Президент Польши Анджей Дуда призвал Европу к демонтажу газопровода «Северный поток — 2». Позволяя себе подобные заявления, польские власти лишь работают на публику: громкие слова западных политиков давно расходятся с реальностью.

Дуда озвучил предложение по «Северному потоку — 2» на саммите «Крымская платформа». Польский лидер подчеркнул, что газопровод начали строить уже после воссоединения Крыма с Россией, и многие страны вели себя по отношению к РФ заискивающе.

«Смена политики предполагает не просто приостановку „Северного потока — 2“, но и ликвидацию, полный демонтаж газопровода», — заявил Дуда.

Выгода для Польши

Политолог и журналист Юрий Светов в беседе с «360» подчеркнул, что риторика Дуды рассчитана исключительно на украинскую публику. Польша позиционирует себя как главного защитника и союзника Украины, но не забывает о желании поживиться частью страны — Львовской областью и прилегающими регионами.

«Поэтому он (Дуда — прим. ред.) говорит то, что хотят слышать его украинские собеседники», — заметил Светов.

[Дуда] приехал на мифическое мероприятие «Крымская платформа», о котором ничего не было слышно год. И вдруг они опять решили собраться и говорят друг другу то, что хотят услышать Юрий Светов политолог, журналист

Польша, обратил внимание Светов, не имеет никакого отношения к «Северному потоку — 2». Газопровод построила Россия, и распоряжается им тоже она.

«Не хотят они использовать его — бога ради, мы используем [„Северный поток — 2"] для собственных целей», — сказал политолог.

Много слов — мало дела

Заявление Дуды он связал с разговорами, которые в последнее время начали появляться в Германии. В немецких политических кругах отмечают, что запуск «Северного потока — 2» принесет стране выгоду и позволит решить проблемы с энергоснабжением.

«Но представители власти сразу же заявляют, что это позор и поражение. Благосостояние собственных граждан [для них] — ерунда, а амбиции — это другое», — подчеркнул Светов.

Европейские официальные лица, добавил журналист, постоянно «производят огромное количество слов и предложений». Когда же доходит до дела, выглядит все совсем иначе.

Светов привел в пример канцлера Германии Олафа Шольца, который направился в Канаду за энергоносителями и ресурсами. Глава немецкого правительства произнес громкие слова о богатстве канадских земель и царящей в стране демократии, которая так разительно отличается от российского тоталитаризма.

«И в итоге оказалось, что при всей своей демократичности Канада не может обеспечить Германию энергоносителями, потому что это требует времени, денег и возможностей. Шольц вернулся назад несолоно хлебавши», — заключил Юрий Светов.

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