«Скрутили и в автозак». Истории задержанных в Белоруссии

Белорусские омоновцы действуют предельно жестко при разгоне протестующих. В ход идут резиновые пули, светошумовые гранаты, кулаки и берцы. Избитых митингующих пакуют в автозаки, после чего о них сутками нет никаких вестей. Достается как известным людям, так и обычным гражданам и тем, кто им сочувствует. Вот что о задержаниях рассказывают те, кого выпустили.

Корреспондент RT Константин Придыбайло

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Придыбайло освещал протесты в центре Минска. Журналиста задержали 10 августа, посадили в автозак, но вскоре отпустили.

«Мне навстречу вышли пять бойцов ОМОНа, я спросил у них: „Я пройду или уже перекрыто?“, на что они ответили: „Нет, не перекрыто, пройдете с нами“», — рассказал он РБК.

Омоновцы заломили ему руки, нагнули голову, стянули запястья пластиковой стяжкой, но не били. В автозаке репортер находился в «небольшой будке метр на метр». Спустя 10 минут дверь открылась, у журналиста спросили фамилию и отпустили.

Задержание выглядело похожим образом.

Журналисты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко

Источник фото: соцсети

Старкова и Ласенко задержали в ночь на 10 августа вместе с корреспондентом «Медузы» Максимом Солоповым. Поздно вечером того же дня сотрудников Daily Storm освободили. С Солоповым не было связи более 40 часов. Затем его передали российским дипломатам.

Нас поставили к стенке, руки за голову, выделили нас из общей толпы из-за жилеток „пресса“ и отправили в специальную камеру, где были только иностранцы. Антон Старков журналист Daily Storm

Сначала всех иностранных журналистов поместили в одну камеру. После ночевки Старкова и Ласенко перевели в другое место, где они находились до освобождения.

Журналистов вызывали на допросы. На требование увидеться с консулом милиционеры говорили, что он «не поможет», потому что россиянам «грозят уголовные дела за организацию массовых беспорядков».

Максим Солопов, корреспондент «Медузы»

Источник фото: Facebook

Момент задержания журналиста попал на видео. На кадрах Солопова скручивают омоновцы. За забором от него находится корреспондент Daily Storm. Один из силовиков лупит дубинкой по железным прутьям. На слова «я журналист» омоновец отвечает, что ему [все равно].

«Они вбили меня немножко в асфальт, а потом сразу подхватили за руки. А я просто кричал, что я журналист», — рассказал Солопов «Медузе».

Журналисту разбили голову, в автозаке его положили лицом в пол. Он лежал не шевелясь, чтобы не «получить еще больше».

В минском Центре изоляции правонарушителей, куда попал Солопов, люди, по его словам, «проводили много времени на коленях, на растяжках».

В камере с ним «один-два человека были идеологизированы», остальные — обычные граждане: «слесарь с завода, предприниматель в сфере ресторанного бизнеса, студент из польского университета, какой-то бывший конвоир».

Звукорежиссеры Кирилл Галанов и Влад Соколовский

Источник фото: Facebook

Галанова и Соколовского задержали 6 августа, еще до начала масштабных протестов в Белоруссии. На провластный акции в Киевском сквере Минска они включили песню «Перемен!» Виктора Цоя — неофициальный гимн противников Александра Лукашенко.

Диджеев задерживали пятеро милиционеров — в форме и в штатском. Обоим дали по 10 суток ареста за хулиганство — срыв Дня открытых дверей учреждений дополнительного образования. За неполную неделю пользователи Facebook собрали для арестованных более трех миллионов рублей.

На суде Галанов рассказал, что мероприятие, на котором он работал, организовали, чтобы сорвать митинг Светланы Тихановской. Для него «это было максимально унизительно и неприятно», но руководство отказалось дать диджеям отгул.

Когда зазвучала песня «Перемен!», сотрудники правоохранительных органов «начали рвать провода варварским методом».

Когда музыку остановили, звукорежиссеры отлучились в магазин. На выходе их «словили двое мужчин крепкого атлетического телосложения со словами „Стоять!“. Они показали „корочку“ — какой-то орган силовых структур». Затем обоих задержали.