Офицеры-насильники против психически нестабильных преступников. Как «Рейкерс» стала самой скандальной тюрьмой США

Вряд ли тюрьма может стать известной из-за своей хорошей славы. Если места заключения свободы и могут чем-то прославиться — то это, как правило, богатая коллекция леденящих кровь историй о заключенных, их разборках и жестоких надзирателях. О самых известных преступниках по обе стороны решеток «Райкерс» в материале 360.

Нью-йоркский остров Райкерс, на котором находится тюрьма, представляет собой весьма жуткое зрелище. И чтобы понять то, как «Райкерс» стала печальным воплощением уголовно-исполнительной системы США, нужно немного заглянуть в ее историю.

Темная слава тюрьмы тянется еще с 17 века, когда Нью-Йорк назывался Новым Амстердамом. Тут обосновался клан выходцев из Голландии Риккен, который промышлял работорговлей. Им и принадлежал остров. Их потомок, Ричард Райкер, был чиновником, который наблюдал за городским уголовным судом, и стал известен тем, что считал свободных черных женщин и мужчин беглыми рабами, тем самым позволяя их похищать и продавать на юге без суда и следствия (явление, хорошо известное по книге «Двенадцать лет рабства»).

Остров Райкерс по центру. Источникa фото: Wikimedia

Так с самого начала за тюрьмой тянулся «расисткий след». В 1884 году муниципалитет выкупил остров и начал постепенно превращать его в тюрьму. Но открылась она не сразу — слишком много коррупционых скандалов было связано со строительством.

Условия в ней были ужасными — грязные, узкие кварталы, разнузданность заключенных и безнаказанность надсмотрщиков уже тогда сделали ей дурную славу. В 1970-х рядом с основными корпусами были построены тюрьмы для женщин и подростков.

Это война или сразу ад?

Робин Кей Миллер больше двадцати лет проработала офицером в «Райкерс».

«Они готовили нас к войне. Как будто нас отправили в залив Гуантанамо. Это как попасть в ад. В ту минуту, когда вы пересекаете мост из Квинса, вы можете почувствовать жар», — вспоминает Робин.

По ее словам, офицеры использовали заключенных в качестве «боксерских груш». Преступники не могли порой даже обратиться к охране — их в лучшем случае затыкали, а в худшем — избивали дубинками. Такое чуть ли не поощрялось со стороны руководства.

Во времена ее работы в тюрьме женщин-офицеров было не так много, и им приходилось нелегко. Мужчины-офицеры приставали к коллегам, иногда за оральный секс они соглашались не отправлять их работать в определенных областях и с опасными заключенными. По словам Робин, практически все из этих офицеров сейчас арестованы.

«Проблема была не в заключенных, а офицерах», — утверждает Робин.

В 1990-е тюрьма страшно переполнилась. В комнатах, где должно было жить по 20 человек, размещали 200. В таких условиях резкий скачок неконтролируемого насилия был вполне ожидаем, но с этим ничего не хотели делать. На зверства никто не обращал внимания.

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На смерти и самоубийства руководство смотрело сквозь пальцы. В тюрьме контрабандой продавались алкоголь, наркотики и даже оружие. Драки между заключенными достигли невиданного размаха.

Один из заключенных говорил, что предпочитал нагрузить себя как можно большим количеством работ в библиотеке или на кухне, чтобы как можно меньше времени проводить в общих залах. По его словам, достаточно было просто неосторожного взгляда, чтобы нарваться на жестокое избиение. Кроме того, сотрудники тюрьмы могли просто порвать лист с жалобой от заключенного, чтобы не разбираться в произошедшем. Кроме того, в «Райкерс» считалось «дурным тоном» — жаловаться и стукачить.

Источник фото: Pixabay

Все это привело к тому, что в результате обширного расследования, проведенного New York Times, было выявлено 129 случаев серьезных злоупотреблений, повлекших за собой травмы, в том числе и психически больных преступников. Вскоре после этого Министерство юстиции США опубликовало доклад на 79 страниц, посвященный «глубокой культуре насилия» в отношении подростков.

Далее мир потрясла история с чернокожим 16-летним подростком, Калифом Браудером. Его задержали за кражу рюкзака, и в следственном изоляторе «Райкерс» он ждал суда три года. Когда подростка отпустили, он покончил жизнь самоубийством. Все это повлекло новый скандал и новые расследования.

Неохотно, но реформы были проведены: одиночное заключение было запрещено для 16- и 17-летних подозреваемых и преступников. Были созданы программы по охране психического здоровья, отстроено новое крыло для людей с высоким риском психических заболеваний, на территории появилось больше камер, снизилось насилие среди офицеров.

Но все же проблема не была до конца решена. В ходе расследования выяснилось, что практически треть персонала тюрьмы не должна работать по разным причинам — непригодное психическое состояние, склонность к насилию, судимость и прочее. Можно только догадываться о масштабах коррупции, охватившей «Райкерс».

Опять были приняты меры (проверка криминальной истории, осмотр офицеров на татуировки), однако даже с этими реформами «Райкерс» по-прежнему оставалась такой же жестокой.

В августе 2014 года после громкого скандала прокурор США Прит Бхарара написал, что «глубоко укоренившаяся культура насилия заложена в самой ткани» тюрьмы. Возможно, единственным способом искоренить эту культуру станет окончательная ликвидация заведения, и превращения его в музей, как это когда-то стало с тюрьмой Алькатрас. Кто знает, может это не так уж и плохо — оставить призраки кровавого прошлого пугать любопытных туристов.

Тюрьма «Алькатрас», США. Источник фото: Pixabay