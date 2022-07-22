Лукашенко призвал прекратить конфликт на Украине. В его словах нашли скрытый смысл

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал закончить конфликт на Украине, чтобы не допустить ядерной войны. Он предложил странам договориться и остановить хаос. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в разговоре с «360» заметил, что в словах главы республики мог быть скрытый посыл. При этом он напомнил, что белорусский лидер не раз делал и пустые заявления.

О риске ядерной войны и украинском кризисе Лукашенко заговорил в интервью Agence France-Presse. Он призвал Запад остановиться, чтобы урегулировать конфликт.

«Надо остановиться. Нельзя идти дальше. Дальше только пропасть и ядерная война. Нельзя этого допустить. Нужно остановиться, договориться, прекратить этот хаос», — заявил президент Белоруссии.

Источник фото: РИА «Новости»

Он добавил, что сейчас все зависит от украинской стороны. По мнению главы республики, наступил момент, когда можно завершить спецоперацию на более приемлемых для Украины условиях. Для этого власти страны должны сесть за стол переговоров и пообещать никогда не угрожать России.

«Это главное. А денацификация там и прочее — это философия. <…> Главное — безопасность России», — подчеркнул Лукашенко.

При этом он отметил, что киевский режим не сможет закончить конфликт без согласия США и НАТО. Именно Запад спровоцировал украинский кризис, сделав все для создания сложившейся ситуации.

Что стоит за словами Лукашенко?

Рассматривать речь Лукашенко можно с двух сторон. Об этом «360» сказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

«Отчасти западные политики могут воспринять голос Лукашенко как голос Путина, который угрожает им ядерной войной. Причем с одной стороны угрожает, а с другой стороны — предлагает разделить Украину, пойти на мировую, каким-то образом достичь компромисса, потому что обе стороны делают ставки все выше и больше. Это действительно может закончиться применением ядерного оружия», — поделился своим мнением эксперт.

По его словам, Путин, являясь большим и крупным политиком, сам не делает подобные заявления. Президент обращается к Западу через своего белорусского коллегу.

Источник фото: РИА «Новости»

«Вторая версия заключается в том, что слова Лукашенко ровным счетом ничего не значат. Лукашенко просто делает заявления, чтобы на него обратили внимание. Его заявления в реальности мало что значат в принципе», — отметил Безпалько.

Он напомнил слова главы республики об атаке на Белоруссию. В начале июля Лукашенко сообщил, что Украина попыталась нанести ракетный удар. При этом он до сих пор не предъявил никаких доказательств — будь то обломки снарядов или их серийные номера. Личность Лукашенко уже давно ассоциируют с громкими заявлениями.

«Здесь я могу только заметить, что именно потому, что Лукашенко фигура противоречивая и известная громкими заявлениями, то его заявление можно воспринимать всерьез, а можно как раз и не воспринимать. И в этом случае они не будут ассоциироваться с Россией», — пояснил член совета.

Ядерная угроза

Сейчас ни одна из стран не хочет развязывания ядерной войны, но определенные действия могут к ней привести.

«Если сейчас западные державы начнут предпринимать все более агрессивные шаги в адрес России и вынудят ее на какие-то военные шаги в адрес государств-членов НАТО, то цепочка может привести все действительно к ядерному конфликту. Но пока что никакого желания развязать именно ядерный конфликт ни со стороны Запада, ни уже тем более с нашей стороны не видно», — заявил Безпалько.

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В качестве подобных агрессивных шагов он назвал блокаду Калининграда и враждебные действия Литвы. Если ситуация усугубится, то Россия может совершить достаточно недвусмысленные телодвижения в адрес этого прибалтийского государства.

Западные страны уже неоднократно говорили о своем страхе перед ядерной войной с Россией. Как отмечал журналист Гия Саралидзе, из-за ядерной триады и мощи российской стороны ей боятся официально объявлять войну. Россия может первой применить летальное оружие, но делать этого не намерена.

«Мы были инициаторами не одного заявления — и российско-американского, и постоянных членов Совбеза ООН — о том, что в ядерной войне не может быть победителя и она никогда не может быть развязана. Это позиция России, на которой она будет очень твердо стоять», — заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он напоминал, что у страны есть доктрина, четко объясняющая все правила и ограничения применения ядерного оружия.