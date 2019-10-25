«Сладкий допуск на вкусные маршруты». Норвежцы смотрят на Superjet 100, но думают о сибирском небе

Norwegian Air задумалась о полетах на Superjet 100 «Гражданских самолетов Сухого». Правда, взамен попросила открыть ей транссибирский маршрут и сделать скидку на пролеты по нему. Оплатит сделку лизинговая компания — «дочка» перевозчика. А лизинг штука такая: сегодня самолеты взял, завтра вернул, а доходный маршрут оставил себе.

Как сообщили РБК источники в авиаотрасли, лоукостер Norwegian Air Shuttle подписал с ГСС меморандум о двухэтапной поставке 40 самолетов Sukhoi Superjet 100. На первом этапе норвежский перевозчик якобы приобретет 10 лайнеров для своей аргентинской «дочки», затем еще 30 для головной компании. И хотя компания уже опровергла, что соглашения подписаны, сами переговоры признала.

«Мы можем подтвердить, что проводили встречи с российскими властями и производителем SSJ, но не подписывали никаких соглашений», — сказала ТАСС представитель Norwegian Air Астрид Маннион-Гибсон.

Стоимость одного SSJ в 2018 году составляет примерно 50,5 миллиона долларов. То есть общая сумма поставки могла бы перевалить за два миллиарда. Финансировать сделку, по данным РБК, берется еще одна «дочка» Norwegian Air, лизинговая компания Arctic Aviation Assets. За покупку лоукостер якобы потребовал у ГСС открыть для него транссибирский маршрут и скидку на оплату перелетов по нему. Этот кратчайший авиапуть из Западной Европы в Японию и Юго-Восточную Азию открыли в 1970-е годы. Компенсационные платежи, так называемые роялти, за пролет над Сибирью получает «Аэрофлот».

Если ГСС пойдет на это условие, то на одном рейсе туда-обратно перевозчик сэкономит четыре-пять часов и около 80 тысяч долларов. Примечательно, что Norwegian Air владеет монопарком из 170 Boeing и самолетов других производителей у нее нет.

Сложности с экспортом

ГСС сложно найти иностранных покупателей — их самолеты давно уже не брали за рубежом. Эксперт сайта Avia.ru Владимир Карнозов рассказал «360», что причин этому две. Первая — огромная конкуренция на рынке 100-местных самолетов, к которым относится SSJ. Например, почти полный аналог Superjet — канадский Bombardier CRJ-900 или лайнеры нового поколения E2 от бразильского Embraer.

«Думаю, кроме того, что Superjet — хорошее решение, норвежских авиаторов убедил тот факт, что в них используется 60-80% комплектующих из стран Западной Европы. В частности, двигатели идут из Франции», — добавил он.

Вторая причина — напряженная геополитическая обстановка. Администрация и Конгресс США ищут любые причины, чтобы усилить санкционное давление на Россию.

Санкции и комплаенс

Против головной компании ГСС, ПАО «Компания „Сухой“», действуют санкции. А покупка самолетов будет проходить через процедуру комплаенс. Это часть американского законодательства, ограничивающая или запрещающая экспорт высоких технологий в «страны-изгои» типа Северной Кореи или Ирана. Так как в SSJ высок процент иностранных комплектующих, чьи производители задействуют американские продукты, ГСС придется получать разрешение в США — этот момент тоже ограничивает экспорт российских лайнеров. Но при продаже судов Норвегии, уверен уверен Карнозов, вопросы вряд ли возникнут.

«Этот тип самолетов попадает под действие американского законодательства. Так как это был сознательный шаг „Сухого“ — использовать широкую мировую кооперацию, соответственно, ему придется получать разрешение. Такие же разрешения получают Аirbus, Embraer и Bombardier», — сказал он.

Напрямую санкции США против производителя SSJ — «Гражданских самолетов Сухого» — не действуют, уточнил «360» главный редактор сайта Avia.ru Роман Гусаров. Косвенно ограничения усложнили поставку комплектующих. В целом никаких препятствий для покупки самолетов иностранными перевозчиками нет. Но они могут возникать у потенциальных покупателей на уровне личных опасений. Хотя при лизинге, а ведь именно о нем идет речь, риски минимальные.

Если же сделка состоится, считает Карнозов, это может привлечь других иностранных покупателей. Соответственно, производство будет расти, самолетов и запчастей станет больше. Их стоимость начнет снижаться, а с увеличением парка судов и технические проблемы будут разрешаться быстрее.

Цель — маршруты

Гусаров пояснил, что пока Норвегия лишь заявила о своих желаниях и до соглашения не дойдет. Производитель самолетов не может дать гарантии открытия транссибирского маршрута и льготного режима для покупателя. Эти вопросы решаются на уровне межправительственных соглашений. К тому же сделка невыгодна России.

«Стоит ли производство 40 самолетов, которые мы, по большому счету, строим, не получая никакой прибыли, обменивать на очень выгодные маршруты в Юго-Восточную Азию? На них сейчас все больше и больше зарабатывают российские авиакомпании», — пояснил он.

Если Россия пойдет на это условие, то огромный пассажиропоток из Европы пойдет мимо отечественных перевозчиков и аэропортов. Тем более что лизинг самолетов — акция разовая.

«Сегодня взяли в лизинг, завтра вернули, как это не раз было с Superjet. А маршруты останутся, и они будут долго, многие годы на них зарабатывать», — добавил он.

Гусаров отметил, что 40 SSJ, по сути, годовой объем продаваемых производителем самолетов. По его информации, Norwegian Air хотят передать самолеты «дочке» в другой регион. Хотя ему невозможно представить, что где-то возник такой дефицит судов этого класса.

«Поэтому я достаточно настороженно отношусь к искренности намерений норвежского перевозчика. Потому что это может оказаться игрой ради получения интересных и сладких допусков на очень вкусные и прибыльные маршруты», — заключил он.