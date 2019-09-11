Великий реаниматор. Удастся ли Оксимирону вернуть славу онлайн-баттлов?

На 17-й по счету онлайн-баттл старейшего форума Hip-Hop.Ru было подано более десяти тысяч заявок, и организаторы объявили об окончании приема. Они не ожидали такого ажиотажа, ведь формат оффлайн-баттлы сейчас гораздо популярнее.

Интерес к состязанию подогрел рэпер Оксимирон, который в начале сентября подал заявку на участие после десятилетнего перерыва.

Также стало известно, что заявки на участие подали Егор Крид, Леван Горозия и Слава КПСС, ST и Рем Дигга, ST1M и Loc-Dog, Re-pac. В конкурсе впервые примут участие видеоблогеры — Хованский, Эльдар Джарахов и Satyr (Илья Шабельников).

Форум Hip-hop.ru появился в нулевых и стал первой площадкой, на которой выкладывали свои треки начинающие и известные рэп-исполнители России и СНГ. Он дал старт тому же Оксимирону, Гуфу, «Касте», ST1M, Хаски и Noize MC.

Испокон веков на Hip-hop.ru проводились официальные и независимые баттлы. Первые устраивала администрация форума, вторые — пользователи по согласованию с руководителями ресурса. Участники записывали и присылали треки на заданную тему с хоронометражем не более 50 секунд. Судьи, маститые рэперы, отбирали лучшие на анонимном прослушивании. После двух отборочных раундов оставшихся музыкантов разбивали на пары, и они уже соревновались между собой.

Исполнители не встречались друг с другом, как в оффлайн-баттлах, им также не обязательно использовать оригинальные биты. Судьи обращают основное внимание на качество текста и технику исполнения.

Внезапное возвращение Оксимирона вернуло потерянный восемь лет назад интерес рэп-сообщества к онлайн-баттлам. Любопытно отметить, что из судейского состава вышли несколько исполнителей, которые решил сами подать заявки на конкурс. В частности, Johnyboy, который покинул рэп после проигрыша Оксимирону в баттле несколько лет назад.

Из-за беспрецедентного количества заявок баттл продлится до весны 2020 года. Прослушивания начнутся позже объявленной ранее даты 30 сентября. Организаторы физически не успеют все отслушать. Они ожидали всего 124 участников.

Каждому конкурсанту необходимо набрать не менее 17 баллов из 25 возможных. Те, кто не сможет их набрать, смогут поправить дела снятым на трек клипом.

Уже сейчас на странице баттла «ВКонтакте» можно прослушать 102 предоставленных на конкурс трека. Подписчики азартно обсуждают выложенные заявки, и критикуют их. Разбирают рифмы и ругают исполнителей за рекордное количество «баянов», прикидывают, кто победит, и зажгутся ли на рэп-небосводе новые звезды. Осторожно предполагают, с чем связан приток известных исполнителей на онлайн-баттл.

Музыкант L’One потребовал от лейбла Black Star 147 млн рублей Подробнее

Фанаты утверждают, что маститые рэперы накопили такой опыт и заряд, что «каждый сможет задушить каждого». Они ждут или войны между равными, или «массового слива, с которым не сравнится ни одно стихийное бедствие».

Но, в целом, поклонники ждут праздника, возвращения в родные пенаты любимейших исполнителей, и предвкушают удовольствие, которого долгое время были лишены.

Вернуть формату популярность и вырастить на нем поколение

Организатор 17-го независимого баттла Нip-hop.ru Александр Петров в разговоре с «360» признался, что и сам не ожидал возвращения Оксимирона.

«Мы думали, он будет судить. Еще когда он работал в лейбле Booking Machine, были заключены определенные договоренности. Когда он записал трек и сдал его, мы очень обрадовались. Остальные, как видите, тоже», — сообщил Александр.

Егор Крид Источник фото: Instagram

Он напомнил, что Нip-hop.ru довольно старый форум. В свое время через него прошли все рэп-артисты. Но со временем его слава поугасла. В моду вошли онлайн-баттлы. Петров сделал предположение, какие причины заставили Оксимирона вернуться к потерявшему былую популярность формату.

«Возможно, Оксимирону захотелось сделать своего рода переворот, что-то историческое. Показать, как с его приходом все завертелось. Что, кстати, и получилось. А, может, ему захотелось дисциплины. Темы, сроки сдачи трека, это в любом случае заставляет собраться и развивает. Вариантов масса. Правду знает только он», — отметил организатор баттла.

Александр Петров также подчеркнул, что многим известным исполнителям было интересно побаттлить с лидером мнений Оксимироном и вообще поддержать движуху. Он создал тренд, и остальные начали сдавать треки.

Леван Горозия. Источник фото: Instagram

«В те годы ажиотаж вокруг наших конкурсов был всегда. Просто в то время не было таких ресурсов как YouTube, Twitter, Instagram, где все это сейчас форсят. Но раньше на баттлы форума заявлялось много участников. На девятый официальный собралось более девяти тысяч участников. Это было крупнейшее мероприятие. Но в этом году по количеству и качеству участников мы превзошли все ожидания», — сообщил Петров.

Он, кстати, сообщил, что Слава КПСС сдал заявку на пять минут, а не 50 секунд, как требует регламент. Поэтому его трек был удален.

«Может быть, не он сам его залил. Люди разные бывают, я думаю, он просто решил посмеяться и пофорсить на этом событии. Но не более того», — предположил Александр.

Эльдар Джарахов. Источник фото: YouTube

Петров также объяснил «360», в чем разница между онлайн и оффлайн форматами.

«Это абсолютно разные настроения. Онлайн-площадки открывают больше музыкантов. Они дают песни для плеера на долгие годы. Это запоминается. Оффлайн-баттлы — это театр. Ты сходил, но не будешь по 20 раз пересматривать, там все в принципе понятно. Интересен исход и эмоции. Когда ты пишешь песни, ты раскрываешься как музыкант. В оффлайне ты стоишь лицом к лицу с соперником. И это очень тяжело. Поэтому многие участники онлайн не участвуют в Versus», — пояснил Петров.

Он признал, что многого ждет от предстоящего конкурса.

«Я хочу, чтобы неизвестные ребята подписали с кем-нибудь контракт и набрали популярность. А известные — показали, как это нужно делать. Чтобы мы смогли вырастить целое поколение, котором интересен наш формат. Чтобы форум был вечным и все у всех было прекрасно!» — пожелал Александр Петров.