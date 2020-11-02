Защита Скипского. Почему в «Что? Где? Когда?» вернулся участник, обвиненный в домогательствах к ученицам

Знаток Михаил Скипский вернулся в «Что? Где? Когда?». В последний раз он участвовал в игре в июне, до того, как бывшие ученицы обвинили его в сексуальных домогательствах. Руководство «Игра-ТВ» не увидело причин отстранять знатока, а другие участники с самого начала встали на защиту коллеги.

Кто обвинил Скипского в домогательствах

В июле 2020 года сразу несколько девушек рассказали о том, что игрок популярного интеллектуального шоу «Что? Где? Когда?» (ЧГК) Михаил Скипский домогался их. На момент событий, о которых рассказывают девушки, им еще не было 18 лет, многим не было и 16.

Скипский на протяжении долгого времени работал в петербургских школах и лицеях, преподавал географию и готовил школьников к турнирам ЧГК. Девушки, которые рассказали о его домогательствах, по большей части были его ученицами.

Журналистка Екатерина Аренина написала, что когда ей было 15 лет, бывший ее учителем Скипский периодически звал ее в кафе и бары, где однажды трогал ее и пытался поцеловать. Под признанием Арениной в Twitter другие девушки тоже начали делиться своими историями того, как мужчина домогался их в подростковом возрасте.

Бывшая ученица знатока Евгения Анисимова рассказала, что приглашенный тренер по ЧГК Скипский постоянно позволял себе пошлые и недвусмысленные шутки во время занятий, мог прижимать к себе учениц за талию, звал гулять. Анисимовой в этот момент, в 2009 году, было всего 13 лет.

Другие бывшие ученицы Скипского рассказывали, что сообщали о домогательствах другим учителям школы, но никто не захотел на это реагировать. Анисимова заявила, что даже рассказывала школьному психологу, который решил, что она все выдумала.

Одна из девушек, учившаяся у Скипского в Петербурге, в подкасте «Ничего. Нигде. Никогда» рассказала изданию «Проект» о том, что Скипский не только трогал ее за грудь, но и принудил к оральному сексу. По ее словам, в школе многие, включая учителей, знали о «любвеобильности» знатока, но не реагировали на жалобы.

Защита Скипского

Друзья и знакомые знатока в один голос говорили: они не могут поверить в то, что обвинения действительно имеют под собой какие-то основания. Один из собеседников «Московского комсомольца» заявил, что у Скипского действительно было странное чувство юмора, но пошлостей он себе не позволял.

По словам мужчины, Скипский — «человек мягкий, интеллигентный, деликатный», а потому обвинения в домогательствах просто «не вызывают доверия». Вместе с этим собеседник издания отметил, что среда ЧГК «довольно прозрачная и чувствительная к этическим вопросам».

«Если бы кто-то знал о реальных серьезных кейсах с несовершеннолетними, то никто бы не стал рисковать образом ЧГК в целом и он (Скипский — прим. ред.) перестал бы работать с подростками и светиться на публике. Но этого не произошло, и это еще один серьезный аргумент в его защиту», — уверен мужчина.

Сразу после разгоревшегося вокруг новых признаний скандала Скипский решил не комментировать слухи о себе. Большая часть пострадавших не стала обращаться в суд и правоохранительные органы, но девушки, как и многие их защитники, потребовали, чтобы Скипского отстранили от работы с детьми.

Однако в Международной ассоциации клубов (МАК) ЧГК вскоре заявили, что Скипский больше не является членом комиссии по работе с детьми и молодежью — этого требовали члены пяти зарубежных отделений МАК. В заявлении говорилось, что знаток ушел по собственному желанию.

Никаких юридических оснований

Никаких дальнейших последствий для Скипского не было. Уже в августе его пригласили в качестве ведущего на молодежный интеллектуальный фестиваль. Только после многочисленных жалоб пользователей администрация отказалась от его услуг. Однако уже в октябре знаток участвовал в других мероприятиях для подростков.

На этих выходных, 1 ноября, знаток впервые с момента обвинений появился на игре «Что? Где? Когда?». Он уверил журналистов, что его трехмесячное отсутствие в программе никак не связано с прошлыми обвинениями.

«Мы не играли три месяца. Это обычная история, когда команда играет сколько-то, потом не играет, не было никакого гигантского перерыва. <…> У меня не было морального перерыва. Перерыв был обусловлен правилами», — заявил знаток.

Генеральный директор телекомпании «Игра-ТВ», соавтор и первый редактор игры «Что? Где? Когда?» Наталия Стеценко заявила, что «никаких юридических оснований» не допускать его до игры не было.

«Мне хочется спросить, вот те люди, которые считают, что в этой ситуации Скипскому не надо было играть, они вообще как хотят жить в этой стране: по закону или по понятиям? Вот у нас, если жить по закону, у нас нет юридических никаких оснований, чтобы кто-то из наших игроков, в том числе и Миша Скипский, не играл в „Что? Где? Когда?“», — сказала она изданию «Подъем».