«Сложный образ жизни». Многодетная мать из Таганрога и роддом схлестнулись в битве за будущее младенца

Странная история произошла с жительницей Таганрога. В конце августа она родила сына, но до сих пор толком его не видела. Младенца отдали в Дом ребенка. Мать говорит, что ей не давали видеться с новорожденным. Больница же утверждает, что женщина сама бросила ребенка — и не в первый раз.

Рождение ребенка и выписка из роддома

Как утверждает сайт 1rnd, Наталья Ч. оказалась в роддоме Таганрога 27 августа и в тот же день родила. При этом мать не допускали к ребенку. Медики якобы ссылались на непростую эпидемическую ситуацию из-за коронавируса.

Спустя три дня женщину попросили покинуть родильный дом. Мальчика ей не отдали из-за маленького веса. В больнице пообещали, что будут наблюдать его всего две недели. Наталья 3 сентября передала в медучреждение памперсы и дала письменное согласие на прививки. Врач сказал, что она сможет забрать ребенка 17 сентября.

Наталья утверждает, что несколько раз после этого приходила в отделение, но медик отказывался с ней общаться. Уже 11 сентября она написала первое заявление с требованием отдать ей ребенка. Второй аналогичный документ роддом не захотел регистрировать. Ответ от учреждения женщина получила лишь 8 октября, после того как встретилась с главой Таганрога Инной Титаренко.

Версия роддома

Представители родильного дома утверждают, что Наталья с 4 сентября перестала навещать сына. После этого учреждение пошло на составление акта о том, что младенца оставили.

Отдел опеки города 21 сентября издал указ, согласно которому мальчика нужно передать в Дом ребенка. Кода Наталья 25 сентября все же поговорила с врачом, ее сын уже находился в этом учреждении. Полиция подтвердила, что мальчик оказался в Доме ребенка по заявлению медиков.

«Наталью хорошо знают и в роддоме, и в опеке. У нее довольно сложный образ жизни и в общей сложности девять детей», — заявил источник издания в органах опеки.

По его словам, женщина ранее отказывалась от шести из них. Официально у нее только двое детей.

«В этот раз все развивалось по привычной схеме, но когда ребенок уже был оформлен в органы опеки, Наталья решила его по какой-то причине вернуть», — отметил он.

Мать подала в суд на роддом. Она требует признать его действия и действия опеки незаконными. Наталья намерена вернуть сына.

Женщина стала жертвой преступной схемы?

Таганрогский общественник Александр Пономарев, который поддерживает Наталью, утверждает, что ранее подобная история произошла с жительницей ЛНР. Она тоже родила ребенка в Таганроге.

Пономарев не исключил, что за случившимся с женщинами стоит ОПГ. Он предполагает, что преступная организация может поставлять детей для усыновления богатым людям.

«В результате удалось получить пару документов, из которых следовало, что мамочка якобы родила, не предъявив документов, подтверждающих личность, и покинула роддом, оставив ребенка, в связи с чем его и поместили в дом малютки», — рассказал активист о ситуации с Натальей.

Однако сама Наталья утверждает, что все документы были при ней. Пономарев отметил, что в ЗАГСе ребенка оформили без указания отца и матери.

Общественник попросил откликнуться тех жителей города, которые попадали в похожие истории. Заявление о ситуации с Натальей Ч. уже передано в Следственный комитет.

«Проводится проверка по ее обращению в следственные органы. Больше пока ничего не можем сказать», — заявили «360» в СК по Ростовской области.