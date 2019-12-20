Загадочная история произошла в Техасе. В багажнике припаркованной в деревне Джерси машине нашли женское тело. А в доме рядом — живую грудную девочку. Погибшая пропала без вести неделю назад при странных обстоятельствах: не взяла из дома ничего, кроме ребенка, ключей и телефона.

Сотрудники ФБР и полиции обнаружили женское тело в багажнике автомобиля, припаркованного у дома в деревне Джерси, штат Техас. В доме поблизости находилась живая и невредимая месячная девочка. Скорее всего, тело принадлежит пропавшей без вести неделю назад 33-летней Хайди Бруссард, а девочка — ее дочь Марго, рассказала NBC News мать женщины Тэмми. Мать и дочь проживали в городе Остине, расположенном в 320 километрах от места их обнаружения. В полиции сведения прокомментируют лишь после проведения судмедэкспертизы.

В день исчезновения, 12 декабря, женщина в компании малышки отвезла своего шестилетнего сына Сайласа в одну из школ Остина к 07:30, сообщает The Daily Mail. Это зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения. Около восьми она позвонила своему бойфренду и отцу Марго Кэри Шейну Керри и сказала, что купила на школьной ярмарке книгу для мальчика.

По словам мужчины, последний раз он видел подругу, когда уходил в 06:40 на работу. В 13:40 мужчина позвонил Хайди, но ее телефон был выключен. Примерно в два дня он вернулся домой, но женщины с дочкой не было. Ее машина стояла возле дома, в ней лежала сумочка с банковскими картами и водительским удостоверением. Не было только телефона и ключей.

Вечером Шейну позвонили из школы и сообщили, что женщина не приехала за Сайласом. Мужчина понял, что Хайди пропала. Забрав ребенка, он обошел жилой комплекс и проверил мусорные контейнеры на предмет ключей. Он сообщил в полицию и на следующее утро лично опросил всех соседей. Но те ответили, что не заметили накануне ничего необычного.

Позднее Шейн выступил по телевидению с просьбой оказать содействие в поисках невесты, которую, как он предположил, похитили. Сам он отрицал причастность к ее исчезновению.

«Она бы не сделала этого сама. Определенно что-то случилось. Она удивительный человек — один из лучших людей, которых я когда-либо встречал, добрая. Она делает все для своих детей — одна из лучших мам», — говорил он.

Родители Хайди тоже не верят, что женщина по каким-то причинам сбежала.

«Хайди бы этого не сделала ни за что. Она любит своего сына Сайласа, и она никогда не посадила бы Марго в машину без переноски, не привязала бы ее к ремню и взяла бы ее сумку с подгузниками», — заявила Тэмми Буссард.

В полиции Остина подробности дела пока не раскрывают. Источники в правоохранительных органах говорят, что машина, в которой нашли тело Хайди, принадлежит кому-то, кого она знала. Также известно, что два человека находятся под стражей и допрашиваются. Но кто они, пока не ясно.