В песне Macarena нашли скрытый смысл. Тайный подтекст нередко встречается в хитах

Зачастую популярные песни, которые знакомы нам с детства, имеют тайный смысл. Иногда текст хита может шокировать и разочаровать, а в некоторых случаях заставит задуматься о социальной проблеме или религии.

Los Del Rio — Macarena

Пользователь TikTok узнал истинный смысл песни Macarena испанской группы Los Del Rio. На видео тиктокер рассказал о том, что слова трека рассказывают о девушке, которая провожает своего парня в армию, а потом изменяет ему сразу с двумя его друзьями. По его словам, ее часто включают на школьных праздниках, несмотря на то, что текст написан не для детей.

The Police — Every Breath You Take

Известная песня 1980-х, которую не раз ставили на радио и дискотеках. Более того, она даже успела получить две статуэтки «Грэмми». Может показаться, что песня про любовь парня к девушке, но все не так просто.

Сам Стинг заявлял, что на самом деле композиция посвящена одержимости молодого человека, слежке и контроле за девушкой. После такого строчки «Я буду следить за каждым твоим вздохом, за каждым твоим шагом» приобретают иной смысл.

James Blunt — You’re Beautiful

Одна из самых известных песен про любовь начала нулевых оказалась гораздо мрачнее, чем многие думали. Сам же исполнитель рассказал изданию Huffington Post, что это песня про наркомана, который преследует чужую девушку в метро.

Alphaville — Big in Japan

Еще один хит 80-х, о срытом смысле которого мало кто догадывается. Изначально авторы песни утверждали, что она о неудачнике, который крут в Японии. Но позже исполнители рассказали, что песня посвящена паре наркоманов, которые пытаются избавиться от зависимости. По задумке у них не получается вылечиться и из-за этого они воображают себя в выдуманном мире, где они свободны от наркотиков.

Foster The People — Pumped Up Kicks

Не так давно песня Pumped Up Kicks была на пике популярности. Ее ставили на каждой радиостанции, делали ремиксы на нее. Композиция занимала первые строчки в хит-парадах, и ее даже номинировали на «Грэмми».

Однако, танцуя под эту песню, люди не углублялись в ее смысл. В действительности она посвящена подростку, который планирует устроить в школе бойню.

Автор рассказывал, что написал песню по тем же причинам, что и Федор Достоевский написал «Преступление и наказание»: он хотел проникнуть в голову того, кто собирается совершить убийство.

«Бумбокс» — «Вахтерам»

Во многих популярных российских песнях также есть скрытый смысл. Не так давно в известном хите «Вахтерам» группы «Бумбокс» пользователи соцсети нашли неочевидный подтекст. Они пришли к выводу, что на самом деле поется не о двух любовниках, а о наркозависимых людях.

«Стынущие плюшки», по их мнению, обозначали не сладкую выпечку, а наркотик, а «черная посуда» — результат изготовления запрещенных веществ.

«Мумий Тролль» — «Владивосток 2000»

Одна из самых нелогичных и загадочных песен русского рока стала не так давно купюрой. Изначально лидер группы Илья Лагутенко даже не задумывался о том, что композиция выстрелит. Очень быстро она стала хитом, хотя мало кто мог понять смысл слов.

Сам же Лагутенко в интервью рассказывал, что «Владивосток 2000» написан о лихих 90-х годах в дальневосточном городе. А «времена почище» — это лучшие времена, о которых мечтают жители.

«Корни» — «Я теряю корни»

Как оказалось, песня группы «Корни» «Я теряю корни» об Иисусе Христе. Об этом рассказал сам исполнитель Павел Артемьев на YouTube-шоу «Вписка». Также певец поделился еще одним интересным фактом: во время первого публичного исполнения этой композиции он болел отитом.