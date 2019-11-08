На заявление игрока «Локомотива» Дмитрия Тарасова о том, что если женщина пересекает «красную линию», ей можно «дать леща», в интернете отреагировали бурно. Большая часть пользователей Twitter ограничилась непечатными комментариями в адрес футболиста, но некоторые поняли специфический юмор и даже поддержали, правда, в шутку или нет — непонятно.

Выступление Тарасова в блоге репера T-killah, где он объявил, что существует некая «красная зона, в которую заходить женщина не должна, беременная она или не беременная» и что «пока не беременная, вообще может сразу получить леща», сразу стали активно обсуждать в СМИ и интернете.

Не помогло ни извинение репера за своего гостя с попыткой его оправдать; ни комментарий самого Тарасова для Тины Канделаки, где футболист объяснил, что в жизни бы не поднял на женщину руку, а его слова были просто шуткой, вырванной из контекста; ни дальнейшее объяснение ситуации и собственного отношения к домашнему насилию на фоне трогательной музыки в своем видеообращении в Instagram.

Еще больший резонанс словам Тарасова придало недавнее заявление бывшей жены футболиста Ольги Бузовой о том, что она подвергалась домашнему насилию. Несмотря на то, что имен певица не называла, подозрения пользователей интернета сразу легли на неудачно подставившегося Тарасова.

Но у Тарасова нашлись и защитники, которые предлагают всем еще раз пересмотреть видео целиком, чтобы убедиться в том, что разговор происходил в шуточном тоне. Многие комментаторы при этом отмечали, что девушкам на заднем сидении, одна из которых третья жена футболиста, тоже смешно.