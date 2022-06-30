«Гоголь-центр» останется, но преобразится. Скандальное прошлое сменится культурным настоящим
Театральный критик Марина Тимашева: новый худрук Антон Яковлев противоположен тому, что называется «Гоголь-центр»
«Гоголь-центр» сменил верхушку. Власти Москвы назначили худруком Антона Яковлева, а директором — Александра Бочарникова. Бывший художественный руководитель Кирилл Серебренников назвал это решение закрытием театра. При новом начальстве театр может отказаться от прошлой концепции и получить новое имя.
Режиссера Антона Яковлева назначили художественным руководителем театра «Гоголь-центр». Ранее вместо него был режиссер и продюсер Алексей Агранович. Он сменил на этом посту Кирилла Серебренникова, который был худруком с 2012 года. А директором станет Александр Бочарников, писал ТАСС.
Кирилл Серебренников отреагировал на смену руководства. В своем Telegram-канале он заявил, что «Гоголь-центр» закрыт. Он отметил, что власти могут закрыть театр по праву учредителя, но для искусства «это не просто вредительство — это убийство».
Департамент культуры Москвы опроверг заявления Серебренникова и уточнил, что «Гоголь-центр» не закрывается. Вместо этого в нем произошла смена худрука и директора, сообщило РИА «Новости».
Изменения в театре
Приход нового художественного руководителя в «Гоголь-центр» может полностью изменить театр. Театральный критик Марина Тимашева рассказала «360», что Антон Яковлев считается профессиональным режиссером, известным по постановкам «Крейцерова соната» и «Село Степанчиково».
«Яковлев умеет работать с артистами, это нечасто по нынешним временам. Но в чем проблема — Антон Яковлев противоположен тому, что называется „Гоголь-центр“», — рассказала Тимашева.
По словам критика, театр вернее было бы закрыть на летнее время, разобраться с репертуаром и собрать новую труппу под старым названием «Театр имени Н. В. Гоголя».
По мнению театрального критика Капитолины Кокшеневой, при Яковлеве театр сменит свое название и станет художественным и очень глубоким. Специалист отметила, что прежнее учреждение было ориентировано на культурно-политическую жизнь.
«Государственный театр был заточен под личные интересы Серебренникова. Мне было странновато, когда интересы шли за государственный счет. А Яковлев другого формата. Он человек большой культуры, а не тусовочный», — отметила Кокшенева.
Тимашева также напомнила, что при назначении Серебренникова в театр в 2012 году труппа протестовала и сопротивлялась. Но их успокоили, когда дали работу.
«Не знаю, как теперь труппа может себя повести. С другой стороны, поставьте себя на их место. Где они будут работать? Артист — это человек, который должен выходить на сцену. Иначе он плохо себя чувствует. Если Яковлев придумает работу и займет их, я думаю, что они смирятся», — рассказала Тимашева.
Она отметила, что во времена дела «Седьмой студии» Серебренникову удавалось ставить постановки. Уголовное преследование не влияло на качество спектаклей.
Скандальная слава
За восемь лет работы «Гоголь-центр» становился героем скандалов. Сразу после назначения Серебренникова актеры в театре начали протестовать. По словам Тимашевой, труппа сильно сопротивлялась, но бунт быстро закончился.
«С половиной прервали контракт или расторгли договор. Нескольких просто тут же заняли в работе, а весь бунт подавили», — отметила Тимашева.
В августе 2017 года Серебренникова задержали и предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Его отправили под арест. По версии следователей, с 2011 по 2014 год Министерство культуры выделило более 214 миллионов рублей на развитие искусства. Серебренников для этого придумал проект «Платформа», который реализовывала «Седьмая студия».
По версии следствия, участники «Платформы» завышали расходы в бумагах, а фактические траты были меньше. По видом фиктивных договоров бюджетные деньги выводили на счета фирм-однодневок.
Судебный процесс длился с 2018 по 2020 год. В итоге режиссера приговорили к трем годам условно и штрафу в размере 800 тысяч рублей. Он и другие фигуранты должны были выплатить 128 миллионов рублей по иску Минкультуры.
Другой скандал разразился в 2019 году. На молодежном форуме «Таврида» в Крыму выпускник творческой лаборатории театра показал спектакль с однополыми поцелуями. Внимание к постановке привлек местный блогер Сандро Кириак. Он отметил, что актрис на сцене также обливали водой и они при этом были без белья, писала «Афиша Daily».
Позднее фонд «Территория», организовавший театральную школу на форуме, извинился за спектакль. Он заявил, что показ фрагмента не обсуждался и не согласовывался.
Критике подвергался и спектакль «Машина Мюллер». Балерина Анастасия Волочкова заявляла, что постановка неэстетичная, омерзительная и дикая. В спектакле на сцене, по ее словам, «скакали 20 абсолютно голых мужчин и женщин».