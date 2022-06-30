«Гоголь-центр» останется, но преобразится. Скандальное прошлое сменится культурным настоящим

«Гоголь-центр» сменил верхушку. Власти Москвы назначили худруком Антона Яковлева, а директором — Александра Бочарникова. Бывший художественный руководитель Кирилл Серебренников назвал это решение закрытием театра. При новом начальстве театр может отказаться от прошлой концепции и получить новое имя.

Режиссера Антона Яковлева назначили художественным руководителем театра «Гоголь-центр». Ранее вместо него был режиссер и продюсер Алексей Агранович. Он сменил на этом посту Кирилла Серебренникова, который был худруком с 2012 года. А директором станет Александр Бочарников, писал ТАСС.

Кирилл Серебренников отреагировал на смену руководства. В своем Telegram-канале он заявил, что «Гоголь-центр» закрыт. Он отметил, что власти могут закрыть театр по праву учредителя, но для искусства «это не просто вредительство — это убийство».

Департамент культуры Москвы опроверг заявления Серебренникова и уточнил, что «Гоголь-центр» не закрывается. Вместо этого в нем произошла смена худрука и директора, сообщило РИА «Новости».

Изменения в театре

Приход нового художественного руководителя в «Гоголь-центр» может полностью изменить театр. Театральный критик Марина Тимашева рассказала «360», что Антон Яковлев считается профессиональным режиссером, известным по постановкам «Крейцерова соната» и «Село Степанчиково».

«Яковлев умеет работать с артистами, это нечасто по нынешним временам. Но в чем проблема — Антон Яковлев противоположен тому, что называется „Гоголь-центр“», — рассказала Тимашева.

По словам критика, театр вернее было бы закрыть на летнее время, разобраться с репертуаром и собрать новую труппу под старым названием «Театр имени Н. В. Гоголя».

Источник: РИА Новости / Кирилл Каллиников

По мнению театрального критика Капитолины Кокшеневой, при Яковлеве театр сменит свое название и станет художественным и очень глубоким. Специалист отметила, что прежнее учреждение было ориентировано на культурно-политическую жизнь.

«Государственный театр был заточен под личные интересы Серебренникова. Мне было странновато, когда интересы шли за государственный счет. А Яковлев другого формата. Он человек большой культуры, а не тусовочный», — отметила Кокшенева.

Тимашева также напомнила, что при назначении Серебренникова в театр в 2012 году труппа протестовала и сопротивлялась. Но их успокоили, когда дали работу.

«Не знаю, как теперь труппа может себя повести. С другой стороны, поставьте себя на их место. Где они будут работать? Артист — это человек, который должен выходить на сцену. Иначе он плохо себя чувствует. Если Яковлев придумает работу и займет их, я думаю, что они смирятся», — рассказала Тимашева.

Источник: РИА Новости / Владимир Федоренко

Она отметила, что во времена дела «Седьмой студии» Серебренникову удавалось ставить постановки. Уголовное преследование не влияло на качество спектаклей.

Скандальная слава

За восемь лет работы «Гоголь-центр» становился героем скандалов. Сразу после назначения Серебренникова актеры в театре начали протестовать. По словам Тимашевой, труппа сильно сопротивлялась, но бунт быстро закончился.

«С половиной прервали контракт или расторгли договор. Нескольких просто тут же заняли в работе, а весь бунт подавили», — отметила Тимашева.

В августе 2017 года Серебренникова задержали и предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Его отправили под арест. По версии следователей, с 2011 по 2014 год Министерство культуры выделило более 214 миллионов рублей на развитие искусства. Серебренников для этого придумал проект «Платформа», который реализовывала «Седьмая студия».

Источник: РИА Новости / Сергей Мамонтов

По версии следствия, участники «Платформы» завышали расходы в бумагах, а фактические траты были меньше. По видом фиктивных договоров бюджетные деньги выводили на счета фирм-однодневок.

Судебный процесс длился с 2018 по 2020 год. В итоге режиссера приговорили к трем годам условно и штрафу в размере 800 тысяч рублей. Он и другие фигуранты должны были выплатить 128 миллионов рублей по иску Минкультуры.

Другой скандал разразился в 2019 году. На молодежном форуме «Таврида» в Крыму выпускник творческой лаборатории театра показал спектакль с однополыми поцелуями. Внимание к постановке привлек местный блогер Сандро Кириак. Он отметил, что актрис на сцене также обливали водой и они при этом были без белья, писала «Афиша Daily».

Позднее фонд «Территория», организовавший театральную школу на форуме, извинился за спектакль. Он заявил, что показ фрагмента не обсуждался и не согласовывался.

Критике подвергался и спектакль «Машина Мюллер». Балерина Анастасия Волочкова заявляла, что постановка неэстетичная, омерзительная и дикая. В спектакле на сцене, по ее словам, «скакали 20 абсолютно голых мужчин и женщин».