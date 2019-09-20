Следы космической аварии нашли под Петербургом. Они скрывают способ остановить глобальное потепление

Ученые предположили, что нашли способ охладить атмосферу. А то есть, вероятно, избавиться от глобального потепления, которое уже много лет считается чуть ли самой главной проблемой человечества. А всего-то нужно столкнуть два астероида, да так, чтобы космическая пыль падала на Землю, частично охлаждая климат, но не убила всех людей.

Где-то 466 миллионов лет назад два шальных астероида столкнулись между орбитами Марса и Юпитера. В результате пыль от разрушенных космических валунов разлетелась по всей Солнечной системе. Именно в то время, как выяснили ученые, на Земле произошло Ордовикское вымирание — одно из шести крупнейших в истории нашей планеты. Тогда наступил ледниковый период. Это событие уничтожило 85% видов и 60% родов морских беспозвоночных животных.

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Российские и иностранные геологи еще в 2013 году пришли к выводу, что Ордовикское вымирание совпало с крупным космическим катаклизмом — разрушением так называемого родительского тела L-хондритов. Это самое масштабное за последние три миллиарда лет уничтожение небесного тела в Солнечной системе — его диаметр составлял около 150 километров. До сих пор треть падающих на Землю метеоритов — его обломки.

Ордовикское оледенение связано с резким уменьшением концентрации углекислого газа в атмосфере Земли, после чего началось жуткое похолодание. И это не минус 20 градусов, как в Москве или Подмосковье зимой, а такие отрицательные значения, которые смогли заморозить океаны планеты фактически до экватора и покрыть полюса ледовыми шапками. Ученые предпочитают название не «ледниковый период», а «ледниковая эпоха».

Недавно исследователи изучали не само вымирание, а событие, которое ему предшествовало — Великую ордовикскую радиацию, а то есть резкий рост в разнообразии видов морских беспозвоночных (это началось за 20-30 миллионов лет до вымирания и также было связано с похолоданием). Следы этого события остались в породах того времени — на юге современной Швеции и окрестностях Санкт-Петербурга. Фрагменты содержали в себе огромное количество частичек космической пыли, чья концентрация превышала средние значения для других геологических эпох.

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Кроме того, структура и химических состав пород говорили о том, что произошли они из одного источника класса L-хондритов. Образцы были богаты металлами, редкими для Земли, но часто встречающимися на астероидах. Однако внеземное и древнее прошлое объекта той катастрофы выдал редкий изотоп — гелий-3.

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Так откуда взялась космическая пыль? Столкновение астероидов в те «бородатые» годы привело к появлению огромного пылевого облака. Частицы падали на Землю около двух миллионов лет, блокируя солнечный свет и, как следствие, уменьшая температуры на планете. Дальнейшие замеры лишь подтверждали теорию: число фрагментов гигантского астероида начало расти в земных породах примерно 470 миллионов лет назад — именно тогда, когда началось оледенение и Великая ордовикская радиация.

За два миллиона лет в Земле появились регионы с очень разным климатом. Биосфера отозвалась на это резким ростом новых видов — за 30 миллионов лет разнообразие морских беспозвоночных достигло почти современных значений.

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Выходит, что одна из самых больших катастроф в истории нашей планеты и важнейший этап в эволюции породило одно и то же событие в космосе. И случилось оно на огромном расстоянии от нашей планеты, не неся ей прямой угрозы.