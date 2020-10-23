Мужчину посадили на 13 лет за педофилию, которой не было. Девочки признались во вранье слишком поздно

Два года назад две московских школьницы обвинили 59-летнего Сергея Жалобу в том, что он показал им в подъезде половой орган. Мужчину арестовали по обвинению в педофилии, и 23 октября Кузьминский суд приговорил его к 13 годам строгого режима - несмотря на то, что девочки признались в оговоре.

В 2018 году Сергей Жалоба и его жена Галина приехали в Москву из Диксона (Красноярский край) на заработки. Женщина трудилась на рынке, ее муж подрабатывал на стройке. 26 сентября он разносил свои визитки с предложением услуг по соседним домам. Около 10:00 мужчина увидел двух девочек, входящих в подъезд дома на улице Михайлова. Сергей успел заскочить в незакрывшуюся за ними дверь. Он раскидал визитки по почтовым ящикам и через пару минут вышел из подъезда.

Оперативники пришли к нему 2 октября. В Кузьминском отделе полиции его допросили по подозрению в педофилии. Две девочки прогуливали школу и решили пойти в гости к старшей из них. Позднее они рассказали родителям, что в подъезде видели мужчину, который приставал к ним, приспустил брюки и показал половой член. Родители девочек обратились в полицию, сотрудники которой вышли на Сергея.

Следователи считают, что он прекрасно понимал, что несовершеннолетние не смогут оказать ему сопротивления, поэтому нарушил их половую неприкосновенность. Судя по записи уличных камер, свое преступление мужчина совершил за две минуты, с 09:54 по 09:56.

Предубеждение и угрозы

Сергей Жалоба свою вину отрицает. По его словам, в подъезде он видел только бабушку лет 70-ти, которая спускалась со второго этажа в тот момент, когда он раскладывал визитки по почтовым ящикам.

Девочки побежали вперед, на этажи выше, на какой именно этаж, я не знаю. А я поднялся на лестничную клетку между первым и вторым этажами к висевшим там почтовым ящикам и стал раскладывать туда визитки. Девочек, ранее заходивших в подъезд, я не видел из показаний Сергея Жалобы.

Уличные камеры зафиксировали момент, когда он, обогнав пожилую женщину, выходит из подъезда. Мужчина утверждает, что физически не успел бы за две минуты снять брюки, затем одеться и выйти из подъезда. Однако ни следственного эксперимента, ни обследования не проводилось.

Галина Жалоба утверждает, что столкнулась с предвзятым отношением к мужу потому, что он якобы «не русский». Паспорт у него молдавский. Один из оперативников запугивал ее несуществующим российским законом. Якобы мужчина не имел даже права зайти в подъезд за девочками.

Она заявила, что за время, пока Сергей Жалоба сидит в СИЗО, в деле трижды сменился следователь. Семья — трижды поменяла адвоката. За время следствия была проведена всего одна экспертиза — мужчине измерили длину полового члена. Женщина боится, что в случае обвинительного приговора ее супруг «что-нибудь с собой там сделает».

Ложь и оговор

Позже обе девочки признались, что «все придумали», так как прогуляли школу, и опасались, что им попадет от родителей. В 2019 году их мамы написали на имя следователя заявление, в котором сообщили, что дочери оговорили Сергея Жалобу. Девочки даже не думали, что мужчину найдут. Они хотели «переключить внимание родителей» с прогула на случившееся.

Свои показания девочки подтвердили на очной ставке. В сентябре 2020-го мать одной из потерпевших записала обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой «посодействовать», чтобы «незаконно человек не сидел».

Давление на потерпевших

Telegram-канала BAZA, ссылаясь на собственные источники, пишет, что следователи подозревают адвоката Сергея Жалобы в том, что он ввел матерей девочек в заблуждение, и именно под его влиянием школьницы изменили показания.

Была проведена следственная проверка. В ходе прослушивания телефонных разговоров якобы выяснилось, что родственники Сергея давили на потерпевшую и ее мать. Если эти выводы подтвердятся, на мать одной из девочек, которая проходит по делу в качестве свидетеля, могут завести уголовное дело о даче ложных показаний. На Галину Жалобу — по статье о воспрепятствовании осуществления правосудия.