«Мы надеялись, подольше поживем». Самарка рассказала, как скорая отказалась спасать ее сына-инвалида

Михаил Ланцов последние шесть лет был лежачим больным из-за туберкулеза позвоночника. Два месяца назад у него случился приступ — такие уже бывали, но врачи спасали ему жизнь. В этот раз скорая не стала забирать пациента, а следующая бригада уже констатировала смерть. Мать Михаила до сих пор не знает, что с ним случилось и ответит ли кто-то за это. Найти справедливость она почти отчаялась.

Пять позвонков

Людмила Ланцова, мать 37-летнего Михаила, последние шесть лет поддерживала жизнь собственного сына. В 2015 году у него обнаружили туберкулез позвоночника, к 2017 году палочки Коха разрушили 29 позвонков из 34.

«У человека в среднем туберкулез позвоночника поражает три-четыре позвонка, а у него он съел почти все позвонки, остался только позвоночный столб — и пять позвонков», — рассказала она «360».

Михаил был обездвижен и считался паллиативным больным, но в местные хосписы его не брали. Как объяснила «360» Ольга Шелест, директор благотворительного фонда «Евита», который помогал семье, в регионе такие заведения специализируются только на онкологических заболеваниях.

«На работу с неврологическими, генетическими пациентами они не нацелены. И даже если у тебя есть паллиативный статус, не будет врача, который от паллиативной службы тебя будет наблюдать», — объяснила она.

В 2017 году, по словам Людмилы Ланцовой, ее сыну сделали три операции по квоте в Санкт-Петербурге. Михаил с матерью 4,5 месяца провели в больнице, а лечащий врач сказал, что таких тяжелых пациентов не видел за последние 20 лет.

Когда мы с профессором разговаривали после операции, он сказал, что лет 20 такого позвоночника не видел: разрезали и выгребли просто кашу оттуда, поставили на оставшиеся пять позвонков титановый блок, чтобы хотя бы руки и голова работали Людмила Ланцова.

Ланцовых всего двое — мать и сын. Людмила рассказала, что во многом из-за этого у них была «бешеная любовь друг к другу» — больше-то никого нет. Людмила и Михаил старались помогать друг другу, насколько это было возможно, и хотели прожить вместе как можно дольше.

«Он был нормальным, с головой у него все было нормально. Он в интернете лазил, читал там, помогал мне с телефоном. Мы всегда надеялись, что еще как-то подольше поживем вместе», — рассказала она.

Приступ

Болел Михаил тяжело — сначала простудился, подхватил воспаление легких. Горы препаратов помогли побороть болезнь, но печень не выдерживала — три года Людмила лечила у сына гепатит. Незадолго до смерти врачи в очередной раз взяли анализы — результаты были хорошие, «как у здорового человека».

А 30 июня — через 10 дней после того, как Ланцовых обрадовали результатами, — у Михаила начался приступ. Такие уже случались несколько раз, рассказала Людмила, примерно раз в год. Врачам прежде удавалось спасти жизнь сына — его госпитализировали. Последний приступ оказался сильнее предыдущих, и Людмила даже не могла удержать бьющегося в судорогах сына.

«Он бился в кровати, кричал. Он меня уже не слышал, был без памяти. Он рот открывает, язык высовывает — я думаю, наверное, он пить хочет. Я ему водички в детской бутылочке наливала, капала потихонечку. Потом арбуз дала. Он машинально все это глотает, кричит», — вспомнила Людмила.

По вызову скорой к 22:00 приехали две женщины. Они с трудом удержали Михаила, чтобы померить давление — 90 на 60. Про пульс врачи ничего не сказали. Одна из медиков, по словам Людмилы, отказалась читать анамнез Михаила и сказала, что работает уже 24-й час. Матери пришлось рассказывать историю болезни, несмотря на шок.

Я была так напугана, мне так страшно было. Она говорит: «Ну как его везти в больницу? Мы его привезем, а назад вы его как повезете? Смысл какой его везти?» Я сказала, что не знаю. Они повернулись, ничего мне не сказали и уехали Людмила Ланцова.

Людмила уверена, что у сына заболело сердце и его можно было спасти, если бы врачи повезли его в больницу.

«Как к станкам»

После того как скорая уехала, Михаил продолжал кричать. Людмила объяснила, что последние три года он жил на морфине из-за постоянных болей. Сохранившиеся позвонки прикрепили титановыми пластинами к ребру — болело оно, болела спина, был страшный панкреатит. Но во время приступов перестал помогать и морфин.

Через несколько минут Михаил начал затихать. Людмила испугалась и вызвала еще одну скорую. Вторая бригада сделала кардиограмму и смогла только констатировать смерть.

«У него сразу тело и лицо начали покрываться темными пятнами. Видимо, у него было что-то с сердцем или инсульт, я не знаю. Но могла бы она хоть как-то помочь! Я так обижена на нее, не могу ей простить этого. И себе не могу простить», — сказала Людмила.

Она могла бы вызвать реаниматологов, какую-то бригаду — два раза его спасали, делали какие-то препараты, и он оживал. А в этот раз, видимо, врач была уставшая, времени было много — уехали. К людям как к станкам относятся — сломался станок, ну починят через месяц. Но жизнь-то одна, это не станок, который потом можно починить Людмила Ланцова.

Директор фонда «Евита» Ольга Шелест сказала «360», что комментировать произошедшее очень сложно — врачи скорой не должны работать по 24 часа, но и отказывать пациентам нельзя.

«Можно было бы его отвезти в больницу, чтобы его посмотрели врачи там. И даже если бы они понимали, что это агония, последние часы его жизни, можно было сделать ему более серьезное обезболивание, чтобы он хотя бы не мучился в эти моменты ухода из жизни и чтобы мать это все не наблюдала», — сказала Шелест.

В пятницу, 13 августа, Людмила написала жалобу в Росздравнадзор с просьбой разобраться в ситуации. Ответа пока не получила. В Минздраве Самарской области «360» ответили, что проводят проверку по данным из СМИ.