Сколько стоит твое лицо. Как обрести вечную молодость при помощи робота

Таинственный разработчик кукол-помощников заказал у инжиниринговой компании услугу — «поиск лица», которое будет согласно продаться за круглую сумму. Человек, согласившийся сдать в пожизненную аренду свои скулы, получит 100 тысяч фунтов стерлингов (около 127 тысяч долларов).

«Несколько недель назад к нам обратилась компания-роботоразработчик, которая спросила, можем ли мы помочь ей с последними штрихами по созданию современного робота-гуманоида, над которым она работает», — написал Geomiq в своем блоге.

Компания ищет «доброе и дружелюбное» лицо, которое станет вечным для робота после его запуска в производство. Это значит, выбранный человек будет скопирован и размножен на тысячах механических версиях по всему миру.

Причем подробностей в объявлении не так уж много. Например, нет никаких критериев «дружелюбности». Кроме того, Geomiq в своем посте, конечно, не дает гарантий, что ваше лицо не будет передано третьим компаниям, которые, например, изготавливают секс-кукол. Так что продавать свое лицо вы будете на свой страх и риск.

Вопросов к стартапу очень много. Конечно, хотелось бы, чтобы пожилых людей окружали человекоподобные «умные» машины. Чтобы они заботились о стариках и создавали иллюзию полноценного общения. Но многие разработчики обходятся и без человеческого лица «в пожизненную аренду».

Есть, например, британско-японская разработка — культурно-чувствительные роботы, которые точно также ухаживают за нуждающимися в помощи людьми. Они адаптируются к культуре, обычаям и даже привычкам стариков. Искусственный интеллект, обличенный в металлическую гуманоидную коробку должен прекрасно справляться с уборкой по дому, мелкими бытовыми делами и даже элементарной медицинской помощью. Но лицо для него никто не покупал.

Так зачем же Geomiq понадобилось настоящее лицо, к тому же трепетно отобранное по критериям «добрый и дружелюбный». Вопрос об этом направило в компанию издание Vice. Но ответа не последовало.

На сайте Geomiq только сказано, что все подробности получит человек, чье лицо утвердит дизайнер заказчика. Неудачным кандидатам перезванивать не будут.

«Мы знаем, что это чрезвычайно уникальный запрос, и передача лицензий на ваше лицо является потенциально очень важным решением», — вежливо уточняют покупатели, но призывают все же подумать над этим «заманчивым» предложением.

Нам же остается только гадать, кому понадобилось пожизненная аренда лица. И не станет ли это для «дружелюбного» кандидата самой большой ошибкой, о которой он будет жалеть всю оставшуюся жизнь. Хотя предложение может всерьез заинтересовать людей, которые хотят войти в историю и приобрести «вечную молодость», пусть даже миллионным тиражом во всем мире.