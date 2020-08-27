Варшавский зоопарк придумал давать слонам марихуану против стресса. Но эффект наступит только через 2 года

В рамках новаторского проекта ветеринары варшавского зоопарка будут давать слонам медицинскую марихуану. Цель эксперимента - узнать, как она снижает уровень стресса. Результатов придется ждать около двух лет.

Медицинская марихуана используется во всем мире для лечения собак и лошадей. Однако это первый случай, когда ее будут использовать для слонов.

Ответственная за этот проект ветеринар Агнешка Чуйковска рассказала The Guardian, что эксперимент уже начался. Первые дозы дали самке по имени Фредерика. По словам врача, слониха не сильно возражала.

Жидкие дозы с высокой концентрацией расслабляющего каннабиноида CBD будут вводить пока только трем африканским слонам в зоопарке. CBD не вызывает ни эйфории, ни вредных побочных эффектов для печени и почек.

Источник фото: Flickr

Чуйковска отметила, что вопреки тому, что люди могли себе представить, слоны не будут использовать трубки с марихуаной. Огромные бочки с травой, соответствующие размерам слонов, тоже не предвидятся.

Начальные дозы сопоставимы с дозами для лошадей. В ампуле содержится дюжина капель масла CBD. Вводят их два или три раза в день через хобот.

Цель проекта — найти новую натуральную альтернативу существующим методам борьбы со стрессом. При этом пройдет около двух лет, прежде чем станут ясны хоть какие-то результаты эксперимента. В случае успеха эту инициативу можно было бы попробовать с другими животными, живущими в неволе.

По словам Чуйковска, проект запустили в очень удачное время. Стадо зоопарка недавно пережило смерть альфа-самки. Зоопарк следит за стрессом слонов, проверяя уровень их гормонов и наблюдая за поведением.

Браконьерство привело к сокращению мировой популяции слонов. На рубеже XIX века в Африке их было несколько миллионов. Сейчас популяция доходит примерно до 400 000.