Сломать платежную систему. Что на самом деле значит запрет Samsung Pay

Арбитражный суд Москвы запретил Samsung Pay и ввоз устройств с его поддержкой в Россию. Причина — патентный спор. Швейцарский правообладатель системы электронных платежей обвинил корейский концерн в незаконном использовании технологий. Теперь у Samsung есть 30 дней на обжалование решения. А что будет с популярными Apple Pay и Google Pay?

Швейцарская компания «Сквин СА», иск которой удовлетворил суд, заявила, что технология бесконтактной оплаты через мобильный телефон описана в ее патенте, заявка о регистрации которого была подана в России в 2013 году. При этом о самой «Сквин СА» ничего не известно, отметили в «Коммерсанте». В издании подчеркнули, что связаться с представителями компании журналистам не удалось.

На данный момент решение в силу еще не вступило. Samsung пока изучает документы и не планирует ничего менять в своей работе.

«Никаких изменений в оперативной деятельности Samsung в настоящий момент не планируется», — заявили в компании.

Что будет с Samsung Pay в России

Теперь у Samsung есть три варианта действий: оспаривать решение в вышестоящем суде, оспаривать сам патент или договариваться с истцом. Например, корейский концерн может выкупить лицензию. Об этом «Коммерсанту» рассказал старший партнер юридической фирмы Intellect Максим Лабзин. Он считает решение суда мотивированным.

«Если оно устоит, то реализация сервиса без внесения в него достаточных изменений будет в России невозможна вне зависимости от того, работает он в устройствах, проданных до решения суда или после», — пояснил собеседник издания.

Зампред комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по интеллектуальной собственности Анатолий Семенов уверен, что Samsung нужно оспаривать патент в Роспатенте. По его словам, шансы, что палата по патентным спорам признает качественным патент истца, «не превышают 1%».

Кого затронет запрет Samsung Pay

Запрет работы Samsung Pay затронет небольшое количество россиян. Об этом с разговоре с «360» рассказал автор статей про гаджеты и технологии Артем Багдасаров. И дело здесь, по его мнению, даже не в том, что сервис менее популярен, чем тот же Apple Pay.

«Пользователи Samsung все равно могут пользоваться тем же Google Pay. Вряд ли даже они активно пользуются этим сервисом оплаты. <…> Ничего не изменится, если этот сервис перестанет работать в России. Есть куча аналогов. Тем более что есть свои сервисы от всяких банков, например. <…> Там есть бонусные программы. Все, кроме Apple и Google, стараются переманить клиентов на свою сторону приятными программами лояльности», — объяснил он.

Apple Pay и Google Pay под угрозой

Samsung Pay запустили в августе 2015 года, в России система появилась через год. По данным Национального агентства финансовых исследований на март 2021 года, Google Pay используют 32% россиян среди пользователей мобильных платежных сервисов, Apple Pay — 30%, Samsung Pay — 17%.

После ситуации с Samsung Pay под угрозой оказались также Google Pay и Apple Pay. В этом уверена старший партнер юридической компании Versus.legal Александра Курдюмова. По ее словам, эти сервисы обладают признаками, схожими с указанными в патенте. В Google и Apple ситуацию пока никак не прокомментировали.

Бесконтактные платежи популярны среди россиян. В последние годы подобные сервисы активно развиваются. Именно поэтому истец и Samsung, скорее всего, найдут компромисс. В этом уверен Егор Кривошея из Центра исследования финансовых технологий «Сколково-РЭШ».

Владелец и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в разговоре с «360» и вовсе назвал иск швейцарской компании стяжательством. По его словам, кто-то просто захотел получить деньги от крупной компании. Тем временем запрет работы платежной системы не выгоден никому, отметил он. Речь идет и о бюджете страны. Ведь тогда Россия недосчитается налоговых сборов.

Судьба платежных систем

Однако до фактической запреты работы Samsung Pay и, как следствие, других сервисов, не дойдет, уверен Муртазин. Он объяснил, что обсуждаемый патент никакой силы не имеет в данном случае.

«По факту данный патент не мог быть зарегистрирован в России, потому что он нарушает целый ряд положений. Это недостатки патентного права. В конечном счете, в суде докажут, что патент ничтожен, то есть недействителен. Ни о каком запрете сервиса речи не идет. Решение суда выглядит крайне странным. Такие ситуации случаются по всему миру, но сама история достаточно анекдотична», — пояснил собеседник.

Даже если нынешнее решение суда вступит в силу, у Samsung не возникнет обязанности прекратить реализацию устройств, а только прекратить предустановку сервиса.