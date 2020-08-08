Дачников предупредили об «оранжевой угрозе». Слизни-лузитаны добрались до Москвы
Опасные пришельцы
Родина оранжевых слизней-гигантов или лузитан — Пиренейский полуостров. В Португалии и Испании про них знают много лет. В Россию они попали либо в виде отложенных яиц на продуктах, либо кто-то привез их из декоративных соображений, в качестве развлечения. Таким мнением с «360» поделился председатель Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов.
Эксперт отметил, что эти насекомые достаточно опасны для человека, поэтому трогать их руками не стоит.
«Они в себе таскают всяких паразитов. Самое известное, это бычий цепень. Если брать их голыми руками, а потом руки потянуть в рот, то можно получить паразита. Так обычно делают дети. Слизень яркий, они могут его схватить и начать играть. Бычий цепень селится в кишечном тракте и создает много проблем. История не смертельная, но вывести его потом очень сложно», — рассказал Расулмухамедов.
Эксперт отметил, что в опасности оказались также привычные россиянам серые слизни и улитки. «Оранжевые» более прожорливые и активные. Так что если у них будет одна кормовая база, то обычным слизням и улиткам будет нечем питаться. Кроме того, серых уничтожают птицы, а лузитан они не трогают.
«Может сложиться такая ситуация такая, что инвазивный вид может вытеснит эндемичный, а это не очень хорошо», — поделился специалист.
Угроза урожаю
Председатель всероссийского общества охраны природы отметил, что пока количество оранжевых слизней не катастрофическое. Поэтому, если они появятся в саду или на огороде, с ними вполне можно справиться.
Их можно собирать, но делать это лучше в перчатках. И складывать в банку, чтобы они не разбежались. Обычно они появляются в теплых и солнечных местах. Они медленные и яркие, поэтому их достаточно легко поймать.
Если это не помогает, то обрабатывать растения специальными препаратами, которые содержат нематоды. Это такой вид паразитов, который уничтожает оранжевых слизней.
«Такие препараты пока не очень у нас распространены. Слизни никогда не были проблемой. Только в этом году эта история возникла», — заявил Расулмухамедов.
По словам эксперта, сигналы о появлении оранжевых слизней в основном идут из разных районов Москвы. Это Кузьминки, Битца. Пожаловались на нашествие лузитан и в городском округе Лобня и других близких к столице муниципалитетах.
В ближайшее время сотрудники Всероссийского общества охраны природы планируют проехать по особо охраняемым природным территориям.
«Там у нас краснокнижные растения. Не хотелось бы потерять из-за этой заразы. И уже исходя из этого составим какую-то карту распространения лузитан», — подытожил эксперт.