Случай малярии выявили в России. Кто в зоне риска?

Башкирский турист вернулся из Африки и оказался в больнице — у него нашли малярию. В регионе боятся, что из-за постепенного выхода многих стран из локдауна случаи участятся. Но врачи успокаивают: в российском климате риска распространения заразы нет, а лечение простое, дешевое и давно известное.

В башкирском управлении Роспотребнадзора сообщили о тревожных новостях: в регион завезли малярию из Африки. Диагноз уже подтвердили лабораторно в Центре гигиены и эпидемиологии, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по республике Анна Казак. Глава Башкирии Радий Хабиров обеспокоен тем, что открытие границ многих тропических стран может привести к увеличению подобных случаев.

Вовремя обратиться и ничего не скрывать

В 2020 году смерти от малярии в России фиксировали, хотя из-за закрытых границ их было существенно меньше, чем в прошлые годы. Ключевая проблема этого заболевания, по словам врача-терапевта высшей категории Алексея Водовозова, заключается в том, что его летальность очень высока — от 350 до 750 тысяч смертей в год.

Главные симптомы малярии: лихорадочный синдром, то есть очень высокая температура, общее недомогание и головные боли, — рассказал «360» врач-инфекционист Илья Акинфеев.

Малярия опасна тем, что на фоне лихорадки может развиваться полиорганная недостаточность — из-за повышения температуры могут страдать все органы. И данное заболевание при отсутствии терапии может вести к летальным исходам Илья Акинфеев.

«Отличить малярию от других заболеваний и врачу, и пациенту легко только в том случае, если в анамнезе был выезд в эндемичные по малярии страны. То есть если пациент вернулся из Африки и затемпературил, то он должен обязательно сказать об этом врачу», — объяснил Акинфеев.

Алексей Водовозов добавил, что температура при малярии поднимается резко — человек «вспыхивает как спичка». Также могут быть судороги и бред, а врач при обследовании заметит увеличенную селезенку.

«Головную боль при малярии не сравнить ни с какой мигренью — она возникает из-за ишемии головного мозга. Приступ возникает из-за того, что паразит живет в эритроцитах, а когда он из них выходит, они массово разрушаются. Это отражается на кислородоснабжении всех органов, и, поскольку мозг потребляет больше всего кислорода, он страдает в первую очередь», — рассказал Водовозов.

Зачастую, по словам врача, пациенты считают незначительным тот факт, что накануне они вернулись из тропических стран, и не упоминают об этом при обращении в скорую. Такая беспечность чревата постановкой неправильного диагноза. Однозначно выявить малярию можно с помощью лабораторного исследования, для назначения которого должны быть причины.

Лечение и заразность

Все лечение и профилактика малярии строятся на медикаментах. Плюс в том, уверен Илья Акинфеев, что противомалярийные препараты в России всегда доступны, а цены на них невысокие.

При этом заразиться малярией на территории России очень сложно, уверен Алексей Водовозов. По его словам, такие случаи бывают крайне редко и, если бывают, в тех населенных пунктах, которые находятся рядом с аэропортами: малярийные комары могут попасть в самолет. В остальных же случаях заболевания малярией остаются привозными из тропических стран.

«В российском климате опасность практически отсутствует, потому что у нас не могут жить комары, которые переносят малярию, ее переносят только определенные комары. Малярия не передается от больного человека к здоровому», — успокоил Акинфеев.

Основными странами, из которых россияне обычно завозят малярию, называют Танзанию, Конго, Камерун, Нигерию, Эфиопию, Кот-д’Ивуар, Алжир, Индию, Филиппины, а также Венесуэлу и Колумбию. Так что после возвращения из этих стран стоит особенно внимательно следить за своим состоянием и не забывать при недомоганиях сообщать врачам о том, что недавно вы вернулись из дальнего путешествия. Причем за неделю до тропической поездки советуют начать принимать противомалярийные препараты, чтобы снизить риск заболевания. Но схему приема и его длительность необходимо согласовывать с врачом.