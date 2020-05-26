Дочь известного детского писателя Эдуарда Успенского Татьяна попросила не называть литературную премию именем ее отца. Она рассказала, что семья писателя страдала от его непростого характера и насилия. Несмотря на это, премии будет присвоено его имя. «360» поговорил с теми, кто близко знал Успенского, о том, действительно ли он был домашним тираном и может ли это бросить тень на его творчество.

Татьяна Успенская — дочь известного детского писателя Эдуарда Успенского, автора «Чебурашки», «Троих из Простоквашино» и многих других горячо любимых сказок. Она опубликовала в издании «Собеседник» открытое письмо к Российской государственной детской библиотеке и рассказала, что ее отец был домашним тираном и не заслуживает того, чтобы премию для детских писателей называли его именем. Сейчас библиотека проводит конкурс на лучший логотип для этой премии.

Эдуард Успенский умер в 2018 году. Ему было 80 лет.

Домашнее насилие в семье Успенского

Татьяна Успенская призналась, что домашнее насилие было нормой в их семье: ее отец был хотя и талантливым, но жестоким и грубым человеком, который «не смог преодолеть свои человеческие пороки, доброжелательно и спокойно общаться с людьми». Она попросила не называть премию в его честь, потому что, по ее мнению, премии должны носить имена добрых и нравственных людей, а ее отец таким не был.

В интервью «360» Татьяна вспомнила, как пряталась от разгневанного отца.

Он меня колотил, мне было, наверное, лет 18. Мы жили на Клязьме, в частном доме, он меня каждый день выкидывал на улицу, выталкивал, начинал бить… Я выбегала на улицу и должна была идти в крошечный гостевой домик и там прятаться Татьяна Успенская дочь Эдуарда Успенского.

Близкий знакомый Успенского, детский писатель Валентин Постников добавил в разговоре с «360», что отец выгонял Татьяну в одном легком платье на улицу, в мороз — ей приходилось бежать к соседям.

«Она мне много раз рассказывала, что он над ней издевался все ее детство, голой на мороз выгонял. Она голодала, потому что он ее без денег оставлял, в 11 лет он отправил ее в секту на три года», — рассказал он.

Татьяна Успенская подтвердила это — не было секретом, что Успенский и сам много лет был членом секты Столбуна, где «перевоспитывали детей», лечили от алкоголизма и наркомании. При этом Татьяна рассказала, что детей в этой секте жестоко били. Успенский знал, но ничего не делал. «И он никогда от них не отвернулся, он не считал это чем-то неприличным», — объяснила она.

Третья супруга Эдуарда Успенского, телеведущая Элеонора Филина тоже поделилась с «360» своей историей. Они жили вместе семь лет, у Элеоноры уже было двое сыновей — младший, шестилетний Влад, жил с ними, а старший, Денис, долгое время был адвокатом Успенского.

Он ненавидел Влада, это мягко сказано, и очень не любил Дениса. Мне даже в страшном сне не представилось бы, что детский писатель может так относиться к ребенку и в общем к детям. Но «в общем к детям» — это где-то там, далеко, а этот здесь, рядом. Эдуард Николаевич, конечно, тиранил его по полной, но я это не сразу поняла Элеонора Филина бывшая жена Эдуарда Успенского, телеведущая.

Филина вспоминает, как Успенский постоянно кричал на ее сына, ругался на него матом, поднимал руку, однажды запустил в мальчика бутылкой. Оправдывал это писатель тем, что его самого бил отчим и это нормально. Филина просила супруга не обращаться так с сыном, однажды предупредила, что мальчик скоро вырастет и тогда может просто дать сдачи.

«Тут Успенский стал красным, бесноватым, сказал: „Что?! Да если он только посмеет на меня руку поднять, я возьму первый попавшийся предмет и размозжу ему башку!“ Это был один из моментов, почему я от него ушла», — вспоминает она.

При этом в конце их супружеской жизни, по словам Филиной, Успенский начал поднимать руку и на нее. Она поняла, что это не закончится, и развелась.

Удар по творческому наследию Успенского?

Против того, чтобы премию называли именем Успенского, выступил и его близкий знакомый, детский писатель Валентин Постников. Он составил петицию, которую поддержали детские писатели Валерий Шульжик, Марк Тарловский и Леонид Сергеев.

Ведь многие как думают, что если детский писатель, значит, добрый сказочник. Если он писал добрые сказки, значит, он был добрым человеком. Но это не так Валентин Постников детский писатель, автор петиции против премии имени Эдуарда Успенского.

Тем не менее Детская библиотека на стала менять свое решение. Они заявили, что при организации премии основываются исключительно на творческих заслугах писателя и не берут в расчет его личные качества.

«Премии присвоено имя Эдуарда Николаевича Успенского как выдающегося детского писателя, создателя всемирно известных и всемирно любимых персонажей, виртуозного сказочника и мастера художественного рассказа», — говорится в ответе.

Татьяна Успенская сказала «360», что не ожидала другого ответа — для нее это больше «честный разговор с собой».

Советский и российский кинорежиссер и сценарист, худрук детского киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский отказался обсуждать личную жизнь Эдуарда Успенского, но сказал, что писатель однозначно заслуживает того, чтобы премия носила его имя.

«Я могу сказать только одно, что это фантастически талантливый человек и очень непростой. Я во главу угла ставлю то, что знает вся страна и весь мир: Чебурашку, „Простоквашино“ и огромное количество добрейших и нежнейших сказок, придуманных Эдуардом Николаевичем», — сказал Грачевский.

Он добавил, что талантливые люди часто имеют тяжелый характер и многие пороки: многие из тех, кого мы сегодня привыкли возносить и почитать, в том числе из мира искусства, не были хорошими людьми. Но это не умаляет их достоинств.

Писатель и поэт Григорий Остер уверен: Успенский «ни в чьей защите не нуждается, его защищают его книги».

Художник-мультипликатор Андрей Хржановский сказал «360», что не вникал в семейную жизнь Успенского, с которым был близко знаком, но отметил, что в России немало других хороших детских писателей.

«Назовите именем Чуковского, Маршака или, наконец, Сергея Михалкова, замечательный писатель есть Валентин Берестов. Зачем эти сложности, мучения, выяснения отношений с потомками? То, что Эдуард был человеком сложным, неоднозначным и противоречивым, — это факт», — заключил Хржановский.