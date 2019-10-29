«Скрыть правду, переложить на мать». Почему Турция винит россиянку в смерти дочери в бассейне

Фото предоставил Андрис Лейкуцис

До того как Алиса умерла в больнице 28 августа, многие российские и турецкие должностные лица высказывали заинтересованность в деле, обещали и предлагали помощь. Сотрудников отеля, которые могли быть виноваты в том, что труба системы фильтрации в бассейне не была закрыта, даже задержали под подписку о невыезде. Полиция готова была проводить расследование. Туроператор помогал семье остаться в стране, пока девочка находилась в больнице. Комиссар жандармерии города «предлагал любую помощь". Турецкие МИД и Минздрав были в курсе происходящего.

Но все кардинально изменилось, когда Алиса умерла. Теперь семью не поддерживают государственные служащие. «К сожалению, мы столкнулись с традиционной проблемой нашей страны: желанием чиновников побыстрее отчитаться. Пишу конкретно про председателя комитета по социальной политике нашего города — Ржаненкова Александра Николаевича. В понедельник, если бы не наши с Наташей усилия, ничего бы не сдвинулось. Под „чутким патронажем“ этого человека Лисенок так бы и продолжала лежать в нераспаянном цинке», — написал у себя на странице «ВКонтакте» отец Алисы Андрис Лейкуцис.

Посольство РФ в Турции сообщило «360», что держит на контроле ход расследования. Последнее обновление по делу от турецкого Министерства иностранных дел было в сентябре — сообщалось о начале расследования и открытии судебного производства. В посольстве добавили, что скоро должно состояться первое слушание по делу.

В адвокатском бюро ЕРАМ, которое представляет интересы родителей погибшей Алисы, рассказали «360», что российские и турецкие правоохранительные органы должны сотрудничать в расследовании этого дела. «Правоохранительные органы Турции возбудили уголовное дело по месту гибели ребенка. Российские правоохранительные органы проводят свое расследование», — пояснили в бюро.

Снять с себя ответственность

Но спустя два месяца после смерти девочки единственное известное продвижение в деле — то, что Наталья Адамова, мама Алисы, стала обвиняемой второй степени. Андрис Лейкуцис рассказал, что к такому повороту событий их готовили. «Опасения о том, что дело примет такой поворот, высказывали наши турецкие адвокаты еще недели три назад», — сказал «360» отец девочки.

В адвокатском бюро EPAM в то же время считают, что обвинение матери — «результат какого-то формализма», а конкретно сформулированной позиции турецких правоохранительных органов они еще не знают.

По мнению адвоката Тимура Маршани, турецкие власти хотят переложить на маму погибшего ребенка ответственность за то, что техника безопасности в отеле не соблюдалась. «Все это является только следствием того, что турецкие власти пытаются скрыть правду, переложить ответственность на мать, чтобы избежать крупных штрафов, которые должны быть выплачены в качестве компенсации владельцами отеля. Сейчас создаются, по сути дела, прецеденты, когда ответственность полностью возлагают на туристов», — сказал он «360».

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Тимур Маршани также отметил, что дело полностью находится в юрисдикции Турции. «Единственное — российское посольство может обеспечить при необходимости присутствие технических специалистов при отсутствии таковых у турецких властей для обеспечения проведения объективного расследования», — добавил он.

Однако, по словам адвоката, учитывая тот факт, что ребенок погиб, Следственный комитет РФ имеет право вмешаться в ситуацию на международно-правовом уровне, чтобы обеспечить должное качество и объективность расследования.