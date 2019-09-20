  • Следы космической аварии нашли под Петербургом. Они скрывают способ остановить глобальное потепление

    20 сентября 2019, 06:00

    Борис Ломакин

    Ученые предположили, что нашли способ охладить атмосферу. А то есть, вероятно, избавиться от глобального потепления, которое уже много лет считается чуть ли самой главной проблемой человечества. А всего-то нужно столкнуть два астероида, да так, чтобы космическая пыль падала на Землю, частично охлаждая климат, но не убила всех людей.
    Следы космической аварии нашли под Петербургом. Они скрывают способ остановить глобальное потепление

    Где-то 466 миллионов лет назад два шальных астероида столкнулись между орбитами Марса и Юпитера. В результате пыль от разрушенных космических валунов разлетелась по всей Солнечной системе. Именно в то время, как выяснили ученые, на Земле произошло Ордовикское вымирание — одно из шести крупнейших в истории нашей планеты. Тогда наступил ледниковый период. Это событие уничтожило 85% видов и 60% родов морских беспозвоночных животных.

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    Российские и иностранные геологи еще в 2013 году пришли к выводу, что Ордовикское вымирание совпало с крупным космическим катаклизмом — разрушением так называемого родительского тела L-хондритов. Это самое масштабное за последние три миллиарда лет уничтожение небесного тела в Солнечной системе — его диаметр составлял около 150 километров. До сих пор треть падающих на Землю метеоритов — его обломки.

    Ордовикское оледенение связано с резким уменьшением концентрации углекислого газа в атмосфере Земли, после чего началось жуткое похолодание. И это не минус 20 градусов, как в Москве или Подмосковье зимой, а такие отрицательные значения, которые смогли заморозить океаны планеты фактически до экватора и покрыть полюса ледовыми шапками. Ученые предпочитают название не «ледниковый период», а «ледниковая эпоха».

    Недавно исследователи изучали не само вымирание, а событие, которое ему предшествовало — Великую ордовикскую радиацию, а то есть резкий рост в разнообразии видов морских беспозвоночных (это началось за 20-30 миллионов лет до вымирания и также было связано с похолоданием). Следы этого события остались в породах того времени — на юге современной Швеции и окрестностях Санкт-Петербурга. Фрагменты содержали в себе огромное количество частичек космической пыли, чья концентрация превышала средние значения для других геологических эпох.

    Следы космической аварии нашли под Петербургом. Они скрывают способ остановить глобальное потепление | Изображение 1
    Источник фото: Pxhere

    Кроме того, структура и химических состав пород говорили о том, что произошли они из одного источника класса L-хондритов. Образцы были богаты металлами, редкими для Земли, но часто встречающимися на астероидах. Однако внеземное и древнее прошлое объекта той катастрофы выдал редкий изотоп — гелий-3.

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    Так откуда взялась космическая пыль? Столкновение астероидов в те «бородатые» годы привело к появлению огромного пылевого облака. Частицы падали на Землю около двух миллионов лет, блокируя солнечный свет и, как следствие, уменьшая температуры на планете. Дальнейшие замеры лишь подтверждали теорию: число фрагментов гигантского астероида начало расти в земных породах примерно 470 миллионов лет назад — именно тогда, когда началось оледенение и Великая ордовикская радиация.

    За два миллиона лет в Земле появились регионы с очень разным климатом. Биосфера отозвалась на это резким ростом новых видов — за 30 миллионов лет разнообразие морских беспозвоночных достигло почти современных значений.

    Следы космической аварии нашли под Петербургом. Они скрывают способ остановить глобальное потепление | Изображение 2
    Источник фото: «Викимедиа»

    Выходит, что одна из самых больших катастроф в истории нашей планеты и важнейший этап в эволюции породило одно и то же событие в космосе. И случилось оно на огромном расстоянии от нашей планеты, не неся ей прямой угрозы.