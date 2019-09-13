  • Скрыть махинации за чужой счет. Как власти Рима прятали от СМИ пострадавших россиян, чтобы не платить компенсации

    13 сентября 2019, 01:00

    Анастасия Кукова, Екатерина Земская

    Сотрудникам римского метро и представителям транспортной компании АТАС предъявлены обвинения в связи с поломкой эскалаторов в 2018 году, когда пострадали болельщики ФК ЦСКА.
    Скрыть махинации за чужой счет. Как власти Рима прятали от СМИ пострадавших россиян, чтобы не платить компенсации

    Об этом сообщило агентство ANSA со ссылкой на источники. Четырех человек обвиняют в мошенничестве и действиях, ставших причиной травм людей. Речь идет о поломках на станциях Repubblica и Barberini.

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    Расследование позволит выявить причины, по которым 23 октября прошлого года в метро получил ранения 31 россиянин. Repubblica была закрыта восемь месяцев и начала работу 26 июня. При этом, неисправный эскалатор так и не починили. Станции Barberini и Spagna все еще закрыты.

    По данным агентства, в метро на разных линиях сейчас не работаю 15 эскалаторов.

    В октябре прошлого года российские болельщики ехали на матч ЦСКА с итальянской «Ромой», но неожиданно эскалатор значительно увеличил скорость движения. Пассажиры упали и получили травмы разной степени тяжести. Медицинская помощь и лечение понадобилось 20 из них.

    Сразу после инцидента занимавший тогда должность главы МВД Маттео Сальвини обвинил в происшедшем болельщиков. По его мнению, авария произошла из-за «десятка пьяных псевдофанатов», прыгавших на эскалаторе.

    Прятали от СМИ и не брали показания

    Пострадавший в аварии на эскалаторе в Риме болельщик ЦСКА Дмитрий Тюрин сообщил «360», что правда всплыла через несколько дней. Когда получившие травмы болельщики обратились в российское консульство и попросили проверить видеокамеры в метро.

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    По его словам, это был единственный случай, когда полиция ими заинтересовалась.

    «Следователи даже в больницу не приходили и не брали с нас объяснения. Но тут им пришлось сделать заявление. Думаю, они хотели снять с себя ответственность, чтобы не платить нам компенсацию. Но она и так оказалась только на словах», — сообщил Дмитрий.

    Он отметил, что после случившегося мэр Рима выступил по итальянскому телеканалу, и пообещал оказать пострадавшим всемерную помощь и выплатить компенсацию. Римские власти оплатили только общий счет, выставленный больницей за лечение болельщиков.

    «И Путину, когда он в Италию приезжал, премьер-министр клялся, что деньги заплатят. Но все лечение было за свой счет. На операции в Москве я потратил около 700 тысяч. Из Италии привез чемодан лекарств на три тысячи евро. Но считать потраченные деньги буду потом, когда итальянские власти хотя бы на мировую согласятся», — сообщил Тюрин.

    Он пояснил, что собирать чеки ему посоветовал адвокат, который представляет в суде интересы 31 пострадавшего в аварии. Россияне подали групповой иск на основании возбуждения уголовного дела. Но подтвержденные траты не смогут повлиять на размер компенсации, если даже ее удастся выбить.

    «Размер выплаты в Италии определяет судья, что он решит, неизвестно. Мы хотели, чтобы ответчиками были определены люди, которые владеют компанией, а не сама фирма. Ее можно обанкротить, но нам нужно, чтобы ответили люди, которые получали прибыль на махинациях. Кого задержала полиция, я не знаю. Не хотелось бы, чтобы это были работяги или инженеры», — признался Дмитрий.

    Он сообщил, что знакомые часто спрашивают его про компенсацию, они не понимают, почему пострадавшие до сих пор не получили ни копейки.

    «Я им отвечаю — это в России нам бы выплатили какие-то деньги. В Италии нами не интересовались, и даже прятали от СМИ, пока мы лежали в больнице. Уже на следующий день телевидение забыло про инцидент. Они умалчивают, боятся, что туристы не приедут на чемпионат Европы в 2020 году. Он будет в Риме и на том же стадионе, до которого мы так и не доехали», — рассказал болельщик.

    Кому нужен инвалид?

    По мнению Тюрина, поломки римского метро носят системный характер. За последние пять месяцев зафиксировано три подобных случая, но об этом пишут только газеты и сетевые ресурсы.

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    «Смотрите, 23 октября падаем мы на Repubblica, 11 декабря по этому факту возбуждают уголовное дело. Следующие станции Barberini и Spagna закрывают на пять дней. Проверяют и снова делают доступными. Но 22 марта ломается станция Policlinico, а 21 марта — Barberini, которую уже проверяли. И на телевидении — тишина. Нам удалось найти сообщения, что в 2014 году должны были в метро проводить ремонт, но не нашли денег. Эскалатор этот давно был неисправен», — подчеркнул Дмитрий.

    После четырех операций на правой ноге Дмитрия Тюрина ждет долгая реабилитация. Но это не единственное повреждение, которое он получил в итальянском метро.

    «У меня стоит четыре штифта. Они держат раздробленную кость, которая никак не может срастись. Есть трещина в шее, разбита поясница, порванные связки таза неправильно срослись, и итальянские врачи не стали их оперировать. В общем уцелели только руки. Возможно, будут проблемы и с головой. Металлические ступеньки сбрили мне волосы на затылке. Была гематома головного мозга, и сейчас мучают сильные головные боли», — поделился Дмитрий.

    Он сообщил, что уже ходит сам и вышел на работу. Тюрин посетовал, что уже не может в полном объеме выполнять свои должностные обязанности.

    «Зарплату урезали, платят копейки. Кому нужен инвалид? Хорошо, что детей нет, не знаю, чем бы я их кормил», — признался болельщик.