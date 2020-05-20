Доктор Александр Мясников в отличие от многих других врачей не стесняется высказываться на любые темы — о Боге, президенте и, конечно, о коронавирусе. «360» собрал самые резонансные фразы за последнее время.

Бывший главврач Кремлевской больницы, ныне работающий в ГКБ имени М. Е. Жадкевича, в последнее время часто взрывает медиапространство. Дело в том, что Мясников по совместительству работает еще и телеведущим — ведет передачу «О самом главном» на канале «Россия 1», а также регулярно оказывается гостем программы Владимира Соловьева.

О разумном фатализме

Недавно в эфире программы Владимира Соловьева врач завел разговор о вечном.

«У вас есть своя жизнь. И она написана Господом Богом. И умрете вы тогда, когда написано в вашей Книге Судеб — вы не можете ни раньше это сделать, ни позже. Все равно мы все умрем. Даст Бог — легкой смертью, а нет — так искупим. Так что не дергайтесь», — заявил Мясников, отметив, что инфекция все равно возьмет свое, и «кому положено умереть — помрут».

Чуть позже Мясников заявил, что журналисты неправильно его поняли. Смысл высказывания был в том, что не нужно паниковать и «искать в каждом чихе коронавирус».

О генетическом коде победителей

Несмотря на то, что по специальности Мясников — кардиолог, его комментарии касаются и других областей медицины. Например, в начале мая доктор рассказал, что у россиян есть «генетический код народа-победителя».

Так Мясников призывал граждан соблюдать самоизоляцию, чтобы не испортить себе празднование Дня Победы.

О понтах

Заявления Мясникова иногда вызывают неоднозначную реакцию. Но доктор недавно продемонстрировал, что готов отвечать за свои слова.

В эфире YouTube-канала «Соловьев Live» врач ответил критикам, пытавшимся уличить его в использовании защитного костюма — ранее Мясников заявлял, что в медицинских перчатках нет необходимости.

«Вы меня на слабо не берите! Я в Анголе к Эболе (больным лихорадкой Эбола — прим. ред.) ходил без ничего. Тогда она была, а костюмов не было, у нас были случаи. Я в холерном бараке людей спасал. Меня на понт брать не надо!» — сказал доктор.

О святости

В середине мая Мясников завел речь о святом.

«Есть вещи, которые являются святыми для любого государства. Это флаг и статус его президента. Так что извольте его уважать», — заявил Мясников во время эфира с Соловьевым. Ну а тем, кто не согласен, врач посоветовал «удавиться».