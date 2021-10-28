Еще один мертвец появился в деле о расправе над семьей экс-банкира. Главное о подозреваемом

Дело об убийстве семьи экс-банкира Михаила Яхонтова пополнилось еще одной смертью. Найден мертвым подозреваемый в расправе Андрей Скрипкин, который был партнером Яхонтова по бизнесу. Сегодня его должны были привезти в Россию из Белоруссии на допрос. Между тем в громком деле о тройном убийстве остается множество белых пятен.

Бегство в Белоруссию

Тела Михаила Яхонтова, его жены и восьмилетнего сына нашли в их квартире в ЖК на Мосфильмовской улице 26 октября. До этого они два дня не выходили на связь.

Подозреваемого вычислили быстро. По данным kp.ru, его смогли отследить с помощью системы камер видеонаблюдения. В убийстве заподозрили Андрея Скрипкина, с которым Яхонтов прежде вел бизнес.

Скрипкин уехал из России в день убийства. Уже на следующий день его задержали на территории Белоруссии. По информации источника «Интерфакса», на допросе он дал признательные показания и рассказал, что не планировал убийство — все произошло спонтанно.

По данным агентства, Скрипкин признался на допросе, что пришел к Яхонтову обсудить некие финансовые вопросы, но диалога не получилось. Вспыхнул конфликт, началась драка. Когда Скрипкин не смог добиться от экс-банкира выполнения своих требований, он убил Яхонтова, его супругу и сына, добавил собеседник «Интерфакса». Официально эти данные подтверждены не были.

Скрипкина заочно арестовали на два месяца. Сегодня его должны были привезти в Москву для допроса. Но белорусские правоохранители обнаружили его мертвым в камере следственного изолятора. Предварительно, он свел счеты с жизнью.

«Яхонтов всегда его лоббировал»

Михаил Яхонтов известен по громкому дело о растрате денег Смоленского банка. Он отсидел за это шесть лет и остался должен своим кредиторам. По решению суда ему нужно было выплатить два миллиарда рублей. В деле о его убийстве было бы логично предположить мотив мести. Однако, как утверждает источник смоленского издания Smolnarod.ru, Скрипкин не пострадал из-за краха финансовой организации.

По данным издания, Скрипкин был заемщиком Смоленского банка и работал вместе с Яхонтовым. Во время работы банка он торговал алкогольной продукцией в Ногинске и был учредителем нескольких компаний под маркой «Содружество».

Источник издания заявил, что Яхонтов всегда лоббировал интересы Скрипкина. После того как Смоленский банк обанкротился, они, вероятно, даже вели общий бизнес. Но в какой-то момент между ними произошел разлад, написал сайт.

«Зная его внешне, никогда бы не подумал, что он на такое способен», — признался собеседник издания.

Связь с банкротством?

Фигурантом дела Смоленского банка был один из его основателей, Павел Шитов. Он успел скрыться от следствия и сейчас находится на Украине. После гибели своего бывшего партнера Шитов заявил, что случившееся не связано с банкротством банка.

По его словам, Яхонтов после краха финансовой организации ни от кого не пытался скрыться, в конфликтах не участвовал.

«Не было более спокойного, я бы даже сказал, флегматичного человека, у которого со всеми были хорошие отношения», — добавил Шитов.

По факту убийства семьи Яхонтовых было возбуждено уголовное дело. Сейчас расследование продолжается.