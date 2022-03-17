Скорое освобождение Мариуполя и преступления националистов. Итоги 22-го дня спецоперации

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что скоро Мариуполь освободят от украинских силовиков и город «зацветет мирной жизнью». Как сообщило Минобороны, националисты специально удерживают мирных жителей в городах, чтобы потянуть время. Российские военные же продолжают брать под свой контроль населенные пункты на Украине.

Ситуация в Мариуполе

Совсем скоро Мариуполь сможет преобразиться и зацвести мирной жизнью. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, этот вопрос является уже практически решенным. Он отметил, что освобождению города способствует и весна, которая несет с собой победу над фашизмом.

Как отметил военный эксперт Василий Дандыкин, судьба Мариуполя решится в ближайшие дни. Нацбатам уже отрезали все коммуникации, а также у них начались проблемы с ГСМ и боезапасами.

Еще Кадыров сообщил, что российские солдаты помогли спецназовцам выбраться из «бандитского кольца» в Мариуполе. Бойцы попали в окружение несколько дней назад и дважды отказались сдаться. Спецназовцы вернулись живыми и невредимыми.

Действия националистов

Украинские националисты специально удерживают людей в городах, чтобы потянуть время. Они осознают безнадежность своего положения и ждут помощи от Запада, пояснил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев. При этом националисты продолжают убивать украинцев с изощренной подлостью и цинизмом. Они используют людей в качестве живого щита.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что националисты не хотят выпускать людей из Украины по гуманитарным коридорам. Жителям запрещают ехать в сторону России, требуя эвакуироваться только в направлении Западной Украины. По словам Захаровой, всем отказавшимся националисты стреляют в спину. Причем договоренность об открытии гуманитарных коридоров была достигнута на переговорах украинской и российской делегаций.

Потери ВСУ

Российские военные взяли под контроль населенные пункты Новомайорское и Пречистовка. За день они продвинулись на 10 километров. Авиация и средства ПВО сбили один украинский вертолет Ми-24, а также пять беспилотников ВСУ. Бойцы поразили 29 военных объектов Украины. Минобороны показало видео с ударом российского беспилотника по артиллерийской батарее гаубиц украинской армии.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожили 182 украинских самолета и вертолета, 177 дронов, 1393 танка и других боевых бронированных машин. Также российские войска поразили 134 реактивные системы залпового огня, 523 орудия полевой артиллерии и миномета.