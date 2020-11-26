Россияне уже второй год любуются фаллическим катком в Новосибирске. Подборка шуток

Уже второй год подряд власти Новосибирска заливают каток, который своей формой напоминает фаллос. Власти говорят, что каждый думает в меру своей испорченности, а на самом деле это ракета. Про каток уже спел Иван Ургант — и он не единственный, кто шутит про форму объекта.

Искусство возбуждает

Жителей Новосибирска вновь порадовали катком, залитым возле оперного театра. В 2019-м власти города говорили, что площадка должна напоминать ракету, стартующую в сторону главной елки. На двусмысленность объекта обратила внимание руководитель департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова, сказав, что «настоящее искусство должно возбуждать».

В 2020-м случилось то же самое — каток оказался такой же формы. Но в этот раз власти более серьезно отнеслись к объекту.

«Мы решили, если у людей есть какие-то проблемы, пускай они останутся с ними. Территория для катка по-другому не меняется. Людям было комфортно, мы же провели исследование, как новосибирцы отнеслись к этому катку. Большинство, 80%, отнеслись к нему хорошо, им было комфортно», — сказала Терешкова.

Телеведущий Иван Ургант во время программы спел песню про новосибирский каток. Он отметил, что летом территория возле оперы точно такой же формы, но почему-то это никого не смущает. Однако зимой, когда заливают каток, все начинают это обсуждать. Ургант добавил, что в некоторых городах вместо катков кладут, «как сказать, ничего».

Песня у Урганта была такая:

По катку новосибирскому

Солнечным днем

Мы катались, взявшись за руки, вместе вдвоем…

Синий лед искрится ласково, Но в этот миг

Из окна администрации слышится крик.

А каток-то в виде фаллоса

Вот такой лежит…

Шутку Урганта подхватила его гостья стендап-комик Юлия Ахмедова. Ведущий предложил ей пофантазировать на тему, как в программе «Мужское и женское» она могла бы выступить — в роли эксперта или гостьи. Ахмедова сказала, что предложила бы гостю поиграть в сексуальную игру «Красная шапочка и серый волк».

«Бабушка, бабушка, а почему у тебя уши, зубы и глаза такие большие, а остальное не как каток в Новосибирске?» — пошутила Ахмедова.

Дань символам плодородия

Остальные россияне уже второй год смеются над организованным катком. Некоторые предложили придавать такую же форму государственным учреждениям.

Источник фото: Twitter

Один пользователь посчитал, что власти Новосибирска «приняли этот мем» про форму катка и решили сделать его достопримечательностью.

«Выражение „пошел на ***“ теперь выглядит как приглашение на каток», — пошутил юзер Twitter.

Источник фото: Twitter

Другой пользователь сделал отсылку к недавней истории с футболистом Артемом Дзюбой и отметил, что в этом году каток в Новосибирске открылся в поддержку Дзюбы. «Тема, мы с тобой!» — написал он.

Источник фото: YouTube

Кандидат в члены Совета депутатов города Новосибирска по 35-му округу Вячеслав Якименко тоже отреагировал на заливку катка. Он не стал издеваться над объектом, но посмеялся над критиками.