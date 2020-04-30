Слишком тесное соседство. Как вахтовики живут на Севере во время пандемии

Тысячи людей в России отправляются на Север за вахтовой работой, которая может длиться от двух недель до трех месяцев. После каждой вахты работники возвращаются домой, обычно — в другие регионы. Но сейчас идет борьба с коронавирусом и такой вид труда показал особую опасность. Как работают вахтовики во время пандемии и кто их спасет от заражения?

Главное отличие работы вахтовиков в северных регионах России это то, что живут они в специально построенных для этого поселениях рядом с шахтами, месторождениями или стройками. Сотни людей постоянно контактируют друг с другом.

Если в поселении заболел хотя бы один человек, велика вероятность того, что заразятся остальные. Остановить там работу очень сложно, но в крайних случаях возможно.

Мурманский очаг

Вспышка заражения коронавирусом произошла в селе Белокаменка Мурманской области, рядом с которой идет строительство верфей компании НОВАТЭК. Первых зараженных там выявили еще в конце марта. Администрация района ввела режим ЧС, чтобы не допустить дальнейшего распространения заболевания.

Очагом распространения коронавируса стала строительная площадка подрядной компании — «Велесстрой». Там работали 4,6 тысячи человек.

В НОВАТЭКе подтвердили, что у ряда сотрудников подрядных организаций были положительные тесты на коронавирус. Но без симптомов заболевания. Всех работников с подтвержденными тестами госпитализировали, а тех, кто с ними контактировал, отправили на изоляцию под наблюдение медиков.

21 апреля компания «Велесстрой» сообщила, что частично остановит работы, чтобы провести полную дезинфекцию вахтового городка. Работников, которые прошли двукратное тестирование, отправили на повторную самоизоляцию. На 10-й день каждого из них должны проверить еще раз. При отрицательном результате их отправят домой.

На сегодняшний день в Белокаменке заражены 1002 человека. У большинства нет никаких симптомов. МЧС России рядом с поселком развернуло мобильный госпиталь, рассчитанный на 40 коек с десятью аппаратами ИВЛ.

В пресс-службе НОВАТЭКа рассказали «360», что компания предпринимает все разумные и необходимые меры для того, чтобы не допустить появления и распространения COVID-19 на объектах.

Застрявшие в снегах

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов в середине марта рекомендовал всем крупным компаниям продлить срок работы вахтовиков до трех месяцев. Он объяснил это тем, что таким образом удастся не пустить в регион зараженных людей.

На территории Ямала работает самое большое число нефтегазовых компаний России. Однако никто не думал, что ситуация дойдет до того, что властям региона придется оставить у себя несколько вахтовиков, чья смена уже давно закончилась.

Аэропорт в поселке Сабетта на Ямале из-за распространения коронавирусной инфекции закрыли на карантин. Туда на вахту привезла работников компания «Ямал СПГ» (контролируется НОВАТЭКом). Решение о карантине приняла руководитель регионального управления Роспотребнадзора Людмила Нечепуренко.

Она пояснила, что из Москвы привезли шесть человек уже болеющих коронавирусной инфекцией и еще 43, кто с ними контактировал. Она уточнила, что будет решать вопрос об их эвакуации. Губернатор Артюхов заявил, что в поселок вылетела группа врачей, которая проведет около двух тысяч тестов.

По его словам, рабочим пришлось оставаться на две недели карантина после трех месяцев работы. При этом их держат только ради соблюдения эпидемиологических мер. «Однако люди не до конца понимают ситуацию», — подчеркнул он.

Журнал «Эксперт» пообщался с одним из вахтовиков, который сейчас находится в закрытом поселке Сабетте. По словам мужчины, условия, в которых они сейчас живут, не оставляют шанса не заразиться коронавирусом.

У нас тут в комнатах по 14 человек живет. Слишком тесный контакт, постоянная скученность. Кажется, я перенес болезнь на ногах. Температуры у меня не было, но симптомы были Вахтовик

При этом он отметил, что сейчас всех пугают штрафами за выход из общежития. При этом раньше таких условий не было. Когда он летал работать сюда в прошлом году, то хорошо платили и были созданы все условия для того, чтобы можно было нормально жить.

«Я гордился работой в Сабетте, когда работал тут два года назад. Нас очень хорошо кормили. Нам очень хорошо платили. А сейчас ощущение — как на зоне. Не только потому, что выходить из общежития нельзя. Из-за отношения», — приводит журнал слова вахтовика.

По последним данным, на территории поселка Сабетта подтверждены 143 случая заражения. В тяжелом состоянии в больницы увезли 22 работника.

Между тем полпред в Уральском Федеральном округе Николай Цуканов попросил губернаторов регионов согласовывать с другими субъектами, готовы ли они принимать своих людей, которые заразились на вахте коронавирусом.

Карантинные меры

Из-за сложной ситуации с вахтовиками премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил временные правила работы для таких сотрудников на время борьбы с коронавирусом. Власти регионов должны содействовать организациям, где работают вахтовики. В частности, помогать с врачами, связью и так далее

Увеличивать продолжительность вахты можно не более чем на три месяца. При этом рабочий день должен быть не более 12 часов, а также строго соблюдаться часы отдыха.

К работе новеньких будут допускать только после двух недель изоляции. Если у работодателя нет таких помещений, то вахтовиков разместят в обсерваторах. Постановление действует до конца этого года.