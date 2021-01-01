Слишком хорошо погуляли. Чем снять похмелье после новогоднего застолья

Новогодние праздники — это не только елки, хлопушки, Дед Мороз, подарки и бой курантов. Но и алкоголь, с которым, увы, так легко переборщить. Два года назад «360» собрал советы врача и кулинаров о том, что делать, если утром 1 января вы проснулись с похмельем. Мы решили напомнить основные правила.

Лекарства

Кандидат медицинских наук и диетолог Римма Мойсенко пояснила «360», что практически никакие лекарства не сочетаются с приемом алкоголя. Поэтому при возникновении признаков алкогольной интоксикации медик рекомендовала пить побольше воды. Также обязательно принять сорбент: «Энтеросгель», «Пекцесорб», активированный уголь (хотя он поможет в меньшей степени) либо любой другой.

«Есть препарат „Элтацин“. Он обеспечивает быструю выработку фермента алкогольдегидрогеназы, связывание его с алкоголем и выведение токсинов из организма», — сообщила врач.

Если беспокоит головная боль, нельзя принимать анальгетики, спазмолитики, аспирин, цитрамон или но-шпу. Лучше также выпить побольше воды, сорбент, «Элтацин» и лечь спать. «При головокружении нужно измерить давление, во время злоупотребления алкоголем оно может как сильно упасть, так и подняться», — добавила она.

Но пить лекарства от давления нельзя. Вместе с алкоголем они могут подействовать совсем не так, как обычно. В этом случае нужно вызвать скорую. Так же следует поступить, если самочувствие очень тяжелое. Особенно если у человека есть сердечно-сосудистые и другие заболевания. Как бы ни было стыдно за причину, лучше не рисковать жизнью и здоровьем и вызвать медиков.



Питьевой режим

Очень хорошо снимают похмельный синдром томатный сок, огуречный или капустный рассол. Главное, чтобы они были без уксуса. Мойсенко уточнила, что в них содержится много соли, которая связывает токсины и выводит их из организма, работая по принципу сорбента. «Можно сделать щелочной раствор — размешать щепотку соды в стакане воды. Это нейтрализует кислую среду и снимет интоксикацию», — добавила диетолог.

Также ослабляет симптомы похмелья негазированная минеральная вода, чайный гриб, приготовленный из черного хлеба домашний квас. А вот фабричный квас, газированная минералка и лимонады могут, наоборот, ухудшить общее состояние.

Вода с лимоном, грейпфрутовый или апельсиновый соки, а также фруктовые морсы практически не влияют на улучшение самочувствия. К тому же после обильного приема пищи у многих людей обостряются желудочно-кишечные заболевания. В этом случае напитки категорически противопоказаны.



Щи и лапша

Автор книги «Моя русская кухня» Елена Глебова рассказала «360», что вопреки расхожему мнению напиваться до непотребного состояния в нашей стране стали не так давно. Точнее, после появления водки на Руси. А лечились от похмелья по-разному: одни — огуречным или капустным рассолом, другие — супами.

В первую очередь для этой цели хорошо походят мясные щи, куриный бульон, мясная солянка и лапша на курином бульоне. Правда, Новый год совпадает с Рождественским постом. Поэтому для постящихся такие блюда не подойдут. Хотя они и не будут встречать праздник с алкоголем Елена Глебова писатель и кулинар.

Слова Елены «360» подтвердил автор книги «Колбасstory. Рецепты честной колбасы» Петр Пахомов. Когда он работал шеф-поваром базы отдыха, ни один страдающий от похмелья постоялец из-за плохого самочувствия не мог ничего есть. «Хотя и готовы были испробовать любые средства для облегчения своего состояния. Им, как говорил классик, чего-то хотелось: „не то конституции, не то севрюжины с хреном“», — пояснил он.

Заказывали, как правило, домашнюю куриную лапшу на наваристом бульоне из деревенских несушек. Но макаронные изделия и птицу оставляли нетронутыми. Поэтому с годами Пахомов начал варить крепкий куриный бульон и подавал его, обильно приправив рубленой зеленью.

Хаш и холодец

Волшебным народным средством от похмелья считается хаш. И этому, по мнению Пахомова, есть научное объяснение. Суп варят не менее пяти-шести часов. Коллаген, в изобилии содержащийся в говяжьих ногах, переходит в стадию желатина — а это природный абсорбент, помогающий вывести токсины из организма. Кроме того, желатин богат аминокислотами, ускоряющими обменные процессы. Подают хаш с большим количеством зелени, чесноком — это источники витамина С. Часто приправляют жгучим красным перцем. После тарелки горячего хаша едока бросает в пот, с которым выводится еще часть токсинов.

Привычные для новогоднего стола студень или холодец тоже помогут в борьбе с алкогольной интоксикацией, правда, менее эффективно.

«Да, в холодце, как и в хаше, содержится в большом количестве желатин. Но разогревающего эффекта он не даст. Или же можно кощунственно холодец растопить, согреть, сдобрить чесноком и зеленью. Но в любом случае во всем, в том числе и алкоголе, лучше соблюдать меру», — заключил Пахомов.

Азиатская кухня

Основатель культурно-гастрономического проекта «Товарищество с кулинарной ответственностью» и знаток азиатской кухни Дмитрий Журавлев сообщил «360», что в Азии, как и во всем мире, лучшим средством от похмелья считается суп. Начиная от всем известных тайского том яма или вьетнамского фо бо и заканчивая достаточно специфическим китайским супом из потрохов.

Большинство азиатских супов имеет яркий, освежающий и часто острый вкус — именно то, что нужно для тех, кто накануне принял лишнего. Хороший азиатский суп в правильном, брутальном исполнении поставит на ноги, восстановит силу духа, раскроет чакры и вернет веру в человечество! Дмитрий Журавлев основатель культурно-гастрономического проекта.

Правда, приготовить хороший «антипохмельный суп» из «того, что есть в холодильнике, 1 января» вряд ли получится. Поэтому лучше заранее сварить крепкий говяжий или куриный бульон и заморозить его. А при возникновении похмелья разогреть его с куском разрезанных пополам и обугленных до черноты на сковороде луковицей и куском имбиря.

«Также на сухой сковороде обжарьте целые (не молотые) специи: корицу, бадьян, черный кардамон, семена фенхеля и кориандра — все или на выбор. Увяжите их в хлопчатобумажную тканевую салфетку и поместите в бульон. Варите примерно 15 минут. В самом конце посолите», — посоветовал Журавлев.

Пока бульон готовится, следует сварить широкую рисовую лапшу, промыть ее водой, положить в миску вместе с любым отварным мясом и залить бульоном. Можно даже использовать очень тонко нарезанные ломтики сырой говядины, под воздействием горячего бульона она успеет свариться. «Подавайте сразу же с большим количеством зелени: кинзы, мяты, базилика и зеленого лука. Отдельно подайте рыбный соус, нарезанный дольками лайм или лимон и мелко нарубленный перец чили», — добавил он.



Фастфуд

Кулинар и основатель студии «Дели» Андрей Бугайский объяснил «360», почему некоторых людей тянет с похмелья на лапшу быстрого приготовления или что-нибудь из фастфуда. С одной стороны, в такой пище много соли и специй, которые выводят токсины. С другой, уверен Бугайский, похмелье возникает у человека, допустившего «излишества нехорошие».

«Осознавая это, он или она испытывают стыд и стремятся наказать себя еще больше, для усиления раскаяния. Отсюда мысли о веригах, власяницах, „Дошираке“ и McDonald’s», — сказал он.

Но лично он лучшим средством для снятия похмелья считает 100 граммов коньяку. А если это невозможно, то горячие и кислые жидкие блюда. Например, хаш и кислые щи. Знаменитый американский шеф-повар Энтони Бурден, по словам Бугайского, человек с большим опытом в этой области, одним из лучших вариантов считал малайзийскую лаксу Пенанг из скумбрии и тамаринда — кислый и острый суп с лапшой.

«Утром 1 января можно для начала проснуться раньше всех, допить шампанское из всех бокалов и водку из всех рюмок, а потом навернуть холодного салата, если кто-то догадался поставить его в холодильник, или студня — вот это лучше всего, пожалуй», — подытожил кулинар.