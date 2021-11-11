Сколько россиян считают себя добрыми людьми? Результаты опроса

В преддверии Дня доброты, который празднуют во всем мире 13 ноября, «360» вместе с Viber провел опрос среди своих подписчиков о том, что такое доброта и как она проявляется. Выяснилось, что для подавляющего большинства проявление доброты заключается в помощи другим людям.

Сколько в России и СНГ добрых людей

Половина опрошенных россиян считают себя добрыми (50,06%) или скорее добрыми (39,60%). В общей сложности в собственной доброте таким образом признались 89,66% участников опроса. Резко отрицательно ответили на вопрос о том, считают ли они себя добрыми людьми, 1,27% опрошенных, сомневаются в собственной доброте 2,39% респондентов.

Источник фото: телеканал «360»

В странах СНГ добрыми себя назвали 46,87% опрошенных, скорее добрыми — 40,33%. В общей сложности — 87,2%. Отрицательно ответили на вопрос о собственной доброте 1,81% участников опроса. Сомневаются в своем хорошем отношении к окружающим 2,85%.

Источник фото: телеканал «360»

Окружающие люди — добрые?

На вопрос о том, много ли среди них добрых людей, 11,87% россиян посчитали, что очень много. С ответом «довольно много» согласились 43,81%. Немного знают добрых людей 34,6% опрошенных россиян, а 4,39% считают, что добрых людей в их окружении практически нет.

Источник фото: телеканал «360»

Среди респондентов из стран СНГ 9,75% видят вокруг себя большое количество добрых людей. Достаточно много доброты ощущают 41,69% опрошенных. «Немного» или «совсем нет» ответили 37,36 и 4,53% соответственно.

Источник фото: телеканал «360»

Добрые дела

Подавляющее большинство участников опроса заявили, что совершили добрый поступок на этой неделе. Среди них 68,01% россиян и 69,82% жителей стран ближнего зарубежья. За месяц добрые дела сделали 15,52% опрошенных из России и 13,8% из СНГ.

Источник фото: телеканал «360»

Помнят о добрых делах, сделанных два месяца назад и в этом году, 2,41 и 2,51% россиян соответственно. Вообще не помнят о своих поступках 11,54% респондентов.

Источник фото: телеканал «360»

Среди участников опроса из стран СНГ совершили добрые поступки за последние пару месяцев 2,49%, в этом году — 2,33%. Не помнят о проявленной доброте 11,56% опрошенных.

Практически одинаковые результаты дал вопрос «Часто ли вы говорите приятное людям, чтобы поднять им настроение?». 72,02% россиян и 72,99% жителей СНГ ответили на него утвердительно.

Источник фото: телеканал «360»

Редко говорят добрые слова 18,85% респондентов из России и 17,82% жителей соседних стран.

Источник фото: телеканал «360»

Готовы исправиться и начать чаще проявлять доброту 9,13% опрошенных россиян и 9,19% респондентов из стран СНГ.

Большая часть респондентов считают, что развить в себе доброту можно. Результаты разделились следующим образом: 73,94% россиян и 72,15% участников опроса из других стран.

Источник фото: телеканал «360»

Не согласились с этим мнением 12,11 и 12,64% респондентов соответственно.

Источник фото: телеканал «360»

Не смогли ответить на этот вопрос более 10% участников опроса.

Россияне немного чаще могут отказать в просьбе человеку, если у них нет желания ее выполнить. Положительно ответили на эту часть анкеты 25,53% опрошенных против 23,96% жителей стран СНГ.

Источник фото: телеканал «360»

Не готовы отказаться, если к ним обратились с просьбой, 24,29% респондентов из России и 25,48% из стран СНГ. Половина опрошенных ответили, что окончательное решение зависит от обстоятельств.

Источник фото: телеканал «360»

Несмотря на то, что многие участники опроса считают себя добрыми и совершают хорошие поступки, подавляющее большинство считает, что раньше люди проявляли больше доброты. Доля россиян, которые придерживаются этого мнения, составила 63,66%, среди жителей стран СНГ так считают 59,23%.

Источник фото: телеканал «360»

С мнением, что ситуация с числом добрых людей осталась прежней, согласились 12,03% участников опроса из России и 14,25% респондентов из соседних государств. Лишь 8,07% россиян и 8,99% представителей СНГ заявили, что количество добрых людей увеличилось.

Источник фото: телеканал «360»

Опрос проводился среди пользователей Viber с 1 по 8 ноября. В нем приняли участие более семи тысяч человек из России и ряда стран СНГ в возрасте от 18 до 65 лет и старше. Женщины отвечали на вопросы охотнее, чем мужчины: 77,45 против 22,55% для России и 71,71 против 28,29% для соседних стран.