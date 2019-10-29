Скоро будет не до сна. Геймеров ненадолго пустили в мир новой Need for Speed Heat

Electronic Arts и Ghost Games выпустили трейлер совместно созданной игры Need for Speed: Heat (NFS). Действие будет происходить в вымышленном городе Плам-Сити. Пользователи смогут участвовать в легальных дневных заездах и незаконных ночных гонках под сирены полицейских машин.

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Как сказано в официальном описании, во время дневных гонок можно будет заработать для модификации машин. Ночью же геймеры получат возможность улучшить репутацию, что открывает доступ к знаковым событиям в мире гонщиков и улучшить механику. Причем узнать, какую деталь он получит, игрок сможет еще до начала заезда.

Однако за ними будут следить полицейские из спецподразделения на машинах и вертолетах, которые ради общего блага не прочь слегка раздвинуть рамки закона.

Переключить дневной режим на ночной можно будет в любой момент игры, но в одной локации — в гараже.

В Microsoft Store игру можно будет купить за 60 долларов с 8 ноября. Но члены EA Access могут получить ее со скидкой на три дня раньше. Уже запланировано издание Deluxe Edition. Обозреватели также надеются, что в этот раз компании предложат опцию 60 кадров в секунду, как в Forza Horizon 4.

Изюминкой игры является возможность игрокам создавать собственные автомобили, чтобы пользоваться ими на консолях. Сейчас уже создано более двух миллионов собственных эскизов, и пять счастливчиков, победивших в конкурсе Heat Studio Showcase, дебютировали со своими машина в трейлере Need for Speed Heat. Компания также пообещала десяти тысячам фанатов, принявших участие в создании пользовательского приложения уникальную версию трейлера, в которой главная роль достанется их машине.

Источник фото: YouTube

В пресс-релизе компании сказано, что участники конкурса потратили в среднем по 24 минуты для создания уникального дизайна своих автомобилей. В Need for Speed Heat геймеры смогут настраивать и обновлять список из более чем 120 автомобилей.

Те, кто еще не успел разработать и заказать дизайн собственной машины, все еще могут создать его в приложении и отправить электронное письмо со своей учетной записи до выхода игры 8 ноября.