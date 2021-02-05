Слова Невзорова о фильме «Зоя» возмутили историков. За них его попытались подвести под статью

Журналист Александр Невзоров раскритиковал фильм «Зоя» и назвал Космодемьянскую фанатиком, исполняющим преступный приказ. После этих слов Российского военно-историческое общество (РВИО) пожаловалось в Генпрокуратуру. Высказывание может нарушать статью о реабилитации нацизма, за что предусмотрено лишение свободы. Сам Невзоров отказался извиняться за критику.

Невзоров 3 февраля обсуждал выход нового фильма «Зоя» в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Картина рассказывает историю Зои Космодемьянской, которую забросили в немецкий тыл в 1941 году.

«Заслуги-то никакой не было. <…> Фанатик, исполняющий преступный приказ», — заявил журналист, говоря о героине фильма. После этого высказывания РВИО попросило Генпрокуратуру устроить проверку.

«РВИО просит Генеральную прокуратуру провести проверку по факту распространения Невзоровым А.Г. заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, совершенным с использованием средств массовой информации и привлечь к уголовной ответственности», — сообщила пресс-служба общества.

В словах журналиста увидели признаки нарушения статьи о реабилитации нацизма. Историки напомнили, что перед Космодемьянской стояла задача выгнать немецко-фашистских захватчиков с оккупированной территории. Для этого она выполняла приказ сжигать все здания дотла. Девушку поймали немцы, после чего ее жестоко пытали и повесили. Она стала первой женщиной, удостоенной звания Героя Советского Союза посмертно.

«Заслуги Космодемьянской Зои Анатольевны признаны государством, о чем свидетельствует высокое звание Героя Советского Союза, присужденное посмертно. Попытки переоценить действия Героя Советского Союза фактически являются клеветой на Советское государство и фальсификацией исторической правды», — отметили в РВИО.

По словам историков, Невзоров высказался о Космодемьянской в уничижительно-агрессивной форме. Более того, журналист использовал оскорбительную лексику.

Источник фото: rvio.histrf.ru

«Фундамент для нации»

Обращение в Генпрокуратуру стали активно обсуждать в прессе. Научный директор РВИО Михаил Мягков пояснил, что уголовное преследования за подобные высказывания применяют во многих странах. В российском законодательстве тоже предусмотрено наказание для тех, кто отрицает подвиг советских солдат и мирных жителей.

«Над Зоей страшно измывались: босой, без одежды выгоняли на мороз, керосиновую лампу подносили к лицу, истязали, не давали спать. Но она не выдала никого из своих товарищей. Это фанатизм или все же называется по-другому?» — отметил Мягков в разговоре с «Российской газетой».

Он добавил, что Космодемьянская призывала жителей деревень вступать в партизанские отряды, чтобы дать отпор врагу. Подвиг девушки стоил не только нескольких армий, но и фронтов. Она не пожалела отдать свою жизнь, чтобы ее товарищи победили фашистов.

Если бы не она, не было бы сегодня ни Невзорова, ни других критиков. Без таких примеров никакая нация не будет состоятельна. У нас героев больше, чем в любой другой стране. Так уж сложилось. Видимо, сегодня кому-то это не нравится. Они — фундамент, на котором стоит нация. Если их «выбить» у нее из-под ног, нация потеряет свою историю. Тогда ее можно морально разоружить Михаил Мягков научный директор РВИО

Позиция Невзорова

Сам журналист заявил, что во время интервью говорил не о Космодемьянской, По его словам, речь шла о провале фильма РВИО.

В разговоре с РБК он отметил, что абсолютно не интересуется Второй мировой войной и «мифами о сталинских героях». Журналист добавил, что в ходе разговора просто дал оценку картины. На выражение своего мнения есть полное право, считает Невзоров.

«Что касается реабилитации нацизма, ни о каком нацизме вообще не идет речь, потому что в данном случае эти слова не употреблялись, во-вторых, мне абсолютно все равно, кто был противником», — сказал он.

Позже Невзоров опубликовал в Instagram видеообращение, связанное с обращением в Генпрокуратуру. Он подчеркнул, что ни каяться, ни извиняться не будет.

Военно-историческое общество накатало донос на высшем уровне. На меня. В прокуратуру. Я обвиняюсь в недостатке бездумного почтения к мифам сталинской пропаганды и к фильмам Военно-Исторического общества, которые их воскрешают Александр Невзоров журналист

Посадить за демарш?

Историк Владимир Фесенко пояснил «360», что оценивать прошедшую эпоху и личности — дело неблагодарное. Для этого нужно понимать, в каких обстоятельствах жили люди того времени и как они воспитывались.

«Постановка вопросов Невзорова к Космодемьянской, да и вообще к Героям Великой Отечественной войны, настолько некорректна, настолько предвзята. Плюс еще с политическим таким наплывом и оттенком, что даже что-то обсуждать или доказывать не хочется. Таким людям доказать что-либо невозможно. Это есть определенная какая-то, извините за выражение, сторона шизофрении», — заявил Фесенко.

Крайнее возмущение из-за домыслов о героизме советских людей выразил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

«Призываю возбудить уголовное дело по факту оскорбительных высказываний о Зое Космодемьянской. <…> Вчерашний демарш, не просто ставит на одну доску палачей и героев, а меняет их местами. Ведь это не фашистские захватчики, а патриоты, оказывается, обрекали на смерть „несчастных русских крестьян“», — написал депутат в Telegram.

Он подчеркнул, что новые нормы для наказания журналиста не нужны. По словам Миронова, сейчас самое время применить статью о реабилитации нацизма. При этом юрист Василий Воробьев считает, что Невзорову за высказывания о фильме наказание не грозит.

«С юридической точки зрения, реабилитации или прославления нацизма в данной статье нет. Здесь критика именно подачи этого поступка как подвига», — пояснил «360» юрист.

Воробьев отметил, что журналист критиковал советскую власть. Никакого пересмотра роли немецко-фашистских войск или прославления нацисткой идеологии не было. Юрист добавил, что в заявлении говорилось, что сам приказ уничтожать дома был «людоедским». При этом в документе не шло речь о сжигании зданий вместе с людьми.