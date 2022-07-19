Словакам разрешили вступить в ВСУ под давлением США и ЕС. Но Украине не стоит ждать наплыва желающих

Президент Словакии Зузана Чапутова впервые разрешила жителям страны вступить в ряды украинской армии. Пойти на такой шаг ей пришлось из-за давления со стороны США и Евросоюза, считает политолог Серей Марков. Несмотря на решение главы республики, ждать наплыва словацкий военных не стоит.

О решении словацкого лидера 18 июля сообщил ее пресс-секретарь Мартин Стрижинец. Согласно законодательству Словакии, граждане страны могут вступать в ВС иных государств только с разрешения президента. Глава республики является верховным главнокомандующим.

«Президент республики при рассмотрении обращений граждан с просьбой о вступлении в вооруженные силы (ВС) Украины действовала в соответствии с рекомендациями минобороны, МВД и МИД», — отметил Стрижинец. Цитату привело РИА «Новости».

Источник фото: РИА «Новости»

Как уточнил пресс-секретарь, всего Чапутова получила 10 обращений, но одобрила всего четыре. Ранее депутат Анатолий Вассерман предупреждал, что из-за помощи украинской стороне Словакия попадет в зависимость от США. Американцы пообещали предоставить европейским странам современное оружие, если они отправят свое вооружение на Украине.

«Словакия и ряд других государств сейчас будут с огромной радостью сплавлять свое старье ВСУ. <…> Тем временем Словакия и другие ее ориентированные на Украину соседи попадут в еще большую зависимость от США, поскольку американские образцы военной техники займут львиную долю в их оборонительном секторе», — пояснял он.

Усиление давления

По мнению кандидата политических наук и общественного деятеля Сергея Маркова, президент Словакии одобрила обращения на фоне усилившегося внешнего давления.

«Я думаю, что просто усиливается давление со стороны руководства НАТО, США и Евросоюза. Они давят, чтобы гражданам этих государств дали возможность поехать на Украину сражаться против России на стороне киевского режима. Какое-то время они сопротивляются, а потом прекращают сопротивляться», — отметил политолог в разговоре с «360».

Он добавил, что нет единой причины, почему Чапутова приняла такое решение. Речь идет о совокупности небольших обстоятельств, которые подтолкнули к этому. С одной стороны, население республики не хочет, чтобы молодые ребята погибали на Украине. С другой же, на местные власти давят Евросоюз и США.

Источник фото: РИА «Новости»

«Идет противоборство двух этих тенденций, но они, представители маленьких государств, вынуждены прилаживаться, виляя между своим народом и Брюсселем», — заявил Марков.

Словацкий лидер удовлетворила лишь четыре обращения из 10. Как предположил политолог, отказать могли тем, чьи биография вызывала вопросы.

«Я думаю, что смотрели по конкретной проблематике. Может быть, кто-то из них являлся носителем гостайны, а кто-то мог быть связан с криминалом. Вот их, наверное, не удовлетворили. Думаю, это смотрели по биографиям», — сказал Марков.

По его словам, пока не стоит ждать наплыва военных из Словакии. Прежде всего на Украине сражаются люди из Польши и Румынии.

«Вот из этих двух стран идет большое количество людей и будет идти, я думаю, еще больше», — заключил кандидат политических наук.

Отношения Словакии и России

Словацкие власти и раньше не выступали на российской стороне. В 2021 году они осудили РФ за за якобы причастность к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Весной главы правительств Вышеградской группы провели срочное совещание «по российскому вопросу». По итогам встречи Словакия, Польша и Венгрия подписали декларацию об антироссийской солидарности с Чехией.

В России все обвинения не раз называли голословными и безосновательными. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что своими действиями страны испортили отношения с Москвой. По словам депутата бундестага Вальдемара Гердта, заокеанские кураторы ставят у власти в Восточной Европе сторонников своей идеологии.

«Это системная работа по укреплению русофобии в странах Восточной Европы, которые еще не до конца русофобские. <...> Мы видим эту стратегию в Словакии, мы видим эту позицию в Чехии, сейчас мы видим эту же стратегию в Болгарии», — пояснял политолог Геворг Мирзаян.

Весной 2022 года Словакия выслала из страны трех российских дипломатов, которых заподозрили в работе на российские спецслужбы. В ответ Россия попросила выехать из страны такое же количество словацких дипломатов.