«Сладкие мальчики» нужны своей стране на сцене, а не в армии. Как кей-поп стал главным ресурсом Южной Кореи

При взгляде на вылизанных корейских музыкантов сложно поверить в то, что на них держится целая страна. На самом деле в образы сладких мальчиков правительство регулярно вкладывает много денег. Для них готовы сделать даже отсрочку в армии, потому что звезды кей-попа — основной резерв Южной Кореи и главное оружие мягкой силы.

Поклонники BTS вздохнут с облегчением, поскольку состав их любимой группы останется неизменным еще на два года. Согласно корейскому законодательству, все мужчины в стране обязаны прослужить в армии 18 месяцев к 28 годам. Старшему участнику известной группы BTS Джину исполняется 28 лет в эту пятницу. Фанаты не хотели расставаться с ним и боялись, что с его уходом в армию популярность группы может упасть. Так что этим вопросом занялись на государственном уровне.

Парламент Южной Кореи принял закон, позволяющий некоторым поп-звездам отсрочить службу до 30 лет. Ранее закон допускал такие исключения для ведущих артистов, спортсменов и музыкантов (например, тех, кто выигрывал конкурсы классической музыки), но не для звезд кей-попа. Теперь он включает в себя и тех, кто «преуспел в массовой культуре и искусстве».

Если артисты получали правительственные медали за помощь в распространении или повышении культурного влияния страны во всем мире, то они могут сделать запрос об отсрочке от военной службы. Его будет рассматривать министр культуры.

Все семь участников BTS соответствуют этому требованию. Они получили свою медаль в 2018 году.

Пересмотр произошел вскоре после того, как сингл BTS Dynamite, выпущенный в августе, возглавил американский Billboard Hot 100. Они стали первыми южнокорейскими певцами, дебютировавшими с первой строчки. В ноябре группа была номинирована на премию «Грэмми».

Лейбл BTS, Big Hit Entertainment, ранее заявлял, что военная служба является долгом, который группа выполнит. Например, один из крупнейших кей-поп-исполнителей страны G-Dragon закончил свою службу в прошлом году. А один из участников группы KARD ушел в армию пару месяцев назад.

В Южной Корее более 200 тысяч молодых людей ежегодно вынуждены прерывать учебу или карьеру, чтобы пойти в армию. Призыв считается решающим фактором защиты страны от Северной Кореи.

Кей-поп поднимает экономику

Правительство Южной Кореи всегда идет навстречу своим кей-поп-звездам. Для них это не просто артисты, а ключевое звено успешной экономики страны.

Еще в конце 90-х Азия пережила огромный финансовый кризис. Тогда правительство Южной Кореи решило использовать музыку, чтобы улучшить свой имидж и усилить культурное влияние в мире. Они выделили миллионы долларов на создание Министерства культуры, в котором есть отдел, полностью посвященный кей-попу.

Корейское правительство сделало своим приоритетом защиту интересов звезд кей-попа. Это включает внедрение инновационных технологий с голограммами для выступлений, строительство огромных концертных залов и тренировочные лагеря. Их задача — сделать кей-поп чем-то, что будет считаться универсально крутым везде.

Большинство их песен имеют отличное звучание с танцевальными битами и вставками на английской языке. В 2009 году сольная исполнительница BoA и женская группа Wonder Girls стали первыми кей-поп-звездами, попавшими в чарты США Billboard 200 и Hot 100. А бойз-бенд 2PM выпустил запоминающуюся песню Fly to Seoul (Boom Boom Boom), которая была частью кампании 2010 года по продвижению туризма в Южной Корее. В 2012 году клип Psy на Gangnam Style стал первым видео на YouTube, набравшим миллиард просмотров.

Фабрика кей-поп-звезд

Помимо активной поддержки со стороны правительства, само «производство» кей-поп-звезд проходит с особой строгостью и контролем. Если человеку удается пройти прослушивание, то у него начинается длительный период подготовки к дебюту. Он может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет. В него входит обучение вокалу, рэпу и танцам, а также уроки английского языка. Человек должен выдержать изнурительный график репетиций и доказать, что способен поддерживать общественный имидж, одобренный компанией. И только после этого он может стать настоящей кей-поп-звездой.

По словам инсайдеров отрасли, обучение звезды может стоить около 30 тысяч долларов в месяц (2,25 миллиона рублей по нынешнему курсу). А процесс создания и подписания кей-поп-группы от начала до конца обойдется в миллионы долларов. Государственная поддержка стала решающим средством, чтобы компенсировать эти затраты. Министерство культуры выделило кей-поп-индустрии сотни миллионов долларов в виде грантов, предназначенных для развития корейского туризма и экспортного сектора культуры.

Политик Ким Гван Су говорил, что кей-поп приносит невероятную пользу экономике и стране в целом. Он привлекает большое внимание международного сообщества, что полезно для национальных интересов. А проведение даже небольшого концерта приносит весьма существенный экономический эффект. Это позволяет создавать новые рабочие места. Туристы тратят много денег, чтобы посетить их, а иной раз едут в страну только ради концерта. Все это помогает повышать осведомленность о Южной Корее и повышает интерес к ней.

Всего за три десятилетия кей-поп превратился в прибыльную и всемирно известную сеть артистов, спонсируемых государством. И это несомненный успех на пути Южной Кореи к тому, чтобы стать ведущим экспортером мягкой силы.