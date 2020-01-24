Слезы Лаврова, США на игнор и Путин на Aurus. Самые запоминающиеся моменты поездки в Иерусалим

Владимир Путин в Иерусалиме встретится с лидером Израиля, открыл памятник жителям и защитникам блокадного Ленинграда и участвовал форуме «Сохраняем память о Холокосте», приуроченном к 75-летию освобождения Освенцима. За действиями «политических небожителей» пристально следила мировая публика, жадная, как обычно, до казусных моментов. Тут еще и формат, как говорится, располагает — все-таки не официальные переговоры. «360» собрал самые яркие моменты иерусалимских мероприятий.

График президента был расписан расписан по минутам. Столько всего нужно было успеть, однако это не помешало министру иностранных дел Израиля целую минуту не отпускать руки российского лидера, выражая тому признательность за освобождение Красной Армией концентрационного лагеря Освенцим. По его словам, там содержалась его мать.

Приезд лидера самой большой страны мира — событие само по себе волнительное. А если вы еще и президент Израиля, то нет ничего удивительного в том, что нервы могут немного пошаливать. На видео ниже видно, как Сара и Биньямин Нетаньяху мило взбудоражены предстоящей встречей.

Видео: Пул № 3 / Telegram

Конечно же Владимира Путина отличает то, что он стремиться оставаться джентльменом в любой ситуации. Как можно оставить супругу премьер-министра Израиля, Сару Нетаньяху, без букета розовых и белых хризантем?

Особо памятным событием стало, конечно же, открытие памятника, посвященного жертвам блокадного Ленинграда — «Свечи памяти». Путин перерезал золотую ленточку под звуки пробирающей «Священной войны».

К слову, российский президент впечатлился сам, что и не удивительно — его отец воевал на фронте, а мать пережила блокаду Ленинграда, во время которой даже потеряла первого сына. Не удивительно, что Владимир Путин еле сдерживал слезы. «Открыть его [памятник — ред.] можно по-разному, но так как вы это сделали сегодня… Спасибо», — поблагодарил президент.

Слез не сдержал и Сергей Лавров, глава российского МИДа.

Владимир Путин также чуть не забыл поздороваться с сыном королевы Елизаветы II, принцем Чарльзом. Ему искренне, но безуспешно пытался помочь французский президент Эммануэль Макрон. В итоге на него указал сосед Путина, и рукопожатие все же состоялось.

На предыдущем видео не видно, как принц сильно расстроился.

Сидящего рядом с Нетаньяху американского вице-президента Майка Пенса, Путин проигнорировал. Он просто прошел на свое место в зале, не заметив Пенса. Тот, так и не дождавшись приветствия, лишь нервно поправил пиджак.

К слову, Владимир Путин в целях безопасности путешествует на двоих одинаковых Аурусах.

Ну, и о наболевшем. Погода в Москве и Иерусалиме сравнялась — в обоих городах плюс три градуса. Только в нашей столице пасмурно.

Ранее президенты Польши и Украины Анджей Дуда и Владимир Зеленский отказались от поездки в Израиль. Глава Украины уступил свои места свидетелям событий Холокоста. А польский лидер заявил, что считает отмену своего визита правильным, так как на мероприятии в Иерусалиме просто не учли усилия польских военных в борьбе с нацистской Германией.