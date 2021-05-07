Сказка в Instagram с плохим финалом. Главное об отношениях убитой уральской блогерши и ее мужа

Муж блогерши Кристины Журавлевой признался в убийстве жены. Ее тело нашли в лесу под Екатеринбургом спустя месяц после смерти. О пропавшей девушке переживали только ее подписчики — родные и коллеги не обратились в полицию. Супруг блогерши хранил ее труп дома четыре дня, а об исчезновении жены заявил только через две недели после ее убийства. Собрали все, что известно про их отношения.

Тело бьюти-блогера Кристины Журавлевой 16 апреля нашел в лесу водитель, который остановился по нужде. Девушка перестала обновлять свою страницу в Instagram больше месяца назад — по данным следствия, она скончалась еще 7 апреля. Встревоженные коллеги пытались связаться с Кристиной, но сообщения оставались без ответа. В какой-то момент они смогли дозвониться по ее телефону, но трубку поднял муж блогерши Дмитрий. Он сказал, что Кристина ушла от него и уехала неизвестно куда.

Поисковые службы отметили, что не получали звонка о пропаже Кристины — ее удалось опознать только через две недели после обнаружения. По данным e1.ru, мама блогерши не обращалась в полицию из-за Дмитрия: он убедил ее, что Кристина бросила его и просила ее не искать.

«С мамой Кристины у него были хорошие отношения. Он поддерживал ее, помогал ей в быту. Наверное, именно поэтому до последнего никто не писал заявление [о пропаже], потому что Дима говорил, что у них с Кристиной все в порядке. И ему верили», — рассказала двоюродная сестра Кристины.

Дмитрий пришел в полицию только 30 апреля. Он сообщил об исчезновении жены, но правоохранители заметили, что во время беседы мужчина находился под воздействием наркотиков.

Признал вину

Полицейские заподозрили, что мужчина может быть причастен к убийству Кристины. Его задержали и предъявили обвинение по статье «Убийство». По данным следствия, Дмитрий задушил Кристину во время ссоры.

«Действуя на почве бытовой ссоры, мужчина задушил супругу. Спустя несколько дней, в ночь на 9 апреля, обвиняемый принял меры для сокрытия тела убитой в лесном массиве на территории Сысертского района. <…> В ходе дальнейших мероприятий была установлена причастность обвиняемого к убийству женщины, в итоге задержанный дал признательные показания относительно мотива и обстоятельств совершенного преступления», — сказано на сайте СК по региону.

Суд отправил Дмитрия под стражу. За убийство жены ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Сказка в соцсетях

Дмитрий и Кристина познакомились в 2014 году благодаря общему знакомому. Через некоторое время блогерше понадобилась помощь при переезде, и новый друг захотел помочь. В своем Instagram девушка рассказывала, что в тот день сама пригласила Дмитрия в кино.

«И вот он, тот самый день, перевернувший с ног на голову наши жизненные уклады — 26 октября 2014. Мы едем с вещами, Димка везет меня, а я думаю: „И чего он меня никуда не приглашает?“, ну и пригласила сама (не знала я еще тогда, насколько скромный он у меня), он ответил, что очень хотел и сам пригласить, но не решался», — написала она.

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Пара поженилась летом 2015 года. В 2018-м Кристина рассказала подписчикам, что они построили свой дом и завели собаку: сперва одну, затем вторую. Блогерша постоянно выкладывала совместные фото и видео, на которых они вместе — обнимаются, танцуют, делают работу по дому или гуляют.

«Самый заботливый, нежный и добрый. Пять лет назад на первом свидании мы точно так же взялись за руки, с тех пор, благодаря тебе, самое ценное слово — слово „вместе“», — писала Кристина в Instagram.

Однако в жизни Журавлевых все было не так радужно, как выглядело в Instagram.

Подруги и подписчицы Кристины отмечали, что Дмитрий производил впечатление закрытого человека, хоть и поддерживал инициативы жены, участвуя в ее затеях для соцсетей. Это же рассказывали соседи — по их словам, пара ни с кем не общалась, а Дмитрий даже не здоровался с соседями после их приветствий.

Никто не видел, чтобы они прилюдно ругались, но в последнее время в семье Кристины начались трудности. Дмитрий нигде официально не работал и не общался с родственниками. По данным e1.ru, последний раз он трудился разнорабочим в одном из городских университетов. Знакомые пары также говорили, что он пытался таксовать, но попал в ДТП и разбил машину.

Источники издания рассказали, что в доме Журавлевых были постоянные ссоры, но устраивала их всегда Кристина. По какому поводу супруги ругались не ясно. Однако дело может быть в финансовых трудностях: чтобы расплатиться за разбитый автомобиль Кристина влезла в долги. В 2019 году ее признали банкротом из-за задолженности в 19 банках на общую сумму почти 650 тысяч рублей.

Соседи пары рассказали, что около года назад Дмитрий начал брать в долг небольшие суммы, но никогда не отдавал. Просил у многих жителей поселка: обманутые соседи даже планировали поговорить с ним по-мужски и заставить вернуть долг. Но вскоре они узнали, что у пары совсем нет денег — прошел слух, что они давно не платили за коммунальные услуги, но даже ТСН не могли взыскать с них задолженность.

Родные не могут поверить

Родные Кристины и Дмитрия не могут поверить, что такое на самом деле произошло с их семьей. Двоюродная сестра Дмитрия уверена, что он не мог убить свою жену, потому что очень ее любил.

«Он такого сделать не мог. Потому что он, так скажем, не хотел ни с кем общаться, кроме Кристины. Кристина была его семьей, его идолом, его богом. Ему никто был не нужен, кроме нее. Он ее очень сильно любил», — рассказала она e1.ru.

Девушка охарактеризовала брата как спокойного и не вспыльчивого человека. Она уверена, что разовый конфликт не мог подтолкнуть брата на такой поступок, значит ссоры были постоянно.

Двоюродная сестра Кристины уверена, что Дмитрий виновен в смерти блогерши.