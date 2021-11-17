Огромные стеллажи склада рухнули, как в кино. Там было слишком много алкоголя

Неприятное происшествие ожидало сотрудников склада алкогольной продукции в Красноярске. Там рухнули два восьмиметровых стеллажа с бутылками. Видео обрушения выглядит очень эпично. И ущерб владельцам принесен, разумеется, немалый. «360» поговорил с экспертом в области охраны и безопасности условий труда Денисом Давыдовым и выяснил, что могло привести к такому затратному происшествию.

Почему упали стеллажи

Денис Давыдов оценил видео и отметил, что можно заметить явный перегруз стеллажей. Он предположил, что по документам могло числиться одно количество товара, а размещаться на полках совсем другое. Эксперт добавил, что это ситуация довольно частая, и заведующие складов предпочитают закрывать на такие недочеты глаза.

Еще одна возможная причина падения — нарушение правил безопасности. К примеру, на складах работают вилочные погрузчики. Не исключено, что один из них мог случайно задеть стеллаж, нанести ему вмятину, исправлять которую вовремя не стали. Для увесистой конструкции подобные повреждения — настоящая бомба замедленного действия. Из-за них стеллаж может гораздо быстрее износиться и стать непригодным.

Невозможно исключить и ошибки рабочих еще при сборке стеллажей. Неправильный монтаж может привести к падению в любой момент.

Как избежать обрушений

Денис Давыдов советует не экономить на оснащении склада. Лучше приобретать не самое дешевое китайское оборудование. Это касается и стеллажей, которые обязательно должны иметь сертификаты. Важно обратить внимание на качество металла, а также не забывать регулярно проверять конструкции на дефекты. Делать это надо примерно раз в два месяца.

К каждому такому стеллажу прилагается техническая документация, в которой прописаны правила эксплуатации. Разумеется, их тоже нужно соблюдать. Перегружать полки нельзя ни при каких условиях.

Как часто падают стеллажи

На самом деле подобные ситуации с обрушением полок — не такая уж редкость. Интернет пестрит видеозаписями, когда сотрудникам складов и магазинов не повезло и они стали свидетелями эпичного падения товара. Стеллажи периодически рушатся не только в России, но и в Европе, и в США.

Иногда владельцев помещения преследует особенное невезение, и сначала падает одна небольшая секция, а за ней пролет за пролетом, пока не обрушится весь склад. Главное, что советует Денис Давыдов, — помнить о покупке только качественных материалов и о технике безопасности. Тогда риск таких происшествий можно свети к минимуму.

Например, британский погрузчик как раз попал в такую ситуацию. Драматичный момент обрушения целого склада от неосторожности оператора попал на видео. Коробки, которые долгое время аккуратно складывались в стопки, рухнули, словно костяшки домино.