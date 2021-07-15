Скупой заплатит. Юристы предупредили покупателей фальшивых справок о ПЦР-тесте об уголовной ответственности

Жителя Новосибирска поймали на изготовлении фальшивых справок о ПЦР-тесте. Он может провести в тюрьме два года. Покупателям грозит штраф и лишение свободы. Причем размер штрафа в несколько десятков раз превышает даже самый дорогой ПЦР-тест.

Против жителя Новосибирска возбудили уголовное дело за изготовление поддельных ПЦР-тестов, сообщил NGS.ru. 31-летний мужчина делал фальшивые справки на съемной квартире и продавал их за 800 рублей. Документы он печатал на принтере и ставил на них поддельные печати государственных медучреждений.

Свои услуги житель Новосибирска предлагал в интернете, а поддельные ПЦР-тесты либо передавал лично клиенту, либо пересылал в электронном виде. Во время обыска у него изъяли около 150 тысяч рублей, 123 печати, 33 шаблона для изготовления печатных форм и 1939 справок с ложными данными об отсутствии ковида у клиентов.

Подозреваемый признался в содеянном. Он находится под подпиской о невыезде и может оказаться в тюрьме на два года.

Это не первый случай, когда подделывают ПЦР-тесты. В Красноярском крае поймали вахтовиков с фальшивыми справками. Выяснилось, что подрядчик строительной организации решил не проводить тестирование работников на антитела, а просто заказал ПЦР-тесты вместе со справками о наличии или отсутствии противопоказаний для прививки от коронавируса.

Мошенники изготавливают не только поддельные результаты ПЦР-тестов, но и фальшивые QR-коды для беспрепятственного посещения кафе и ресторанов в Москве. Они генерируют код и отсылают своим клиентам на телефон или электронную почту.

Наказание за подделку

Адвокат Алишер Захидов объяснил «360», что за продажу и покупку поддельных справок грозит уголовное наказание по статье 327 УК РФ.

Тому, кто покупает, грозит штраф до 80 тысяч рублей и до шести месяцев ареста. А тем, кто изготовляет, грозит лишение свободы до двух лет Алишер Захидов.

По его словам, проверить фальшивую справку довольно просто: ее не будет в базе. Адвокат отметил, что клиентов может выдать сам мошенник, ведь чистосердечное признание поможет ему скостить срок.

«Закон устроен так, что чистосердечное признание вины облегчает ему наказание, поэтому он сдаст всех, кому он продал. В отношении этих людей будут возбуждены уголовные дела», — добавил Захидов.

В деле жителя Новосибирска есть отягчающие обстоятельства. Юрист Центра медицинского права Андрей Карпенко рассказал, что большое количество найденных справок — это очень серьезный фактор. Важно обратить внимания и на последствия торговли контрафактом.

«Гражданин не просто с этой справкой живет. Он с ней перемещается, может заразить кого-то, а этот кто-то умрет от болезни», — объяснил Карпенко.

Дело в цене?

Сдать ПЦР-тест на коронавирус сейчас недешево. В частной клинике «Гемотест» цена начинается от 2300 рублей и заканчивается 4010 рублями. Похожая ситуация обстоит и в «Инвитро». Там минимальная стоимость ПЦР-теста составляет 2390 рублей, а максимальная — 3600 рублей. Ранее ФАС и Роспотребнадзору поручили проверить цены на ПЦР-тесты из-за сообщений о росте стоимости на процедуру.

Однако специалисты считают, что перед человеком не должно стоять выбора между настоящим тестом и поддельным, поскольку последствия несопоставимы. По словам Андрея Карпенко, человек в такой ситуации выбирает между высокой ценой и нахождением под следствием.

«Свобода дороже стоит в любом случае, и здесь не должно быть выбора», — пояснил Карпенко.

Алишер Захидов заметил, что фальшивые справки за 800 рублей — это, скорее всего, подделка низкого качества, напечатанная на цветном принтере.