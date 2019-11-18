Склад с газовым оборудованием горел в Москве. Хроника событий

Крупный пожар произошел на складе с газовым оборудованием на северо-западе Москвы. Очевидцы сообщили о нескольких взрывах. «360» вел онлайн-трансляцию.

11:19 «Причина пожара будет установлена позже. Благодаря грамотным и умелым действиям личного состава и спасательных подразделений не допущено перехода огня на соседние помещения и соседнее четырехэтажное здание», — добавил Желтов.

11:16 Возгорание тушили 60 пожарных с помощью 22 единиц техники, отметили в МЧС.

11:14 МЧС официально подтвердило ликвидацию пожара.

«Пожар полностью ликвидирован. Площадь пожара составила 600 квадратных метров. Погибших нет. Пожар сопровождался высокой температурой, взрывами газового оборудования», — об этом сообщил врио начальника Главного управления МЧС России по Москве Сергей Желтов.

11:03 В ГУ МЧС России по Москве сообщили, что на месте работает лаборатория ведомства. Специалисты проводят замеры воздуха.

10:59 Пожар ликвидирован. Об этом сообщил источник «360».

10:53 Коптеры «360» сняли место ЧП. Вот так сейчас выглядит склад сверху.

10:49 Госавтоинспекция рекомендовала автомобилистам, которые ехали в район, где загорелось складское помещение, выбирать маршруты объезда. Улицу рядом с местом ЧП перекрыли.

«На улице Маршала Прошлякова произошло возгорание в складском здании, в связи с этим в данный момент полностью перекрыто движение по Проектируемому проезду 6015», — заявили в пресс-службе ведомства «Интерфаксу».

10:44 Пожар локализован — источник «360».

10:39 Один из сотрудников автосервиса обратился к медикам за помощью. Госпитализация ему не понадобилась. Об этом сообщил источник «360».

10:25 Информации о пострадавших пока нет.

10:20 Внутри складского помещения находятся кислородные и пропановые баллоны. Они взрываются.

10:19 На место едут более 30 пожарных расчетов.

10:17 Площадь пожара увеличилась до 600 квадратных метров.

10:15 По предварительной информации от источника, внутри складского помещения находится автосервис. Горят автомобили, оборудование сервиса.

10:12 Площадь пожара составляет 300-400 квадратных метров.

10:10 По данным источника «360», в соседнем здании проходит эвакуация. Однако в пресс-службе столичного главка МЧС заявили, что не обладают пока информацией об эвакуации. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

10:01 Пожару присвоен второй ранг сложности. На место выехали пожарные расчеты.

10:00 ЧП произошло в Строгино по адресу улица Маршала Прошлякова, 20. Об этом «360» сообщили в МЧС. «Происходит открытое горение», — сказали в ведомстве.