Слив Бумыча и развод. Как самый дорогой киберспортсмен в России потерял карьеру из-за жены

Один из самых дорогих киберспортсменов в России, Кирилл Михайлов, известный как Бумыч, разводится с женой. Она обвиняла его в наркомании, а потом слила в Сеть его интимное фото. Финал их отношений ознаменовался для Бумыча еще и потерей места в команде — коллеги отвернулись от него из-за позиции супруги относительно спецоперации России в Донбассе.

Брак одного из самых дорогих киберспортсменов России, Кирилла Михайлова, известного под ником Boombl4 (Бумыч), и его избранницы Лики был громким событием. Бумыч сделал предложение сразу после того, как в составе российско-украинской команды Natus Vincere (Navi) выиграл главный турнир по CS:GO — PGL Major Stockholm и получил приз миллион долларов. Он попросил руки Лики в прямом эфире, а она ответила ему согласием в соцсетях.

Однако спустя полгода Бумыч объявил, что собирается развестись с женой.

«Могу заявить, что мы разводимся наконец-то, потому что там просто что-то с головой конкретное. <...> Я думаю, что все вбросы, которые происходят с другой стороны, показывают, кто кого любил и кто кого не любил. От себя могу сказать, что ничего плохого про нее говорить не буду, это какие-то, может быть, душевнобольные расстройства», — сказал он в своем Telegram-канале 8 июня.

Слив Бумыча

Еще 7 июня жена Бумыча Лика выкладывала фотографии мужа и говорила, что он самый лучший. Но уже на следующий день начала называть его «мефедроновым наркоманом» и выложила видео, на котором человек, похожий на Бумыча, предположительно, употребляет наркотики.

Также в Теlеgrаm-канале жены киберспортсмена появилось интимное фото Михайлова. После этого Лика обвиняла мужа в склонности к гомосексуализму и насилии над ней — якобы он выбил ей зуб после ссоры и решения расстаться.

Перед этим Лика на протяжении некоторого времени странно себя вела, например, выкладывала в соцсети провокационные фотографии и публикации, откровенно рассказывала о сексе с мужем.

Избранница Бумыча и раньше не нравилась многим его фанатам и коллегам, еще после объявления о свадьбе на нее обрушился шквал негатива. Лику обвиняли в том, что она якобы работала в эскорте и снималась в фильмах для взрослых, а с киберспортсменом встречалась якобы ради денег.

«Официально заявляю, что ко всему этому бреду, что написали про меня в интернете, я отношения не имею. Все обвинения — это наглая клевета. <…> Последние семь лет я осваивала одну из самых сложных и ответственных профессий в мире — врача, чтобы спасать жизни людей», — писала она в соцсетях в ответ на обвинения.

При этом проблемы у супругов начались несколько месяцев назад. После начала специальной военной операции России в Донбассе Лика начала выкладывать посты со словами в поддержку российской армии.

Российско-украинская команда Navi, капитаном которой был Бумыч до недавнего времени, старалась держать нейтралитет в этом вопросе, но публичная позиция жены киберспортсмена вызвала скандал. Особенно большой резонанс получили фотографии Лики на фоне российских танков во время репетиции парада Победы.

В середине апреля жена Бумыча написала в своем Telegram-канале, что они решили развестись. Однако тогда она планировала разойтись с киберспортсменом мирно. «Никаких подробностей не будет, смешить народ мы не хотим. Никаких претензий друг к другу не имеем. Причина: несовместимы», — писала Лика.

Далее супруга киберспортсмена объясняла, что они копили на пентхаус, все деньги были у Михайлова, а у нее доступа к ним не было.

«С брака ничего не поимела, ни на что не претендую. Вопрос закрыт. Я и до брака писала, что сама не бедная», — добавляла она. После этого пара снова сошлась, уже со скандалом.

Ранее в клубе заявляли изданию CQ, что переживают за состояние капитана команды, так как из-за «непростого характера» его избранницы «его ментальное состояние может меняться в самый неожиданный момент».

В конце мая, после завершения PGL Major Antwerp, где команда Бумыча заняла второе место, в клубе заявили, что решили исключить игрока из-за «высоких репутационных рисков». С результатами его игры это связано не было, заверили в Navi. Однако Лика писала на своем канале, что Бумыч сам виноват в том, что лишился места.

«Мефедроновый сам слил последнюю игру на чемпионате мира. Из Nаvi его кикнули случайно, по его же вине», — написала она.

Реакция Бумыча

В ответ на слив своих интимных фото и обвинений в употреблении запрещенных веществ Бумыч заявил, что ему стыдно, но он не может исправить ситуацию.

«Хочется извиниться, наверное, за все, что было вброшено в интернет, мне за все это стыдно, я, к сожалению, не мог это контролировать», — сказал он.

Источник фото: соцсети

Его мама, с которой он ходил подавать заявление на развод, добавила, что они «долго к этому шли» и что «уроки получает каждый в своей жизни». По ее словам, она с самого начала говорила сыну, что впредь нужно требовать у избранницы «справку из психдиспансера и наркологического, потому что опасно просто так ходить в ЗАГС непонятно с кем».

Лика тоже решила подключить к дискуссии свою маму и тоже записала с ней видео для своего канала. Женщина также обвинила Бумыча в наркомании и предложила его матери подумать о здоровье киберспортсмена.

«Он приезжает, и прямо в самолете покупает этот мефедрон, и устраивает дома марафоны на семь дней, на 10 дней как минимум. Потом, когда ему крышу сносит, он уезжает домой к своей маме и там отсыпается. И вы хотите сказать, что не знаете? Он за семь дней худеет на 20 килограммов, и вы не замечаете этого? Вы все знаете и прикрываете своего сына. Вам все равно на это, главное, чтобы его карьера не разрушилась. Подумайте лучше о его здоровье», — сказала она.

Что будет с Бумычем дальше?

Киберспортсмен заявил, что не собирается останавливаться после ухода из Navi, а планирует продолжить карьеру в любой команде, где будет возможность. Он также пообещал, что подаст против супруги иски о клевете из-за ее обвинений.

«Просто так это оставлять не хочется, потому что личную жизнь свою выставлять <…> Какие-то вбросы, что я выбил ей зуб <…> Кто этому поверит вообще в принципе? Все меня знают прекрасно, какой я человек в жизни», — заявил он.

Бумыч подчеркнул, что Лика пыталась его шантажировать, но он не поддался на провокацию, из-за чего жена и начала выкладывать его интимные фото и обвинять в наркомании и побоях.