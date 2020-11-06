В Сочи нашли тело пропавшего сооснователя Skillbox Игоря Коропова — в море в 250 метрах от порта. Признаков насильственной смерти не обнаружили. Последний раз его видели, когда он уезжал к набережной на самокате. Почему его искали так долго? Что могло с ним случиться? И почему тело нашли так далеко от берега?

Молодой российский предприниматель, сооснователь образовательной платформы Skillbox Игорь Коропов пропал в ночь с 31 октября на 1 ноября. Он вышел из отеля и уехал в сторону Нижнеимеретинского порта. Камеры видеонаблюдения запечатлели, как он подъезжал к морю на электросамокате. После этого Коропов перестал выходить на связь. Позже его рюкзак нашли в воде, а телефон — на берегу моря.

В пятницу 6 ноября тело молодого бизнесмена обнаружили в 250 метрах от порта и доставили на сушу. По первоначальному осмотру признаков насилия не нашли. Будет проведена судебно-медицинская экспертиза, в ходе которой обстоятельства смерти могут стать точнее.

Подробности исчезновения

Игорь Коропов прославился благодаря онлайн-университету Skillbox, чьим сооснователем он является. В этом году молодой бизнесмен попал в рейтинг 30 самых перспективных молодых россиян российского Forbes.

Накануне своего исчезновения он уехал на выходные с друзьями в Сочи. Как рассказала «360» его подруга Полина, в ночь пропажи Коропов сидел в баре отеля с коллегами. Затем его друг ушел спать, а Коропов, видимо, решил ночью выйти погулять.

«Игорь почему-то пошел в номер, зачем-то взял рюкзак и решил, видимо, проехаться на самокате», — сказала Полина.

В ночь на воскресенье, 1 ноября, Игорь покинул отель и пошел в сторону пирса. О его планах никому ничего не было известно. До утра Коропова никто не искал, потому что все думали, что он спит. Когда бизнесмен не появился на работе, начались поиски.

Последним свидетельством его передвижений стали записи видеокамер с набережной. На них видно, как он катается на самокате, а потом заезжает за ограждение и исчезает из виду. Позже его телефон и самокат нашли на пирсе, а в море недалеко от берега — рюкзак.

Подруга Коропова не понимала, почему он решил пойти к воде в три часа ночи. По ее словам, Игорь не был настолько пьян, чтобы это сильно влияло на его поведение. Да и по характеру молодой предприниматель был очень здравым, адекватным и держащим все под контролем.

Поиски бизнесмена пять дней вели МЧС и волонтеры спасательного отряда «Лиза Алерт».

Нашли спустя пять дней

Тело Коропова обнаружили 6 ноября в 300 метрах от берега. Человек, нашедший предпринимателя, сначала спутал его с дельфином.

«Я был метрах в 300 от берега и заметил, что что-то плавает. Я подумал — похоже на дельфина, который у поверхности — предмет дрейфовал, как буй. Ехал мимо, проехал, смотрю — человек. Я сперва не понял, что это человек, увидел спину и вроде бы ноги, мне показалось, с ластами, потому что они были такие зеленые», — рассказал он.

При этом лицо погибшего он не видел, только заметил на ногах нечто похожее на ласты. Коропов лежал в воде спиной вверх. Собеседник «360» пояснил, что связался с береговой охраной, сообщил о теле и уплыл сразу после прибытия специалистов.

«Мне показалось, что он был в ластах — вполне мог утонуть человек. Пойти купаться и утонуть — до этого три дня были очень большие волны. Одежда какая-то была, но я не знаю, для купания, или не для купания», — отметил он.

Позже Следственный комитет по региону подтвердил обнаружение тела пропавшего без вести 31-летнего приезжего.

Представители компании Skillbox поблагодарили всех, кто помогал в поисках и попросили проявить тактичность по отношению к семье погибшего.

«Мы подтверждаем, что сегодня было найдено тело Игоря. Благодарим всех, кто помогал в поисках. Всем нам очень тяжело. Очень просим проявить такт и не беспокоить в эти дни семью и друзей», — передает ТАСС их слова.

Вице-президент компании Mail.ru по коммуникация Очир Манджиков написал на своей странице в Facebook, что «чуда не случилось», и тело Коропова нашли.

Возможные причины смерти

До сих пор неясно, почему Коропов пошел к морю посреди ночи и что конкретно послужило причиной утопления. Руководитель военно-патриотического клуба «Варяг», занимающегося морской подготовкой водолазов-спасателей, Александр Дьяченко описал несколько возможных сценариев смерти: переохлаждение, потеря сознание, попадание воды в легких.

«Он мог спокойно купаться, а кто-то из проплывающих, если такие были, мог ударить его локтем по голове. От удара потеря сознание и смерть. Либо он рукой гребнул, вдохнул капельку воды, случился спазм голосовой щели — сухое утопление», — отметил эксперт.

Могли произойти проблемы с сердцем или элементарное переохлаждение. Помимо этого, Коропов мог не рассчитать свои силы, нырнуть под воду и потерять сознание от кислородного голодания.

По словам Дьяченко, за пять дней тело молодого бизнесмена не далеко унесло, при более сильном течении его могли найти и в нескольких километрах от порта. А само время поисков нельзя назвать слишком долгим.

«При температуре воды где-то в 20-22 градуса тело всплывает на третьи-четвертые сутки, потому что начинается газовыделение и разложение организма», — рассказал собеседник.

Возможно вода была холодной, а сам Коропов был не полной комплекции, что замедлило всплыв тела. Пять дней — это вполне нормальный срок. К тому же многое в поисках зависит от прозрачности воды и методов, по которым проводится поиск. Важно и то, откуда начались поиски тела, какое место зафиксировали как возможную точку утопления. Это все влияет на скорость работы, к тому же в Сочи несколько дней был шторм на море.

В конце эксперт подчеркнул, что многое станет ясным после того, как будет проведена судмедэкспертиза.