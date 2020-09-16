К краже 5 млн рублей добавилась «беременная» подруга. Что известно о скандале вокруг Тарзана и Наташи Королевой

Актриса Анастасия Шульженко призналась, что боится жены Тарзана Наташи Королевой. Это произошло после новостей о том, что дом звездной пары обнесли на миллионы рублей. Рассказываем, что случилось между семьей Тарзана и актрисой из «Викинга».

Шульженко — 28-летняя начинающая модель, актриса и певица. Несколько лет назад она окончила Краснодарский университет культуры и искусств, а затем поехала в Москву, передает «МК». Актриса снималась в нескольких российских сериалах, а также в фильме «Викинг» с Данилой Козловским (Шульженко играла жену Блуда).

На странице в Instagram девушка выложила видеообращение, где рассказала о страхе перед женой Тарзана (Сергея Глушко) Наташей Королевой. По ее словам, никакой кражи не было, а певица просто хочет ее оболгать из-за ревности.

«Я действительно состояла на протяжении некоторого времени в интимных отношениях с Сережей (Сергеем Глушко — прим. ред.). И я прекрасно понимаю, что он человек публичный, женатый. Я никогда не афишировала наши отношения и никогда ничего от него не требовала в материальном плане», — сказала Шульженко.

Актриса утверждает, что в последние дни в ее адрес поступают угрозы, оскорбления и обвинения со стороны супруги Тарзана — Королевой. В своем видео Шульженко уточнила, что Королева обвиняет именно ее в том, что из квартиры звездной пары пропали драгоценные вещи. По словам актрисы, она боится за свою жизнь, потому что ее могут привлечь к уголовной ответственности за то, чего она не совершала. По данным сайта kp.ru, Шульженко познакомилась с Тарзаном на одном из его выступлений в феврале 2019 года.

На сайте Наташи Королевой есть запись о том, что 19 августа ее и Тарзана ограбили. В тексте говорится, что в тот день к ним в дом кто-то проник и якобы собирал их личную информацию, чтобы потом шантажировать и распространять сплетни, порочащие честь и достоинство пары.

По информации Telegram-канала Mash, уже неделю Королева не может составить опись похищенных у нее вещей. Певица, по данным канала, подала заявление в ОВД Арбата и якобы пообещала оперативникам, что составит список украденного, однако до сих пор ничего не предоставила. В то же время Королева оценила потери в 5,2 миллиона рублей, а названная ею преступница — якобы Анастасия Ш.

Пятый канал сообщил, что якобы во время отпуска Королевой в квартире звездной пары были две знакомые Тарзана. При этом 14 сентября Королева опубликовала на своей странице в Instagram сторис, в которой она обнималась с Тарзаном где-то на море. Дата съемки этого ролика неизвестна. Королева поет свою композицию «Лето кастаньет», а некоторые слова изменила и спела об Эгейском побережье.

Источник фото: Instagram

StrarHit сообщил, что сама Королева считает слухи об изменах Тарзана бредом. Сайт напомнил, что одна из обвиняемых певицей якобы беременна от Глушко. СМИ называют Шульженко предполагаемой любовницей Тарзана, что сама девушка подтвердила. Информацию о ее беременности также дает Telegram-канала Mash.

В распоряжении сайта оказались якобы доказательства измен Тарзана. В статье опубликовали видео, на котором демонстрируется переписка Тарзана с кем-то. В аудиосообщении слышен голос, похожий на голос Глушко. Также сайт отметил, что беременна именно Анастасия Ш.

Сам Тарзан на днях опубликовал запись в Instagram, где потребовал не лезть в его частную жизнь.

Но во вторник, 15 сентября, Глушко неожиданно опубликовал настоящую видео-исповедь. Он признался, что действительно изменил своей жене с молодой девушкой, которая после стащила драгоценности. Артист заявил, что не намерен отрицать своей вины и становиться вторым Михаилом Ефремовым.

«Я изменил своей жене и я об этом открыто говорю. <…>Это сделал я. И отвечать за это я буду перед богом и перед своей женой», — сказал артист.

Он отметил, что в свои 50 лет он до сих пор остается «мужиком на 200%», поэтому он и «повелся на внимание молодой девушки». Тарзан подчеркнул, что у них был секс, но чувства у него только к своей жене.

«Меня развели, я повелся. На моем примере, хочу, чтобы все знали, мужики, они это все планируют, а потом выставляют вас ради хайпа или ради еще чего», — признался Глушко.

Он уточнил, что с собой у девушки были разные вещества, которые ввели его «в состояние неадеквата». Но в беременность своей новой подруги он не верит, потому что «он не допустил бы, чтобы это произошло». При этом он подтвердил, что уходя, его пассия прихватила драгоценные вещи и сейчас ей грозит уголовное дело. Реакции Наташи Королевой и Анастасии Шульженко на ролик Тарзана пока не последовало.

Сайт НТВ сообщил, что интересы Шульженко представляет адвокат Вадим Лялин. Он намерен доказать, что актрису оговорили из-за ревности.

Почти за 20 лет супружеской жизни это первый подобный скандал в семье Тарзана и Королевой.