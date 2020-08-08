Дачников предупредили об «оранжевой угрозе». Слизни-лузитаны добрались до Москвы

Соседние с Россией страны пожаловались на большое количество оранжевых слизней, которые появились на их улицах. Пришельцы намного больше по размерам, чем их обычные серые собратья. При этом они более прожорливые. На этой неделе стало известно, что оранжевые слизни появились в Москве. Их находят в парках, во дворах и даже детских песочницах.

Опасные пришельцы

Родина оранжевых слизней-гигантов или лузитан — Пиренейский полуостров. В Португалии и Испании про них знают много лет. В Россию они попали либо в виде отложенных яиц на продуктах, либо кто-то привез их из декоративных соображений, в качестве развлечения. Таким мнением с «360» поделился председатель Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов.

Эксперт отметил, что эти насекомые достаточно опасны для человека, поэтому трогать их руками не стоит.

«Они в себе таскают всяких паразитов. Самое известное, это бычий цепень. Если брать их голыми руками, а потом руки потянуть в рот, то можно получить паразита. Так обычно делают дети. Слизень яркий, они могут его схватить и начать играть. Бычий цепень селится в кишечном тракте и создает много проблем. История не смертельная, но вывести его потом очень сложно», — рассказал Расулмухамедов.

Эксперт отметил, что в опасности оказались также привычные россиянам серые слизни и улитки. «Оранжевые» более прожорливые и активные. Так что если у них будет одна кормовая база, то обычным слизням и улиткам будет нечем питаться. Кроме того, серых уничтожают птицы, а лузитан они не трогают.

«Может сложиться такая ситуация такая, что инвазивный вид может вытеснит эндемичный, а это не очень хорошо», — поделился специалист.

Угроза урожаю

Председатель всероссийского общества охраны природы отметил, что пока количество оранжевых слизней не катастрофическое. Поэтому, если они появятся в саду или на огороде, с ними вполне можно справиться.

Их можно собирать, но делать это лучше в перчатках. И складывать в банку, чтобы они не разбежались. Обычно они появляются в теплых и солнечных местах. Они медленные и яркие, поэтому их достаточно легко поймать.

Если это не помогает, то обрабатывать растения специальными препаратами, которые содержат нематоды. Это такой вид паразитов, который уничтожает оранжевых слизней.

«Такие препараты пока не очень у нас распространены. Слизни никогда не были проблемой. Только в этом году эта история возникла», — заявил Расулмухамедов.

По словам эксперта, сигналы о появлении оранжевых слизней в основном идут из разных районов Москвы. Это Кузьминки, Битца. Пожаловались на нашествие лузитан и в городском округе Лобня и других близких к столице муниципалитетах.

В ближайшее время сотрудники Всероссийского общества охраны природы планируют проехать по особо охраняемым природным территориям.

«Там у нас краснокнижные растения. Не хотелось бы потерять из-за этой заразы. И уже исходя из этого составим какую-то карту распространения лузитан», — подытожил эксперт.