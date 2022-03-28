Скрытая опасность VPN. Пользоваться им стоит только в исключительных случаях

Из-за VPN многие сервисы на телефоне перестали работать. Пользователи не могли оплатить парковку в Москве, приложения банков медленно загружались, а «Вконтакте» не проигрывал видео. Специалисты напомнили, что VPN меняет геоданные, и у сервисов специфически выстроена работа с пользователями из разных стран. Эксперты посоветовали использовать приложения для обхода блокировок в исключительных случаях.

Пользователи сталкиваются со сбоями работы приложений из-за сервисов VPN. В Москве нельзя было оплатить парковку, если включен VPN, сбои были также в приложениях банков. В социальной сети «Вконтакте» пользователи тоже столкнулись с проблемой — видео были недоступны при включенном VPN.

Источник фото: «Вконтакте»

Ранее глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас заявил, что российские правоохранительные органы не будут преследовать за использование VPN. Тем не менее, отсутствие законодательной базы для преследования не влияет на блокировку приложений для обхода блокировок.

Сбои из-за VPN

Плохая работа приложений при включенном VPN может объясняться несколькими причинами. Эксперт в цифровой экономике, генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин рассказал «360», что сбои могут быть связаны с борьбой российских приложений и сайтов против VPN. Он напомнил, что на сайтах часто пишут просьбы об отключении сервисов для обходов, чтобы избежать атак хакеров.

Идет массированная атака на российские сайты и делается это посредством бот-нет сетей, которые как правило из двух групп. Первая группа — зараженные компьютеры, которые могут быть в том числе на территории России. И сервера для VPN могут использоваться для DDoS-атак российских сайтов Арсений Щельцин.

Специалист отметил, что пока идет DDoS-атака на российские сервисы, логично не использовать VPN.

Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков напомнил, что включенные VPN меняют местоположение пользователя, из-за чего приложения видят, что они находятся в другой стране, а не в России. При этом у некоторых социальных сетей специфически выстроена работа с аудиторией конкретных стран.

«У сервисов есть фиксирующие сервера, которые адаптируют загрузку видео и другого контента, чтобы он быстрее загружался для жителей конкретной страны. А когда включен VPN, внешне кажется, будто вы находитесь в другом месте», — рассказал Зыков.

Банки и парковки без VPN

Эксперты порекомендовали не использовать VPN с банковскими приложениями. Зыков объяснил, что в этих программах есть системы, которые в автоматическом режиме смотрят на местоположение пользователя.

«Если вдруг пользователь, благодаря VPN, оказался в другой стране, то они предполагает что его взломали. И якобы заграничные хакеры пытаются войти в приложение. Они даже карточку могут заблокировать по этой причине», — рассказал Зыков.

С включенным VPN так же не будет проходить оплата парковки. Это связано с подменой геолокации пользователя. Автоюрист Дмитрий Славнов напомнил «360», что пользователи показывают приложению, что они находятся в другой стране, поэтому оплата парковки в Москве не будет проходить.

«VPN дает ложные данные, поэтому приложения для оплаты парковки будут неправильно показывать местоположение», — рассказал Славнов.

По мнению экспертов, к VPN лучше всего прибегать лишь в тех случаях, когда сайт не прогружается, но жизненно важно на него попасть. Однако не стоит использовать его для не заблокированных сайтов. По словам Щельцина, обычный трафик не должен идти через VPN, поскольку приложения запрашивают информацию об устройстве, и она может перейти третьим лицам при включенном сервисе для обхода.