуживанием вечеринок и кейтерингом в Джорджтауне.

В 1957 году его лучший друг, дворецкий Белого дома Евгений Аллен, спросил, не хочет ли он получить там работу. Так сын бедного фермера попал в резиденцию 34-го президента Дуайта Эйзенхауэра. Несмотря на низкую должность, рассказала Джемила, дед гордился новой работой. Каждое утро он выходил из дома идеально одетым, с начищенными до блеска туфлями и подтяжками.

«Он никогда никого не осуждал, никогда не жаловался, потому что прошел через много испытаний. Он был механиком. Он мог починить крышу. [Он сделал бы] все, что вам было нужно — он был таким человеком», — пояснила Джемила.

Помощь президентов

По всей видимости, трудолюбие Джермана сделали свое дело. Уже при следующем, 35-м президенте США Джоне Кеннеди уборщик получил крупное повышение — должность дворецкого. Этому немало поспособствовала супруга главы государства Жаклин, с которой у Уилсона сложились, насколько это возможно, приятельские отношения.

«У него были очень близкие отношения с Джеки. Она доверяла ему своих детей, и он должен был позаботиться о том, чтобы у них было все необходимое в Белом доме», — пояснила Джемила.

По словам внучки, дед часто вспоминал ошибку, которая сблизила его с президентом Линдоном Джонсоном. Однажды, накрывая стол для официального обеда, дворецкий вместо ложки положил главе государства вилку. Тот, заметив оплошность, сказал, что не может есть суп, и спросил, кто положил не тот прибор. Джерман думал, его уволят. Но все же шагнул вперед, признался и извинился. Вместо увольнения или выговора президент представил его гостям.

В 1966 году, когда супруга дворецкого Глэдис умирала от волчанки, президент распорядился отправить Джерманам деликатесы с кухни Белого дома, а также привез ей своего личного врача. Но помочь было невозможно. Женщина умерла, оставив Уилсону пятерых детей.

Сделал Белый дом — домом

Другие президенты тоже высоко ценили работу Джермана. Джимми Картер даже попросил дворецкого работать на него после того, как он покинул Белый дом. Хорошие отношения сложились у Уилсона и с Бушами.

«Мистер Джерман был прекрасным человеком. Он был первым человеком, которого мы видели в Белом доме, когда покидали резиденцию утром, и последним, кого мы видели, когда возвращались ночью», — сказано в сообщении Джорджа Буша — младшего и его жена Лоры Буш.

Мишель Обама добавила фотографию лифтера в свои мемуары «Становление».

«Со своими добротой и заботой Уилсон Джерман помог сделать Белый дом — домом для десятка первых семей, в том числе нашей. Его служение другим, его готовность идти выше и дальше для страны, которую он любил, и всех тех, чьи жизни он касался, — это наследие, достойное его отзывчивости», — заявила Мишель Обама.

Бывшие коллеги тоже сохранили теплые воспоминания о Джермане. Стивен Рошон руководил персоналом Белого дома с 2007 по 2011 год, когда Уилсон уже работал лифтером у Буша-младшего, а затем и Обамы. По его воспоминаниям, Уилсон был «самым добродушным человеком» из всех, кого он знал.

«Он старался не разговаривать с президентами, если они не спрашивали его о чем-то. Его работа заключалась в том, чтобы доставлять их на разные этажи. Но они не могли устоять, потому что он был таким милым. Они не могли удержаться от общения, от разговора с ним», — пояснил он.