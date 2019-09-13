Скрыть махинации за чужой счет. Как власти Рима прятали от СМИ пострадавших россиян, чтобы не платить компенсации

Сотрудникам римского метро и представителям транспортной компании АТАС предъявлены обвинения в связи с поломкой эскалаторов в 2018 году, когда пострадали болельщики ФК ЦСКА.

Об этом сообщило агентство ANSA со ссылкой на источники. Четырех человек обвиняют в мошенничестве и действиях, ставших причиной травм людей. Речь идет о поломках на станциях Repubblica и Barberini.

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Расследование позволит выявить причины, по которым 23 октября прошлого года в метро получил ранения 31 россиянин. Repubblica была закрыта восемь месяцев и начала работу 26 июня. При этом, неисправный эскалатор так и не починили. Станции Barberini и Spagna все еще закрыты.

По данным агентства, в метро на разных линиях сейчас не работаю 15 эскалаторов.

В октябре прошлого года российские болельщики ехали на матч ЦСКА с итальянской «Ромой», но неожиданно эскалатор значительно увеличил скорость движения. Пассажиры упали и получили травмы разной степени тяжести. Медицинская помощь и лечение понадобилось 20 из них.

Сразу после инцидента занимавший тогда должность главы МВД Маттео Сальвини обвинил в происшедшем болельщиков. По его мнению, авария произошла из-за «десятка пьяных псевдофанатов», прыгавших на эскалаторе.

Прятали от СМИ и не брали показания

Пострадавший в аварии на эскалаторе в Риме болельщик ЦСКА Дмитрий Тюрин сообщил «360», что правда всплыла через несколько дней. Когда получившие травмы болельщики обратились в российское консульство и попросили проверить видеокамеры в метро.

По его словам, это был единственный случай, когда полиция ими заинтересовалась.

«Следователи даже в больницу не приходили и не брали с нас объяснения. Но тут им пришлось сделать заявление. Думаю, они хотели снять с себя ответственность, чтобы не платить нам компенсацию. Но она и так оказалась только на словах», — сообщил Дмитрий.

Он отметил, что после случившегося мэр Рима выступил по итальянскому телеканалу, и пообещал оказать пострадавшим всемерную помощь и выплатить компенсацию. Римские власти оплатили только общий счет, выставленный больницей за лечение болельщиков.

«И Путину, когда он в Италию приезжал, премьер-министр клялся, что деньги заплатят. Но все лечение было за свой счет. На операции в Москве я потратил около 700 тысяч. Из Италии привез чемодан лекарств на три тысячи евро. Но считать потраченные деньги буду потом, когда итальянские власти хотя бы на мировую согласятся», — сообщил Тюрин.

Он пояснил, что собирать чеки ему посоветовал адвокат, который представляет в суде интересы 31 пострадавшего в аварии. Россияне подали групповой иск на основании возбуждения уголовного дела. Но подтвержденные траты не смогут повлиять на размер компенсации, если даже ее удастся выбить.

«Размер выплаты в Италии определяет судья, что он решит, неизвестно. Мы хотели, чтобы ответчиками были определены люди, которые владеют компанией, а не сама фирма. Ее можно обанкротить, но нам нужно, чтобы ответили люди, которые получали прибыль на махинациях. Кого задержала полиция, я не знаю. Не хотелось бы, чтобы это были работяги или инженеры», — признался Дмитрий.

Он сообщил, что знакомые часто спрашивают его про компенсацию, они не понимают, почему пострадавшие до сих пор не получили ни копейки.

«Я им отвечаю — это в России нам бы выплатили какие-то деньги. В Италии нами не интересовались, и даже прятали от СМИ, пока мы лежали в больнице. Уже на следующий день телевидение забыло про инцидент. Они умалчивают, боятся, что туристы не приедут на чемпионат Европы в 2020 году. Он будет в Риме и на том же стадионе, до которого мы так и не доехали», — рассказал болельщик.

Кому нужен инвалид?

По мнению Тюрина, поломки римского метро носят системный характер. За последние пять месяцев зафиксировано три подобных случая, но об этом пишут только газеты и сетевые ресурсы.

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«Смотрите, 23 октября падаем мы на Repubblica, 11 декабря по этому факту возбуждают уголовное дело. Следующие станции Barberini и Spagna закрывают на пять дней. Проверяют и снова делают доступными. Но 22 марта ломается станция Policlinico, а 21 марта — Barberini, которую уже проверяли. И на телевидении — тишина. Нам удалось найти сообщения, что в 2014 году должны были в метро проводить ремонт, но не нашли денег. Эскалатор этот давно был неисправен», — подчеркнул Дмитрий.

После четырех операций на правой ноге Дмитрия Тюрина ждет долгая реабилитация. Но это не единственное повреждение, которое он получил в итальянском метро.

«У меня стоит четыре штифта. Они держат раздробленную кость, которая никак не может срастись. Есть трещина в шее, разбита поясница, порванные связки таза неправильно срослись, и итальянские врачи не стали их оперировать. В общем уцелели только руки. Возможно, будут проблемы и с головой. Металлические ступеньки сбрили мне волосы на затылке. Была гематома головного мозга, и сейчас мучают сильные головные боли», — поделился Дмитрий.

Он сообщил, что уже ходит сам и вышел на работу. Тюрин посетовал, что уже не может в полном объеме выполнять свои должностные обязанности.

«Зарплату урезали, платят копейки. Кому нужен инвалид? Хорошо, что детей нет, не знаю, чем бы я их кормил», — признался болельщик.