Россияне уже второй год любуются фаллическим катком в Новосибирске. Подборка шуток
Искусство возбуждает
Жителей Новосибирска вновь порадовали катком, залитым возле оперного театра. В 2019-м власти города говорили, что площадка должна напоминать ракету, стартующую в сторону главной елки. На двусмысленность объекта обратила внимание руководитель департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова, сказав, что «настоящее искусство должно возбуждать».
В 2020-м случилось то же самое — каток оказался такой же формы. Но в этот раз власти более серьезно отнеслись к объекту.
«Мы решили, если у людей есть какие-то проблемы, пускай они останутся с ними. Территория для катка по-другому не меняется. Людям было комфортно, мы же провели исследование, как новосибирцы отнеслись к этому катку. Большинство, 80%, отнеслись к нему хорошо, им было комфортно», — сказала Терешкова.
Телеведущий Иван Ургант во время программы спел песню про новосибирский каток. Он отметил, что летом территория возле оперы точно такой же формы, но почему-то это никого не смущает. Однако зимой, когда заливают каток, все начинают это обсуждать. Ургант добавил, что в некоторых городах вместо катков кладут, «как сказать, ничего».
Песня у Урганта была такая:
По катку новосибирскому
Солнечным днем
Мы катались, взявшись за руки, вместе вдвоем…
Синий лед искрится ласково, Но в этот миг
Из окна администрации слышится крик.
А каток-то в виде фаллоса
Вот такой лежит…
Шутку Урганта подхватила его гостья стендап-комик Юлия Ахмедова. Ведущий предложил ей пофантазировать на тему, как в программе «Мужское и женское» она могла бы выступить — в роли эксперта или гостьи. Ахмедова сказала, что предложила бы гостю поиграть в сексуальную игру «Красная шапочка и серый волк».
«Бабушка, бабушка, а почему у тебя уши, зубы и глаза такие большие, а остальное не как каток в Новосибирске?» — пошутила Ахмедова.
Дань символам плодородия
Остальные россияне уже второй год смеются над организованным катком. Некоторые предложили придавать такую же форму государственным учреждениям.
Один пользователь посчитал, что власти Новосибирска «приняли этот мем» про форму катка и решили сделать его достопримечательностью.
«Выражение „пошел на ***“ теперь выглядит как приглашение на каток», — пошутил юзер Twitter.
Другой пользователь сделал отсылку к недавней истории с футболистом Артемом Дзюбой и отметил, что в этом году каток в Новосибирске открылся в поддержку Дзюбы. «Тема, мы с тобой!» — написал он.
Кандидат в члены Совета депутатов города Новосибирска по 35-му округу Вячеслав Якименко тоже отреагировал на заливку катка. Он не стал издеваться над объектом, но посмеялся над критиками.