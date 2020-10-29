Скандалы не помешали выходу игры «Секс со Сталиным». Теперь покупать ее отговаривают уже геймеры

Нашумевшая игра Sex with Stalin («Секс со Сталиным») вышла в Steam. Этот симулятор предлагает игроку представить себя «молодым путешественником во времени» и «показать усатому, что такое настоящая любовь». Еще до своего выхода игра вызвала грандиозный скандал.

По словам разработчиков игры — Boobs Dev — симулятор не преследует цели оскорбить чувства, мнения, убеждения различных групп лиц и разжечь между ними ненависть.

«Демонстрируемые в игре события — выдумка, они не претендуют на историческую подлинность. Все представленные герои — не более чем собирательные образы, необходимые для сатирического изображения, высмеивания пороков диктатуры и тирании», — сказано в заявлении на странице игры в Steam.

Немного об игре

«Вам — юному путешественнику во времени — выпала возможность встретиться с величайшим диктатором всех времен — Сталиным. А что дальше? Все в ваших руках! Общайтесь со Сталиным, раскрывайте его самые потаенные секреты! Делитесь советами и помогите вождю прийти к мировому господству! Или… покажите усатому, что такое настоящая мужская сила и любовь!» — так сами разработчики описали игру.

Источник фото: YouTube

В игре есть четыре локации: комната допроса, рабочий кабинет, спальня и секретная «красная» комната. Sex with Stalin включает в себя сразу несколько различных сюжетов концовки. Выполняя те или иные действия, каждый геймер по своему пройдет игру. Один из вариантов — это возможность «соблазнить Сталина и заняться с ним горячей романтикой». Если этот сюжет игрокам не нравится, то можно ударить вождя в живот, попрыгать на его сапогах и даже подключить «электричество к его соскам».

Игра в жанре визуальной новеллы должна была быть выпущена еще осенью 2019 года, но дата релиза проекта несколько раз переносилась.

Скандал

Еще в прошлом году, когда состоялся первый анонс игры, она сразу не понравилась отечественным политикам. В частности, заместителю председателя комитета по информационной политике, депутату Госдумы фракции КПРФ, руководителю пресс-службы Александру Ющенко. Беседуя тогда с «360» он отметил, что анонс такой игры — «политтехнологический прием».

Источник фото: YouTube

Тема Сталина, как считал Ющенко, не дает покоя, потому что сегодня «личность Сталина очень востребована с положительной точки зрения».

В 2019 игру требовали проверить на экстремизм и сравнивали ее выпуск с уничтожением памятника маршалу Георгию Жукову в Харькове.

Но запретить выпуск игры было сложно из-за того, что по обычному описанию нельзя судить о ней, а также давать какую-то правовую оценку, чтобы еще до выхода подвести ее под статью Уголовного кодекса. Как объяснял тогда юрист Андрей Кривошеев, сначала игру надо дождаться. Он отмечал, что если в игре будут порочить символы победы, то это уже повод обратиться к правоохранителям. Кривошеев добавлял, что нельзя также выражаться неприлично в отношении каких-то людей, потому что это может ущемлять их честь и достоинство. Однако само по себе слово Sex (которое употребляется в названии игры — прим. ред.) не является оскорбительным, поэтому до выхода игры ее создателей сложно было за что-то привлечь.

Разработчик мобильных игр Дмитрий Стародымов тогда говорил, что игру создали специально, чтобы привлечь внимание игроков такими «аморальным сценками». Из-за сильной конкуренции разработчики идут на такие хайповые методы, чтобы хоть как-то выделиться.

Сейчас игра все-таки появилась в открытом доступе на интернет-площадке Steam. Более того, геймеры могут приобрести ее со скидкой в 30%. В этом случае итоговая стоимость игры будет всего 90 рублей. Однако, судя по мнению многих пользователей Сети на ее счет, большого ажиотажа она не вызвала.

Я только что узнал, что в Steam есть игра под названием «Секс со Сталиным», которая кажется очень странной.

Не знаю, кому это нужно, но да, есть в Steam игра «Секс со Сталиным». Нет, я не дам вам ссылку.

Ну… Только что видел Sex With Stalin в Steam. У меня есть ОДНА вещь, которую нужно сделать прямо сейчас.