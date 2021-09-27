Микрочипы в школьной форме. Власти Китая теперь следят и за детьми

Тема прав человека в Китае постоянно обсуждается многими правозащитными организациями по всему миру. Система слежки за людьми там действительно очень технологичная и всеобъемлющая. Постоянно появляются новые факты о том, что в Китае изобрели еще какую-нибудь средство для наблюдения за своими гражданами.

Микрочипы в школьной форме

Об одном из таких новшеств стало известно буквально на днях. В Китае решили вшивать микрочипы прямо в школьную форму для детей. Таким образом, появится возможность следить за всеми их перемещениями. Родители будут знать даже, когда их ребенок сходил в туалет.

Власти говорят, что это поможет обезопасить детей от многих ситуаций. Если ребенку будет грозить опасность, то семье или учителям придет сигнал на мобильный телефон. В стране уже начали ставить первые такие эксперименты. Чипы вшили в форму учеников в одной из начальных школ города Чжухай.

Не все родители оказались довольны таким нововведением. Многим показалось, что это все слишком похоже на систему слежки за преступниками, которые носят электронные браслеты.

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Суперкомпьютеры

СМИ недавно распространили информацию о том, что еще с 2015 в Китае ведется масштабная разработка: в городе Синьцзяне, где живут многие из оппонентов действующих властей, якобы возводится центр обработки данных с суперкомпьютерами.

Журналисты уверяют, что в этом районе установлены особые системы наблюдения. С их помощью можно следить за передвижениям каждого человека и распознавать толпу по лицам. Якобы суперкомпьютер применяет мощнейшие процессоры, и их поставки в Китае осуществляются неофициально.

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Коронавирусная слежка

Много пересуд идет о том, как власти Китая отреагировали на угрозу коронавируса. Слежку за людьми в стране из-за пандемии значительно усилили. Теперь стало возможным официально следить за передвижениями некоторых категорий граждан. Что касается приезжих, то за ними тем более наблюдают.

Американские журналисты рассказали, что их по приезде в Китай заставили установить на телефоны приложения, в которые нужно было ввести всю личную информацию.

На основе ответов такое приложение само генерирует цветной QR-код. Он сканируется практически повсеместно, от передвижений между регионами до простого выхода с утра на работу.

Некоторые международные правозащитники опасаются, что под прикрытием пандемии эта мера станет в Китае постоянной. Это может позволить Пекину еще больше расширять слежку за своими гражданами. Омбудсмены говорят, что все это — очередной способ использовать информацию о людях против их же прав и свобод.